Vợ đẹp con ngoan vẫn lén phén với đồng nghiệp, chị vợ cao tay: 'Tặng anh cho cô ấy'

Ngoại tình 28/04/2021 19:51

Có con riêng với cô đồng nghiệp ở công ty, người chồng đòi ly hôn với vợ. Chuyện rối ren tình cảm tưởng chỉ có trong phim nhưng lại là câu chuyện đời thực đang gây chú ý cộng đồng mạng những ngày này. 

Người vợ trong câu chuyện trên đã đăng tải rất nhiều nội dung tin nhắn liên quan đến cuộc hôn nhân phũ phàng của mình lên mạng xã hội. 

Sau khi "trót dại" có bầu với cô đồng nghiệp ở cơ quan, anh chồng giải bày "mong em hiểu cho nỗi khổ của anh" và còn không ngần ngại níu kéo: "Thật lòng anh vẫn thương em và các con". Trước sự vô lý từ anh chồng "ham của lạ", chị vợ liền đáp trả: "Thật ghê tởm. Lấy anh, cưới xong hai đứa đi làm bằng hai bàn tay trắng. Thậm chí một cây vàng tôi gửi mẹ anh, mẹ anh còn trắng trợn nói không trả. Giờ anh định thế nào, làm đơn đi tôi ký". 

Đáng giận thay, ngay sau câu nói của vỡ, anh chồng phản bác một cách vô tình. Hóa ra sống với nhau ngần ấy năm, cô gái đã trở thành "kẻ ngu dốt" khi bị chồng dắt mũi: "Giờ cô ấy có bầu rồi tôi không bỏ cô ấy được. Còn số tiền và cây vàng kia cô đưa cho mẹ tôi là do cô ngu. Cô lấy tôi phải theo tôi... Đàn ông không vợ này thì vợ khác. Cô không ở được với tôi thì cút", người chồng nhắn cho cô vợ. 

Gây chú ý hơn là việc anh chồng liên tục xác nhận mình đã có con riêng, và có màn "trả lễ" không thể sốc hơn với cô vợ: "Giữ lại con mà nuôi coi như món quà tôi dành cho cô sau bao năm là vợ chồng". Trước sự vô tình của người từng chung chăn gối, người vợ chốt hạ không đồng ý chuyện ly hôn, và thế là cô "trà xanh" cũng xuất hiện trong màn kịch tiếp theo. 

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Gã Sở Khanh kết thúc câu chuyện với người từng 'đầu gối tay ấp' bằng một nút chặn 'rất nhanh, rất nguy hiểm' - Ảnh: Internet

 

 

Sau đó, người vợ tiếp tục đăng tải toàn bộ đoạn tin nhắn "phản pháo" ngược từ "trà xanh" đến "chính thất":

"- Chị có phải là P. vợ cũ của anh H. nhà em không ạ? Em là người yêu anh H. sắp tới bọn em chuẩn bị làm đám cưới. Hiện tại thì em đang có bầu được 6 tuần.

- Ừ chị chào em nhưng chị nhắc lại cho em biết là hiện tại chị là vợ anh H. chứ không phải vợ cũ.

- Em muốn chị buông tha cho anh ấy, đừng níu kéo vì chúng em chuẩn bị có cuộc sống của riêng mình. Chị ký vào đơn cho anh ấy được tự do đi. Anh ấy không yêu chị nữa, chị định ràng buộc đến bao giờ. Sao chị ích kỷ thế?".

 

Thậm chí, cô bồ còn lên tiếng: "Chị đừng làm khó dễ, không ăn được thì đạp đổ. Chị không ký thì tòa giải quyết đơn phương". 

 

Đến nước này, chị vợ "cứng họng" trước màn trả treo của tiểu tam, buông xuôi mọi thứ: "Chị tặng anh ấy cho em. Thế nhé, chúc hai người hạnh phúc".

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Màn trả treo khiến chính thất 'cứng họng' - Ảnh: Internet

Đoạn tin nhắn nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, có người cho biết, người phụ nữ nên trả đũa bằng cách không ký đơn, không để "tiểu tam" và gã Sở Khanh kia lộng hành. Có người đồng tình với chị vợ, nếu không còn tình nghĩa thì nên dứt khoát để khỏi vướng bận đầu óc. 

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