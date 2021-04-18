Xôn xao vụ cô gái tự tử khi bị bạn trai 10 năm 'cắm sừng': 'Thằng kia yêu con bé kém 5 tuổi, trẻ trung xinh đẹp hơn'

Ngoại tình 18/04/2021 19:26

Mới đây, vụ việc cô gái tự tử khi hay tin bạn trai 'cắm sừng' - ngoại tình với cô gái kém 5 tuổi sau cuộc tình 10 năm khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, một cô gái đã chia sẽ trên mạng xã hội về việc cô bạn thân tự tử như sau:

"Mình vừa đưa bạn mình từ bệnh viện về vì… uống thuốc tự tử. Ngắn gọn, mình có 1 con bạn thân và 1 thằng bạn. Nói là thằng bạn nhưng thật ra quen qua loa qua đứa bạn thân, 2 đứa chúng nó yêu nhau 10 năm. 10 năm nói về đời người thì không quá dài nhưng nói về tuổi thanh xuân thì lại là 1 con số cũng đủ dài để 2 người ở bên nhau hiểu nhau. Từ năm lớp 11, là khi 2 đứa 16 tuổi đến bây giờ là 2 đứa đều đã 26 tuổi. Theo kế hoạch thì chúng nó nói 27 tuổi sẽ cưới nhau nghĩa là 1 năm nữa khi ấy công việc cũng đã ổn, cũng có 1 khoản tiết kiệm để 2 đứa tự chăm lo cho nhau, không phải xin bố mẹ nữa thì… thằng kia chia tay đứa bạn thân mình, lý do đơn giản là nó cắm sừng bạn thân mình, yêu 1 con bé kém 5 tuổi giờ vẫn đang là sinh viên.

Nói trắng ra về sự trẻ trung, xinh đẹp thì bạn mình không thể bằng con bé kia được nhưng so về tình cảm và quãng thời gian ở bên nhau thì bạn mình hơn rất nhiều. Nhưng thời gian là gì, tình cảm có là gì khi thằng kia chỉ cần sắc đẹp… và câu trả lời bạn mình nhận lại được là:

- Xin lỗi em, anh yêu người khác rồi, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Anh không thể ở bên người mà anh không yêu thương.

Bạn mình quẫn trí, uống thuốc, may mà có người nhà phát hiện ra kịp… Nghĩ chuyện tình cảm mà thấy buồn thay cho nó… Sau lần vừa rồi, nó tự hứa với bản thân là không yêu 1 ai nữa… Mà cũng đúng thôi, 10 năm, dành cả 10 năm cho 1 người nhận lại được câu trả lời phũ vậy… Mọi lời nói, mọi lời hứa như 1 cơn gió bay đi, 1 người thì hạnh phúc bên người yêu khác 1 người thì đau khổ với những kỉ niệm xưa…".

Xôn xao vụ cô gái tự tử khi bị bạn trai 10 năm 'cắm sừng': 'Thằng kia yêu con bé kém 5 tuổi, trẻ trung xinh đẹp hơn' - Ảnh 1
Chia sẻ trên mạng xã hội về câu chuyện tình buồn nhận được sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Internet

Xôn xao vụ cô gái tự tử khi bị bạn trai 10 năm 'cắm sừng': 'Thằng kia yêu con bé kém 5 tuổi, trẻ trung xinh đẹp hơn' - Ảnh 2

Xôn xao vụ cô gái tự tử khi bị bạn trai 10 năm 'cắm sừng': 'Thằng kia yêu con bé kém 5 tuổi, trẻ trung xinh đẹp hơn' - Ảnh 3

Xôn xao vụ cô gái tự tử khi bị bạn trai 10 năm 'cắm sừng': 'Thằng kia yêu con bé kém 5 tuổi, trẻ trung xinh đẹp hơn' - Ảnh 4
Một số bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Internet

Trước mối tình oan nghiệp của cô gái, có nhiều ý kiến chia sẻ động viên, đồng thời tỏ vẻ phẫn nộ trước thái độ của "đàng trai" như: "Lãng phí thanh xuân cho một thằng chẳng ra gì. Bên nhau lúc khó khăn mới đáng quý chứ khi ổn định rồi thì chỉ tầm thường mà thôi. Xinh đẹp, trẻ trung không mài ra để ăn", "Đừng bao giờ tin cái câu 'Gái có công thì chồng không phụ', đàn ông nó bạc như vôi vậy đó. Đã muốn phụ thì bất chấp công lao. Bên họ những khi bắt đầu khởi nghiệp không có gì trong tay nhưng khi thành công họ lại chọn ở bên người khác".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cô gái quá dại dột vì thứ không đáng. "Đừng vì một phút nhất thời mà phí cả đời mẹ cha nhọc nhằn dưỡng dục" - một cư dân mạng chia sẻ. 

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Từ khóa:   bạn trai ngoại tình ngoại tình chia tay câu chuyện ngoại tình

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