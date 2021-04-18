8 dấu hiệu 'tố cáo' chồng ngoại tình tư tưởng, phụ nữ phải biết để 'ít đau đớn' hơn

Phụ nữ yêu 18/04/2021 10:36

Ngoại tình tư tưởng ngỡ vô hại nhưng hóa ra lại hại vô cùng, bởi khi người trong cuộc không kìm chế được cảm xúc thì chuyện ngoại tình thật là không thể tránh khỏi.

Ngoại tình tư tưởng là khi trong cuộc sống hôn nhân một trong 2 người vợ hoặc chồng nghĩ đến một người khác, một mối quan hệ khác. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mặt tình cảm, cảm xúc, chưa dẫn đến quan hệ xác thịt.

Sau đây là 8 dấu hiệu của ngoại tình tư tưởng. Hãy xem bạn có đang là "người trong cuộc" hay không?

1. Thân mật với người khác giới

Đây là các mối quan hệ khá quen thuộc, như bạn thân khác giới, hay "em gái mưa", "anh trai nuôi"… Họ luôn nói rằng đây là những mối quan hệ đặc biệt nên tỏ ra thân mật là chuyện đương nhiên.

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Lâu dần những cử chỉ thân mật sẽ phát triển thành cảm xúc mãnh liệt và chúng trở thành kiểu quan hệ có tỉ lệ ngoại tình tư tưởng cao nhất - Ảnh: Internet

Nhưng liệu có tình bạn giữa 2 người khác phái? Lâu dần những cử chỉ thân mật sẽ phát triển thành cảm xúc mãnh liệt và chúng trở thành kiểu quan hệ có tỉ lệ ngoại tình tư tưởng cao nhất. Vì thế, bạn nên đặc biệt để ý nếu bạn đời có những hành vi quá đà với người khác giới.

2. Say mê trò chuyện trên mạng

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Thế giới mạng thường là nơi phát sinh những mối tình vụng trộm có thể giấu giếm dễ dàng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mạng xã hội là phương tiện hoàn hảo phát sinh những mối tình vụng trộm. Một trong hai người chồng hoặc vợ sẽ nói chuyện với người khác phái qua Zalo, Facebook... Biểu hiện của họ là luôn nhìn vào màn hình điện thoại để chờ đợi tin nhắn của đối phương. 

3. Lén lút nói chuyện điện thoại

Mặc dù chưa chính thức bước vào mối quan hệ ngoài luồng nhưng khi chồng hoặc vợ có ngoại tình tư tưởng thì sẽ lo sợ và lén lút khi nói chuyện điện thoại với người khác phái.

Do đó, bạn hãy để ý đối phương có thường ra ngoài nghe điện thoại hay không. Biểu hiện trước và sau khi nghe điện thoại của họ có gì đặc biệt không?

4. Hành động vượt giới hạn

Ngoại tình trong tư tưởng đôi khi còn nguy hiểm hơn ngoại tình thật sự, là sự phản bội trong âm thầm. Những hành động vượt quá giới hạn với người nào đó, có thể là nguy cơ cho việc ngoại tình trong suy nghĩ.

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Thay vì dừng lại, họ lại càng muốn đắm say hơn vào những cuộc nói chuyện, tán tỉnh không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như, chỉ là vì ngồi sát cùng người khác giới nào đó, sau đó họ sẽ bị cuốn vào những cuộc nói chuyện, tán tỉnh không ngừng. Thay vì dừng lại, họ lại càng muốn đắm say hơn. Đó là một trong những dấu hiệu cho hành động ngoại tình trong tư tưởng rõ ràng nhất.

5. Có người bạn khác giới bí mật

Chồng hoặc vợ rất thân thiết với người này. Dù vui hay buồn thì đây là người mà họ muốn chia sẻ và thông báo đầu tiên. Họ có thể nói mọi thứ trên đời với người này. Có cảm giác người này hiểu được tất cả những gì họ nói. 

Đây là hành động ngoại tình âm thầm, đôi khi người trong cuộc tự biện hộ cho mình bằng vỏ bọc "bạn thân". Chỉ cần bước thêm vài bước đến gần hơn trong mối quan hệ này thì một cuộc ngoại tình thật sự sẽ được tạo ra.

7. Nói dối về chuyện tiền bạc

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Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì biết đối phương dối gạt mình về chuyện tiền bạc, họ cảm thấy như bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, việc nói dối về tiền bạc là cội nguồn cho những cuộc tình vụng trộm. Cách cư xử về tiền bạc sẽ thể hiện lòng chung thủy với nhau, không nảy sinh nghi ngờ hay tạo cơ hội cho việc ngoại tình.

7. Người ấy không bảo vệ bạn

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Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn gặp chuyện khó khăn, người ấy không đứng lên để bảo vệ, cho bạn cảm giác an toàn. Đây là dấu hiệu cho thấy trong suy nghĩ của đối phương bạn không phải là người quan trọng nhất. Cũng có thể là biểu hiện cho việc họ đang có một người quý trọng hơn bạn, nên không để tâm đến bạn.

3 hành động ‘cấm có sai’, cho thấy đàn ông yêu vợ vô điều kiện, vợ luôn là nhất

3 hành động ‘cấm có sai’, cho thấy đàn ông yêu vợ vô điều kiện, vợ luôn là nhất

Phụ nữ nói phức tạp cũng phức tạp mà đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần người đàn ông làm cho họ 3 điều sau thì ắt hẳn họ sẽ hạnh phúc và một đời cũng không rời bạn mà đi.

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