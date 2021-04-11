Vợ chồng NGỦ RIÊNG: Thói quen bình thường hay mồ chôn của hôn nhân

Các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu hay thậm chí là các cặp vợ chồng trẻ khi có khúc mắc, giận dỗi, cãi nhau lại chọn cách ngủ riêng. Tuy nhiên, ngủ riêng sẽ khiến cho cuộc hôn nhân xảy ra nhiều nguy cơ hơn là “phép thử” để hàn gắn tình cảm.
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Sau đây là 3 điều không tốt mà việc ngủ riêng giữa hai vợ chồng mang lại.
Tạo nên vết nứt cho cuộc hôn nhân
Các cặp vợ chồng lớn tuổi sẽ thường ngủ riêng. Nguyên nhân xuất phát từ việc một trong hai người khi về già khó ngủ nên khi ngủ chung người khác sẽ cảm thấy bất tiện. Hoặc chồng đi nhậu về khuya, ảnh hưởng người vợ không ngủ được…nên người vợ quyết định chọn ngủ riêng.
Riêng các cặp vợ chồng trung niên hoặc trẻ hơn thì xuất phát từ việc một trong hai làm việc khuya và ngủ riêng ở phòng khác để không ảnh hưởng vợ con. Thậm chí, khi giận hờn, cãi nhau thì một trong hai người vợ hoặc chồng sẽ chọn cách ngủ riêng, nhất là đàn ông.
Rất nhiều đôi vợ chồng sống với nhau càng lâu thì càng nghĩ rằng chuyện ngủ riêng là chuyện bình thường. Nhưng trên thực tế đây là một hình thức của “chiến tranh lạnh” khiến tình cảm vợ chồng càng ngày càng cách xa vì không có cơ hội gần gũi, không có không gian riêng tư dành cho nhau.
Tạo cơ hội cho “người thứ 3” xen vào mối quan hệ
Phàm khi một bên cô quạnh không thể chịu đựng được thì sẽ tìm niềm vui ở bên ngoài, tạo điều kiện cho “người thứ 3” có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của hai người.
Thêm nữa, cuộc sống vốn đã đầy áp lực, ban ngày vợ và chồng đều phải dành thời gian cho công việc riêng của nhau. Nếu tối đến hai vợ chồng ngủ riêng thì thời gian để tâm sự bên nhau là không có. Cuộc sống hôn nhân cứ như vậy sẽ tạo nên khoảng trống khiến người trong cuộc sẽ dần để tâm tư ở bên ngoài, hôn nhân từ từ sẽ tan vỡ trong lạnh nhạt.
Không được chăm sóc lẫn nhau
Vợ chồng vốn dĩ cưới nhau về là để nương tựa nhau những lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Người ta vẫn nói rằng vợ chồng chính là làm bạn, dựa dẫm vào nhau và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Nhưng một khi không ngủ chung giường thì không thể giúp nhau làm những việc đó chứ đừng nói đến việc san sẻ tâm tư tình cảm.
Nếu hai vợ chồng ngủ riêng thì chẳng khác nào ban ngày là vợ chồng còn ban đêm lại trở thành hàng xóm, giữa hai người sẽ trở thành mối quan hệ giống như bằng mặt không bằng lòng.