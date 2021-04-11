Vợ chồng NGỦ RIÊNG: Thói quen bình thường hay mồ chôn của hôn nhân

Tạo nên vết nứt cho cuộc hôn nhân

Sau đây là 3 điều không tốt mà việc ngủ riêng giữa hai vợ chồng mang lại.

Riêng các cặp vợ chồng trung niên hoặc trẻ hơn thì xuất phát từ việc một trong hai làm việc khuya và ngủ riêng ở phòng khác để không ảnh hưởng vợ con. Thậm chí, khi giận hờn, cãi nhau thì một trong hai người vợ hoặc chồng sẽ chọn cách ngủ riêng, nhất là đàn ông.

Các cặp vợ chồng lớn tuổi sẽ thường ngủ riêng. Nguyên nhân xuất phát từ việc một trong hai người khi về già khó ngủ nên khi ngủ chung người khác sẽ cảm thấy bất tiện. Hoặc chồng đi nhậu về khuya, ảnh hưởng người vợ không ngủ được…nên người vợ quyết định chọn ngủ riêng.

Rất nhiều đôi vợ chồng sống với nhau càng lâu thì càng nghĩ rằng chuyện ngủ riêng là chuyện bình thường. Nhưng trên thực tế đây là một hình thức của “chiến tranh lạnh” khiến tình cảm vợ chồng càng ngày càng cách xa vì không có cơ hội gần gũi, không có không gian riêng tư dành cho nhau.

Đừng bao giờ xem ngủ riêng là chuyện nhỏ bởi việc ngủ riêng khiến cho hai người có khoảng cách dễ khiến cho cuộc hôn nhân sinh ra nguy cơ - Ảnh minh họa: Internet

Tạo cơ hội cho “người thứ 3” xen vào mối quan hệ

Phàm khi một bên cô quạnh không thể chịu đựng được thì sẽ tìm niềm vui ở bên ngoài, tạo điều kiện cho “người thứ 3” có cơ hội chen chân vào mối quan hệ của hai người.

Thêm nữa, cuộc sống vốn đã đầy áp lực, ban ngày vợ và chồng đều phải dành thời gian cho công việc riêng của nhau. Nếu tối đến hai vợ chồng ngủ riêng thì thời gian để tâm sự bên nhau là không có. Cuộc sống hôn nhân cứ như vậy sẽ tạo nên khoảng trống khiến người trong cuộc sẽ dần để tâm tư ở bên ngoài, hôn nhân từ từ sẽ tan vỡ trong lạnh nhạt.

Nếu vợ và chồng không ngủ chung thì sẽ khiến cho thời gian ít ỏi được gặp nhau trong ngày cũng mất đi - Ảnh minh họa: Internet

Không được chăm sóc lẫn nhau

Vợ chồng vốn dĩ cưới nhau về là để nương tựa nhau những lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Người ta vẫn nói rằng vợ chồng chính là làm bạn, dựa dẫm vào nhau và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Nhưng một khi không ngủ chung giường thì không thể giúp nhau làm những việc đó chứ đừng nói đến việc san sẻ tâm tư tình cảm.

Tình cảm vợ chồng dù có sâu đậm đến mấy cũng sẽ nhạt dần nếu hai người ngủ riêng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hai vợ chồng ngủ riêng thì chẳng khác nào ban ngày là vợ chồng còn ban đêm lại trở thành hàng xóm, giữa hai người sẽ trở thành mối quan hệ giống như bằng mặt không bằng lòng.