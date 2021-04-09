5 câu nói đoán được lòng dạ đàn ông đã thay đổi, ‘chắc mẩm’ đang ‘lén phén’ với ‘con giáp thứ 13’ bên ngoài

Phụ nữ yêu 09/04/2021 21:25

Trên đời, phàm những chuyện cố che đậy lại dễ dàng để phát hiện. Chuyện đàn ông ngoại tình cũng vậy, anh ta luôn che giấu việc làm sai trái đó bằng 5 câu nói sau.

Gần đây anh nhiều việc, sẽ về nhà trễ một chút

Đàn ông ngoại tình sẽ luôn nói mình bận bịu, ít khi muốn ở nhà, thường xuyên về nhà muộn và thường xuyên tăng ca.

Bạn nhất định đừng cả tin vào những câu nói như: "Gần đây công ty cử anh đi công tác, có thể đi đến vài ngày" hay "Anh hôm nay tăng ca hoặc Anh còn đang bận họp, em cứ ăn cơm trước đừng chờ”. Để kiểm chứng sự thật, bạn chỉ cần hỏi khéo đồng nghiệp của anh ấy là biết ngay. Hoặc tăng ca, làm thêm chỉ vài lần trong tháng còn nếu ngày nào cũng vậy thì đích thị là “có vấn đề” rồi.

5 câu nói đoán được lòng dạ đàn ông đã thay đổi, ‘chắc mẩm’ đang ‘lén phén’ với ‘con giáp thứ 13’ bên ngoài - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình sẽ luôn nói mình bận bịu, thường xuyên về nhà muộn - Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại của anh có gì mà em cứ xem hoài

Khi bạn động vào điện thoại di động của anh ấy, thái độ của anh ấy sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí là giật mình. Ngay sau đó liền nói với bạn: "Di động của anh không có gì để xem đâu, có gì hay đâu"…Bạn phải biết rằng đối với người đàn ông ngoại tình thì điện thoại di động chính là đồ vật riêng tư cực kỳ nhạy cảm giúp họ cất giấu rất nhiều bí mật. Cho dù họ có xóa hết mọi dấu vết tin nhắn của nhân tình thì vẫn lo sợ bạn phát hiện.

Hôm nay anh mệt quá, hôm khác anh “bù” cho

Khi bạn đòi hỏi về chuyện giường chiếu nhưng lại nhận về những câu như: "Anh thật sự quá mệt, ngày mai còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút đi" hay "Anh ngày hôm nay tâm trạng không tốt lắm, không có tâm trạng làm chuyện này". Thái độ này có thể là do người đàn ông bên cạnh bạn đã ngoại tình với người phụ nữ khác bên ngoài nên về nhà mới thường xuyên thể hiện sự mệt mỏi.

5 câu nói đoán được lòng dạ đàn ông đã thay đổi, ‘chắc mẩm’ đang ‘lén phén’ với ‘con giáp thứ 13’ bên ngoài - Ảnh 2
Khi bạn đòi hỏi về chuyện giường chiếu thì anh ấy nói mệt và đòi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Anh và cô ấy đơn thuần là bạn, em đừng có mà đoán mò

Khi bạn phát hiện người đàn ông bên cạnh bạn có dấu hiệu mờ ám với một người phụ nữ khác liền nhận được những câu đại loại như “Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp” hay “Anh nói đến thế mà em vẫn không tin thì thôi, tùy em”…

Thực tế, đàn ông dù có ngoại tình và bị bạn nắm thóp cũng sẽ rất hiếm khi thừa nhận, đa phần họ đều sẽ chối bỏ, thề thốt không có chuyện gì xảy ra hết. Thậm chí sẽ đổ cho bạn ghen bóng ghen gió, nghi ngờ vô cớ.

5 câu nói đoán được lòng dạ đàn ông đã thay đổi, ‘chắc mẩm’ đang ‘lén phén’ với ‘con giáp thứ 13’ bên ngoài - Ảnh 3
Thực tế, đàn ông dù có ngoại tình và bị bạn nắm thóp cũng sẽ rất hiếm khi thừa nhận - Ảnh minh họa: Internet

Em xem em có chút nào giống phụ nữ không

Đây là câu nói khiến rất nhiều phụ nữ đau lòng. Luôn chỉ trích vợ không được nhu mì, không được dịu dàng với câu nói “Em xem em có giống phụ nữ chút nào không” hay “Người gì mà khô cứng như đàn ông”…

Người đàn ông một khi đã có người phụ nữ khác sẽ bắt đầu có thái độ ghét bỏ bạn. Hơn nữa, anh ta sẽ đem lý do khiến anh ta ngoại tình đều đổ hết lên bạn, dù là lý do hoang đường nhất để khiến chuyện ngoại tình của anh ta trở thành chuyện đương nhiên.

Ngoại tình là ranh giới mà người phụ nữ không thể cho kẻ khác xâm phạm. Nếu người đàn ông mà bạn yêu thương đã thay lòng đổi dạ thì hãy mạnh mẽ “vứt bỏ” anh ta. Hãy làm mình xinh đẹp và cuốn hút để tìm kiếm một người đàn ông khác xứng đáng với mình hơn phụ nữ nhé!

‘Bắt mạch’ tình cảm vợ chồng yêu sâu đậm hay ‘nhạt như nước ốc’ qua 3 câu hỏi sau

‘Bắt mạch’ tình cảm vợ chồng yêu sâu đậm hay ‘nhạt như nước ốc’ qua 3 câu hỏi sau

Tình cảm vợ chồng của hai bạn đang say đắm không rời hay lạnh nhạt, hờ hững ai lo người nấy, câu trả lời sẽ có qua 3 câu hỏi bên dưới.

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