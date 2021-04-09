‘Bắt mạch’ tình cảm vợ chồng yêu sâu đậm hay ‘nhạt như nước ốc’ qua 3 câu hỏi sau

Rất nhiều cặp vợ chồng một khi đã cãi nhau đều nghĩ rằng phải tranh thắng thua, căng thẳng với nhau không xong liền sẽ bắt đầu chiến tranh lạnh. Thế nhưng, vợ chồng tình cảm sâu đậm sẽ hiểu được phải làm sao nhường nhịn đối phương, hiểu được phải bao dung, quan tâm đối phương nhiều hơn. Vì yêu đối phương mà chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.

Có nhượng bộ và bao dung khi cãi nhau hay không

Có thường xuyên ra ngoài cùng nhau hay không

Nếu vợ chồng bạn “cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường” như trên thì ắt hẳn hai bạn đang có một tình yêu thắm thiết. Còn bằng ngược lại thì cho thấy hai bạn đang dần xa nhau, tình cảm đã có mấy phần lạnh nhạt.

Thực tế, muốn biết tình cảm vợ chồng có sâu đậm hay không thì chỉ cần xem họ có thường xuyên ra ngoài với nhau hay không. Tình cảm vợ chồng tốt thì họ chỉ cần rảnh rỗi một chút sẽ cùng nhau ra ngoài dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản chỉ là chở nhau chạy lòng vòng ngoài phố rồi về. Còn những cặp vợ chồng tình cảm không tốt thường sẽ mỗi người một việc, không ai để tâm đến ai.

Hai vợ chồng cùng làm một vài chuyện có ý nghĩa như cùng đi dạo, cùng tản bộ, cùng tham gia các buổi họp mặt bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Có ôm nhau khi ngủ hay không

Trong cuộc sống, có rất nhiều cặp vợ chồng tuy ngủ chung một giường nhưng lại không hề khác với mỗi người một giường. Họ thường quay lưng lại với nhau mà ngủ, mỗi người một hướng tách nhau ra.

Vợ chồng có tình cảm tốt đẹp thì luôn muốn gần gũi nhau, nhất là lúc đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tình cảm tốt sẽ không như thế, ngược lại họ sẽ thường xuyên ôm nhau ngủ, nếu một ngày đột nhiên không làm vậy sẽ còn cảm thấy không quen.