6 câu nói 'nguy hiểm chết người' vợ đừng dại dột thốt ra kẻo hôn nhân bị giết bởi chính miệng mình

Những câu nói thể hiện sự hối hận vì đã kết hôn của vợ gây tổn thương sâu sắc cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn so sánh chồng với người khác

Không một ai muốn mình bị so sánh, bị đem ra nói là thua/ là kém/ là tệ hơn so với người khác. Đặc biệt, đàn ông vốn có tính tự ái cao, nếu người vợ đem chồng mình ra so sánh như vậy sẽ càng làm anh ta khó chịu. Do đó, phụ nữ hãy ngừng so sánh chồng người ta với chồng mình và cùng nhau cố gắng để hoàn thiện hơn.

Người ta nói 'cỏ bên kia đồi luôn xanh hơn', bạn có thể thấy chồng nhà người ta tốt đẹp nhưng 'trong chăn mới biết chăn có rận'. Ai cũng có vấn đề của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Xúc phạm gia đình, bố mẹ/ bạn bè của chồng

Ai cũng có những mối quan hệ cá nhân và nó cần được tôn trọng. Chồng của bạn cũng vậy, anh ấy cần được bạn tôn trọng khi nói chuyện với cha mẹ của mình, với những người thân trong gia đình và cả những người bạn.

Nếu muốn góp ý anh ấy về các mối quan hệ bạn nên nhẹ nhàng nói và chỉ ra đúng sai, thiệt hơn cho anh ta thay vì cứ chì chiết và nói câu "Sao anh lại chơi với người như vậy?” hay “Anh giống cha mình quá rồi đó”. Nếu bạn có vấn đề, khúc mắc với các mối quan hệ của chồng, hãy giải thích nguyên nhân và hy vọng chồng sẽ hiểu cho cảm nhận của bạn, thậm chí có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

Nếu bạn có khó chịu với gia đình hay bạn bè chồng thì hãy nhẹ nhàng góp ý thay vì cứ nói xấu họ trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Nhắc đến người yêu cũ

Khi đã quyết định đi đến hôn nhân thì bạn đã chắc chắn để “quá khứ ngủ yên”. Những mối tình trong quá khứ không thể giúp cuộc hôn nhân của bạn tốt hơn nếu bạn cứ luôn miệng nhắc về nó trước mặt chồng.

Đừng so sánh và nói khóe chồng kiểu “Người yêu cũ em luôn tặng hoa mà anh thì không”… Đó là những lời không tử tế và sẽ khiến chồng bạn buồn lòng. Hãy tập trung vào mối quan hệ hiện tại và để người yêu cũ đi vào quá khứ. Thay vì so sánh, hãy góp ý chân thành mang tinh xây dựng như "Nếu anh giúp em làm việc này được thì tuyệt."

Chủ đề về người yêu cũ luôn không bao giờ vui vẻ nên bạn đừng nhắc tới nó - Ảnh minh họa: Internet

5. Coi thường công việc, sở thích của chồng

Việc xúc phạm sở thích hoặc công việc của nhau sẽ khiến chồng cảm thấy chán nản. Sở thích hay công việc đó có thể tầm thường với bạn, nhưng đó là một phần con người của anh ấy. Hãy thử nhìn nhận từ góc độ của chồng bạn để hiểu vì sao anh ấy thích việc đó. Hãy ủng hộ và đóng góp ý kiến một cách tích cực nếu bạn nghĩ có thể giúp chồng tiến bộ hơn.

Việc xúc phạm sở thích hoặc công việc của nhau sẽ khiến chồng cảm thấy chán nản - Ảnh minh họa: Internet

6. Đòi ly hôn

Đại kỵ trong tình yêu là nói “chia tay” còn trong hôn nhân là “ly dị”. Đây là 2 câu nói bạn không thể tùy tiện thốt ra. Nó làm tình cảm của cả hai có “dấu vết”, không còn nguyên vẹn. Những câu này với tính tự ái của đàn ông sẽ khiến họ cảm thấy bị tổn thương và khắc sâu vào tâm trí họ.