Phụ nữ hãy không ngừng mở mang đầu óc và trí tuệ. Khi có tuổi, đừng để mình bị tụt hậu so với lớp trẻ mà hãy làm dày thêm kinh nghiệm của bản thân. Một đầu óc uyên thâm thì dù bao nhiêu tuổi vẫn có sức hút và đẳng cấp riêng.

Người phụ nữ thông minh không để bộ não của mình quá thảnh thơi. Nếu không khi về già, bạn sẽ khó bình yên thoải mái.

Phụ nữ hãy trang bị kiến thức cho mình ở đa lĩnh vực từ công việc đến chăm sóc gia đình và bản thân. Học nấu ăn, chế độ dinh dưỡng cho gia đình, hay chế độ tập luyện để giữ sức khỏe cho bản thân. Học ăn nói, giao tiếp, cải thiện kỹ năng trong công việc theo từng năm. Hay thậm chí là học các môn khiêu vũ, hát, đàn… mà bạn đam mê từ lâu nhưng chưa có thời gian thực hiện.

Phụ nữ hãy đọc sách mỗi ngày, học hỏi từ những người nổi tiếng- Ảnh minh họa: Internet

Ước mơ

Phụ nữ khi có chồng thường bỏ qua đam mê của mình. Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ sẽ dành thời gian cho con cái, gia đình. Nhưng thời gian không trở lại lần hai. Con cái rồi sẽ lớn lên, sẽ sống cuộc đời của chúng. Còn bạn vì chúng mà từ bỏ đam mê của mình, quãng đời về già thật sự sẽ có nhiều tiếc nuối. Thay vào đó hãy tự làm mình vui sống bằng cách thực hiện các đam mê dù nhỏ hay lớn miễn chúng làm bạn hạnh phúc.

Phụ nữ đừng từ bỏ ước mơ của mình vì không ai "đánh thuế" ước mơ cả - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Sức khỏe là vàng - câu nói luôn đúng với mọi người. Làm phụ nữ nhất định phải nhớ điều này và tự chăm sóc bản thân. Nhiều phụ nữ chỉ chăm chăm lo cho chồng con, mình đau ốm mấy ai để ý. Thế nên, nếu muốn về già sống hạnh phúc, không bị các căn bệnh hành hạ thì phụ nữ hãy tự yêu lấy bản thân, chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn.

Khi còn trẻ, bạn dùng sức khỏe để kiếm tiền. Khi về già, bạn dùng tiền để mua sức khỏe. Nhưng khi bệnh tật tìm đến, dẫu có nhiều tiền đến thế nào cũng không mua được. Khi về già, nếu bạn không có sức khỏe, sẽ có cảm giác làm phiền con cháu, không thể thấy thanh thản.

Hãy ăn những gì tốt cho bản thân, hãy dành thời gian tập luyện. Tuổi trẻ qua đi sẽ cuốn theo sự dẻo dai và bền bỉ. Khi cơ thể lên tiếng, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi và bất lực

Hãy ăn những gì tốt cho bản thân, hãy dành thời gian tập luyện thể dục. Tuổi trẻ qua đi sẽ cuốn theo sự dẻo dai và bền bỉ. Khi cơ thể lên tiếng, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi và bất lực - Ảnh minh họa: Internet

Giáo dục con cái

Con cái là tài sản quý giá nhất của người mẹ. Vậy không có lý do gì chúng ta không đầu tư vào đó. Đầu tư cho con không có nghĩa là mua đồ đẹp, sang cho con xài. Mà là cho con cơ hội học hành, điều kiện phát triển tri thức, kỹ năng độc lập. Quan trọng nhất trong việc giáo dục con là đầu tư thời gian và công sức vào con.

Mỗi đứa trẻ chỉ có một tuổi thơ, một quá trình trưởng thành. Hãy cho con những gì con cần, thiết thực nhưng ý nghĩa nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sổ bảo hiểm

Ngày nay, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là phụ nữ đã bắt đầu quen với việc mua bảo hiểm. Bảo hiểm giúp bạn tích lũy cho tương lai, cho bạn sự an toàn để khi về già có một khoản thu nhập ổn định không phải phiền con cháu. Có như vậy bạn mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Ngoại hình

Làm đẹp cho mình chứ không phải cho ai khác. Phải nghĩ được điều này thì người phụ nữ mới cảm thấy hạnh phúc. Họ cải thiện ngoại hình để tự tin, để tìm kiếm cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Người đàn bà khôn ngoan không chăm sóc ngoại hình chỉ vì đàn ông hay người khác - Ảnh minh họa: Internet

Báo hiếu

Cha mẹ đã dành thời gian cả đời để nuôi con. Thế nên, không vì bạn có chồng mà không thể đỡ đần, báo hiếu cho cha mẹ.

Phụ nữ có thể báo hiếu cho cha mẹ bằng nhiều cách: Yêu thương, dành thời gian cho cha mẹ, cho con cháu thường xuyên về chơi cùng ông bà hay mua những món quà nhỏ để ba mẹ chăm sóc sức khỏe…

Phụ nữ có thể báo hiếu cho cha mẹ bằng nhiều cách: Yêu thương, dành thời gian cho cha mẹ hay tặng những món quà nhỏ dịp đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ tuổi già quan trọng nhất là niềm vui khi có con cháu dành thời gian, quan tâm và yêu thương.