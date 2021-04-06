Đàn bà ơi hãy tỉnh táo lên, đừng yêu mù quáng, luôn ‘cảnh giác cao độ’ để không ôm hận vì chồng ngoại tình, trăng hoa ong bướm

Phụ nữ yêu 06/04/2021 11:31

Đàn bà đừng bao giờ lầm tưởng cưới một người đàn ông tử tế làm chồng thì họ sẽ trọn đời thủy chung. Đàn ông dù tốt đến mấy cũng không qua ải mỹ nhân. Con tim họ luôn muốn thêm chứ không muốn bớt. Ấy vậy, đàn bà ơi hãy tỉnh táo lên, đừng yêu mù quáng và luôn cảnh giác để không phải ôm hận vào lòng.

Đàn ông trên đời này hơn nhau ở sự tự kiềm chế chứ không có đàn ông không hề ham muốn phụ nữ khác ngoài vợ. Lằn ranh của sự tử tế và bản năng của họ mong manh lắm. Bản năng trỗi dậy, họ sẵn sàng nuông chiều dù có thể biết rằng điều đó là sai trái, không đúng với vợ con.

Biết bao người đàn ông đáng cho người khác ngưỡng mộ. Ngày ngày xách vali lịch lãm đi làm, họ kiếm được nhiều tiền, luôn giúp đỡ mọi người. Thế nhưng họ vẫn có nhân tình bên ngoài. Vợ của những người đàn ông tử tế thế này còn mang nỗi cô đơn lớn hơn những người đàn bà khác. Họ thường ngộ nhận về người đàn ông của mình đến khi bị chồng phản bội giật mình thì đã muộn.

Đàn bà ơi hãy tỉnh táo lên, đừng yêu mù quáng, luôn ‘cảnh giác cao độ’ để không ôm hận vì chồng ngoại tình, trăng hoa ong bướm - Ảnh 1
Đàn ông tử tế thường thành đạt. Ngoài xã hội có biết bao người đàn bà muốn ngã vào vòng tay họ. Và đàn ông, mấy ai thoát khỏi ải mỹ nhân? - Ảnh minh họa: Internet

Là một người đàn bà khôn ngoan, dù chồng tử tế bao nhiêu chúng ta luôn luôn trong tư thế “cảnh giác”. Người ta nói, hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà bạn phải ngủ chung với kẻ thù. Dù yêu nhưng đàn bà đừng mù quáng, tin tưởng tuyệt đối. 

Đàn bà ơi hãy tỉnh táo lên, đừng yêu mù quáng, luôn ‘cảnh giác cao độ’ để không ôm hận vì chồng ngoại tình, trăng hoa ong bướm - Ảnh 2
Yêu là một chuyện, nhưng đàn bà đừng mù quáng đến khi chồng có nhân tình mới giật mình tỉnh ngộ - Ảnh minh họa: Internet

 Đàn ông tử tế ngoài xã hội không thể dùng làm thước đo cho sự tử tế đối với người đàn bà. Đàn bà nào cũng mong muốn được an yên, được hạnh phúc. Thế nhưng, khi người đàn ông không đủ tử tế với mình thì hãy buông bỏ. Việc anh ta đối tốt với thiên hạ như thế nào không quan trọng bằng việc anh ta đối đãi với vợ con ra sao.

Để đàn ông KHÔNG 'khinh ra mặt', phụ nữ cần tỉnh táo với 3 nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ khi yêu

Để đàn ông KHÔNG 'khinh ra mặt', phụ nữ cần tỉnh táo với 3 nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ khi yêu

Phụ nữ khi yêu luôn yêu hết lòng. Tuy nhiên, tình yêu không nên mù quáng, phụ nữ thông minh cần phải tỉnh táo, luôn có những nguyên tắc của riêng mình để tình yêu luôn thăng hoa nhưng lại không đánh mất bản thân.

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