Không phải tha thứ, đây mới là cách hàn gắn hôn nhân sau khi 'kẻ thứ ba' xuất hiện

Phụ nữ yêu 29/03/2021 16:12

Ngoại tình là một vấn đề vô cùng đau khổ đối với một cuộc hôn nhân. Khi phát hiện đối phương ngoại tình, phụ nữ thường có xu hướng lựa chọn việc ly hôn. Tuy nhiên, việc hàn gắn hôn nhân sau ngoại tình là điều hoàn toàn có thể.

Dù có mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa, khi phát hiện vợ/chồng mình ngoại tình, không ai có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ vẫn còn cơ hội cứu vãn và đối phương biết quay đầu là bờ, bạn nên cho cả hai thời gian để chữa lành mối quan hệ cũng như cơ hội để hàn gắn cuộc hôn nhân của mình.

Hãy thành thật với nhau

Sự trung thực ở giai đoạn này có lẽ sẽ khiến cho người cùng chung chăn gối đau khổ và tuyệt vọng, nhưng chính sự chân thật đấy sẽ giúp cả hai cùng nhìn lại nguyên nhân rạn nứt mối quan hệ và cùng nhau học cách chữa lành vết thương.

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Cả hai nên thành thật với nhau trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn là người lừa dối hay bị đối phương lừa dối, hãy cởi mở và thẳng thắn với những cảm xúc, suy nghĩ chân thật của mình. Điều này sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn cũng như học được cách dần tha thứ cho những chuyện đã qua, cho cả hai cơ hội mới trong mối quan hệ này.

Những lời cam kết cho tương lai

Dẫu biết thật khó chấp nhận sự thật rằng khi ngoại tình, đối phương đã quên hết đi những lời hẹn thề ngày xưa cùng bạn, nhưng ở thời điểm hiện tại, những lời cam kết lại chính là bảng vàng nhắc nhở cho đối phương về những trách nhiệm của họ trong mối quan hệ này.

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Một lần nữa tin tưởng những lời cam kết cho tương lai cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho họ cơ hội một lần được thực hiện những lời hứa của mình và dành cho họ sự tin tưởng để họ có thể cố gắng thay đổi hoàn cảnh hôn nhân hiện tại của cả hai. Sẽ là những ngày dài phía trước, cả bạn và người ấy đều cần học cách tin tưởng nhau thêm một lần nữa. Đây chính là một trong những bí quyết để hàn gắn hôn nhau sau ngoại tình.

Học cách tha thứ và buông bỏ

Ngoại tình có thể do lỗi của một người hoặc có thể là của cả hai người. Tuy nhiên, nếu còn thương và vẫn còn hi vọng về một tương lai của cả hai, bạn và đối phương nên học cách dần tha thứ và buông bỏ những điều không vui trong quá khứ.

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Hãy học cách tha thứ và buông bỏ quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết thật khó để quên đi những điều ấy, nhưng thay vì mãi đắm chìm trong quá khứ đau buồn, bạn hãy học cách chấp nhận rằng bản thân không thể thay đổi quá khứ và cả hai chỉ có thể hướng đến một tương lai mới tốt đẹp hơn.

Mặc dù cần rất nhiều thời gian và công sức, nhưng bất kì sự nỗ lực nào đều sẽ được đền đáp xứng đáng và đạt được hạnh phúc của riêng mình.

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Mỗi người đều xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mãi sống trong câu chuyện của quá khứ mà hãy nghĩ về tương lai của gia đình bạn sau này khi đối phương đã nhận được những bài học xứng đáng cho riêng mình cũng như nhìn nhận được đâu mới là điều thật sự tốt cho mình. Khi bạn học được cách tin tưởng một lần nữa và tha thứ cho những chuyện đã qua, cả hai sẽ có thể bắt đầu lại như những phút ban đầu mới yêu.

3 điều phụ nữ luôn 'đau đáu' để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt

3 điều phụ nữ luôn 'đau đáu' để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt

Cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ gặp phải cảnh ‘cơm không lành, canh không ngọt’. Tuy nhiên, người phụ nữ thông minh cần học 3 điều sau để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt hoặc đang trên bờ vực đổ vỡ.

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