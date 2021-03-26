3 điều phụ nữ luôn 'đau đáu' để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt

Phụ nữ yêu 26/03/2021 16:56

Cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ gặp phải cảnh ‘cơm không lành, canh không ngọt’. Tuy nhiên, người phụ nữ thông minh cần học 3 điều sau để hàn gắn mối quan hệ rạn nứt hoặc đang trên bờ vực đổ vỡ.

Đôi khi trong mối quan hệ hôn nhân, sẽ có những khoảnh khắc cả bạn và đối phương không còn tình cảm nhiều như lúc mới yêu nữa. Điều này dễ dàng dẫn đến những sự hiểu lầm, chán chường và mệt mỏi trong cuộc hôn nhân.

Đây là những tín hiệu cảnh báo mối quan hệ của hai bạn đang có dấu hiệu rạn nứt, đang trên bờ vực tan vỡ. Là người phụ nữ thông minh, bạn cần học cách hàn gắn mối quan hệ của cả hai và giữ gìn hạnh phúc của bản thân mình qua 3 điều sau.

Dành cho đối phương những lời ngọt ngào

Lúc mới yêu chúng ta luôn sẵn sàng dành rất nhiều lời nói ngọt ngào cho đối phương của mình. Tuy nhiên, đối với hôn nhân đó là một chuyện rất khác. Giữa hai người, ngoài tình yêu, còn có cả trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc gia đình cũng như hàng trăm vấn đề khác cần được chú ý đến. Đây có lẽ là lí do phần lớn những cặp đôi bước vào đời sống hôn nhân dần mất đi ngọn lửa tình yêu của mình và bỏ quên đi những lời ngọt ngào dành cho nhau.

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Phụ nữ nên dành cho đối phương của mình những lời ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì nói những lời cộc cằn thì tại sao không tập thói quen nói những điều ngọt ngào đầy năng lượng hơn vào mỗi ngày với người bạn đời của mình. Ngay cả khi bạn tức giận nhất, hãy tập thói quen nói những điều ngọt ngào. Bạn có thể nhận xét về chiếc áo mới của anh ấy, hay thậm chí là gửi những tin nhắn hỏi thăm và quan tâm anh ấy trong ngày. Chỉ với những điều đơn giản ấy, lại có thể khiến đối phương cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Cùng nhau trải nghiệm những thú vui mới trong cuộc sống

Tuy mỗi người đều có những sở thích, thói quen riêng biệt, nhưng nếu chúng ta học cách chia sẻ cùng nhau và cùng đồng hành với đối phương trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, cả hai sẽ có những trải nghiệm mới và nhiều niềm vui hơn.

Không những thế, khi bạn chấp nhận cùng đối phương thử những điều cả hai chưa bao giờ thử, bạn sẽ có cái nhìn rộng hơn về người chồng của mình và hiểu được tính cách, sở thích của anh ấy nhiều hơn nữa. Điều này sẽ làm chàng cảm thấy hơn cả một người vợ, bạn còn là người bạn đồng hành của anh ấy trong mỗi chặng đường của cuộc đời mình.

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Cả hai nên cùng nhau trải nghiệm những thú vui mới trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Hãy bắt đầu bằng những điều đơn giản, vào cuối tuần thay vì bạn tất bận chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình, hãy sống chậm lại bằng việc pha 2 tách trà anh ấy thích rồi cùng người ấy tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn của cả hai. Hoặc có thể chỉ là cùng anh ấy tham gia một môn thể thao mới mà cả hai luôn muốn thử, vừa rèn luyện sức khỏe vừa dành thời gian bên nhau một cách vui vẻ.

Cắt đứt những mối quan hệ không tốt cho hôn nhân

Là một người phụ nữ thông minh, bạn nên chủ động nhìn nhận xem đâu mới là những người bạn thật sự của mình và chủ động bỏ đi những mối quan hệ không cần thiết, luôn nói những điều tiêu cực về hôn nhân của bạn. Đây là một trong những điều quan trọng giúp bạn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của mình. 

Dẫu hôn nhân của bạn có như thế nào đi chăng nữa, một người bạn đích thực nên là người tin tưởng vào ánh nhìn của bạn và luôn ủng hộ mọi việc bạn đang làm. Nếu bên cạnh bạn xuất hiện những người luôn nói những điều không tốt về mối quan hệ của bạn và luôn khuyên bạn hãy ly hôn, có lẽ bạn cần xem lại những mối quan hệ này khi có thể họ không thực sự đủ hiểu bạn và mối quan hệ của cả hai.

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Phụ nữ nên cắt đứt những mối quan hệ không tốt cho hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, những người bạn luôn miệng chê trách, đánh giá về chồng của bạn sẽ dần dần làm bạn có những thành kiến về anh ấy, điều này dễ khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng tệ hơn. Hãy nhìn nhận lại các mối quan hệ của mình và nhận ra xem ai mới là người thật sự tốt với mình bạn nhé.

Mỗi một cuộc hôn nhân đều sẽ có không ít lần cãi nhau, xảy ra tranh chấp. Và mỗi cặp đôi sẽ có nhiều cách hàn gắn khác nhau. Trên đây là một số cách hàn gắn hôn nhân trong giai đoạn rạn nứt mà nhiều cặp đôi đã thử nghiệm. Nếu bạn đang trong gặp khó khăn trong mối quan hệ hôn nhân của mình, hãy thử dành cho đối phương những lời ngọt ngào, cùng anh ấy trải nghiệm những điều mới trong cuộc sống và loại bỏ đi những mối quan hệ không tốt cho hôn nhân của mình, những điều tích cực nhất sẽ đến với cuộc sống gia đình của bạn.

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