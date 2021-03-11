Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ nhớ kỹ 5 điều sau, thiếu 1 điều cũng không được!

Khi nói đến hoàn cảnh gia đình, xa hơn cả về mặt vật chất và địa vị xã hội, đó chính là quan điểm và lối sống của những người quan trọng trong gia đình của người ấy. Nếu ngay từ đầu, quan điểm cá nhân và lối sống của bạn và những người thân của anh ấy có quá nhiều bất đồng, điều đó có thể là "điềm báo" cho những cuộc tranh cãi về sau. Khi ấy, người đàn ông của bạn bị rơi vào thế khó xử và không thể vẹn toàn đôi bên.

Kết hôn không phải chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là sự gắn kết với gia đình của cả hai bên nội ngoại. Việc tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của đối phương sẽ giúp cho người phụ nữ có thể tưởng tượng được cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh sẽ như thế nào trong tương lai.

Khác với giai đoạn yêu đương, lãng mạn trong hôn nhân sẽ mang chút gì đó đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng lại có nhiều hơn sự bình yên và ấm áp. Khi về chung một nhà, không có nghĩa là sự lãng mạn đã kết thúc. Bạn và đối phương có thể dùng những hành động đơn giản nhưng thể hiện được tình yêu của mình dành cho người ấy, đây chính là một trong những bài học hôn nhân đắt giá mà bất kì ai cũng nên biết đến.

Nếu có thể, hãy dành thời gian đến nhà nhau nhiều hơn trước khi quyết định kết hôn để có sự quan sát toàn diện. Hãy nhìn cách bố mẹ anh ấy đối xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày, nhìn cách anh ấy sinh hoạt cùng gia đình và những người anh em của mình. Từ đó, bạn có thể tưởng tượng được cách anh ấy sẽ đối xử với bạn sau khi hai người kết hôn như thế nào.

Kể cả khi cả hai đã là một đôi vợ chồng già, không điều gì có thể cản hai bạn thể hiện tình cảm lãng mạn dành cho nhau. Đó có thể đơn giản chỉ là một cái ôm trước khi ra ngoài, hoặc cùng nhau nấu những món ăn cả hai đều yêu thích. Chỉ những điều nhỏ bé như thế nhưng khiến cho gia đình của hai bạn luôn có cảm giác yên bình và hạnh phúc.

Cố gắng thay đổi người khác là điều không thể

Mỗi chúng ta đều có những sở thích và thói quen riêng. Nếu bạn muốn thay đổi những điều ấy của đối phương, điều đó chỉ làm họ ngày càng thêm chán ghét bạn. Đây chính là kết quả tệ nhất của bất kỳ cuộc hôn nhân nào.

Cố gắng thay đổi người khác là điều không thể - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cố chấp thay đổi những thói quen của anh ấy, bạn nên học cách nhìn mọi việc dưới góc độ khách quan hơn rằng không ai là người hoàn hảo cả. Bạn cũng sẽ có những điều khiến đối phương khó chịu, nhưng họ vẫn chấp nhận và nhường nhịn những sở thích riêng ấy của bạn.

Chính vì vậy, phụ nữ khôn ngoan nên nhìn mọi việc thoáng hơn. Thay vì liên tục chỉ trích anh ấy với những thói điều bạn không thích, bạn có thể trò chuyện cùng đối phương và cả hai cùng tìm ra biện pháp để sống hòa hợp cùng nhau.

Để đàn ông san sẻ gánh lo "nhặt rau, rửa chén"

Ngày nay, phụ nữ đã có nhiều vai trò hơn trong cuộc sống và điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng cần được san sẻ những công việc chung trong gia đình. Để duy trì một gia đình hạnh phúc, cả bạn và đối phương đều nên cùng nhau cố gắng và chia sẻ những công việc trong nhà cho nhau.

Chia sẻ việc nhà là điều cần thiết trong một mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy mạnh dạn nói với người ấy khi bạn cần sự giúp đỡ từ họ. Người đàn ông có thể sẽ không đủ hiểu hết được những việc này nhưng họ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong trường hợp bạn cần họ. Đó có thể đơn giản chỉ là việc bạn nấu ăn thì anh ấy sẽ là người phụ nhặt rau, rửa chén. Còn nếu bạn trông con một ngày dài thì anh ấy sẽ là người kể chuyện cổ tích cho con nghe trước khi ngủ.

Việc chia sẻ những trách nhiệm khác trong gia đình sẽ giúp đàn ông nhận ra được những vất vả mà người phụ nữ phải gánh vác trong cuộc sống hôn nhân. Điều này cũng sẽ giúp họ trân trọng và yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn nữa.

Việc giữ gìn hạnh phúc gia đình phải đến từ 2 phía

Sợi dây liên kết giữa cả hai sẽ ngày càng được gắn chặt hơn khi có sự sẻ chia và đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường của cuộc sống. Trên thực tế, có những cuộc chia ly không phải vì hết yêu mà là vì đôi bên đã mất đi sự thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau mọi việc.

Đồng hành cùng nhau trong cuộc sống là cách để giúp hai người giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Dù hàng ngày có bận rộn thế nào, hãy dành chút thời gian để gửi tin nhắn hỏi thăm nhau vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy được quan tâm và chăm sóc. Thêm vào đó, hãy là một người bạn mà anh ấy có thể dựa vào và tâm sự những chuyện nhỏ, to trong cuộc sống của mình. Đây chính là bí quyết khiến bạn trở nên đặc biệt hơn những người xung quanh "nửa kia".

Phụ nữ thông minh sẽ luôn tìm mọi cách để khiến cuộc hôn nhân trở nên ngày càng tuyệt vời và viên mãn. Mỗi người phụ nữ mong muốn cuộc sống hạnh phúc đều hiểu rõ, mỗi người đều cần học hỏi để hoàn thiện bản thân trong cuộc sống gia đình.