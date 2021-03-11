Những lời nói dối tưởng chừng như nhỏ nhặt, dần dần sẽ tạo thành thói quen và cả hai dường như không còn sự chân thật khi đối diện với nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Dù đối phương có yêu bạn nhiều như thế nào cũng khó mà có thể chấp nhận được việc người phụ nữ ngày ngày bên cạnh mình lại che giấu rất nhiều bí mật và không trung thực. Vợ chồng luôn quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Và niềm tin là điều vô cùng mong manh để có thể bồi đắp, xây dựng.

Không riêng phụ nữ, đàn ông họ cũng có trực giác nhạy bén và cảm nhận đặc biệt của riêng mình. Những cử chi bối rối, hay ánh nhìn lo lắng của bạn khi nói những lời ấy cũng có thể khiến anh ấy nổi lên sự nghi ngờ và dần dần đối phương sẽ không thể tin bạn được nữa.

Đó có thể chỉ là một lời nói dối về cuộc hẹn ngoài giờ làm việc, hay chỉ là lời nói dối che giấu một khoản tiền chi tiêu ngoài lề nào đấy. Chỉ là những lời nói nhỏ nhặt đến thế nhưng lại có thể khiến mối quan hệ hôn nhân không còn sự tin tưởng và dễ dàng sụp đổ bất kì lúc nào.

Dù là lí do gì, chồng bạn sẽ là người gắn bó cùng bạn suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời này. Vì thế, cả hai nên trung thực với nhau mọi thứ để duy trì cuộc hôn nhân của mình.

Luôn muốn kiểm soát đối phương

Phụ nữ thường không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ của chính mình, điều này dẫn đến việc họ luôn muốn kiểm soát đối phương trong phạm vi của mình và chứng tỏ cho tất cả các chị em khác biết người đàn ông của mình là "hoa đã có chủ".

Liên tục kiểm tra tin nhắn điện thoại và mạng xã hội, xóa hết đi những người bạn khác giới của chồng, luôn bắt đối phương phải làm theo ý mình bằng mọi cách, … đây là những biểu hiện của một người vợ không tin tưởng vào người đàn ông của mình và luôn muốn kiểm soát anh ấy.

Luôn muốn kiểm soát đối phương sẽ khiến anh ấy trở nên "ngột ngạt" - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến đàn ông cảm thấy khó chịu với hôn nhân của mình. Sau một ngày dài mệt mỏi, điều họ mong muốn đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm, quan tâm của người phụ nữ chứ không phải là những nghi ngờ, điều tra hay thậm chí là tranh cãi vì sự kiểm soát của cô ấy.

Phụ nữ nên nhớ rằng hôn nhân là một mối quan hệ bình đẳng và cả hai nên dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đừng quá kiểm soát đối phương khiến tình yêu của cả hai luôn trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Việc này cũng biểu hiện cho việc bạn đang không tự tin và tin tưởng vào mối quan hệ của mình, đây là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ.

Nói những lời nói xúc phạm

Đạo vợ chồng cần tránh nhất chính là những lời nói nặng nề, xỉa xói người bạn đời của mình. Dẫu có đang tức giận hay cộc cằn, những lời nói xúc phạm sẽ làm đối phương cảm giác không được tôn trọng và không còn cảm thấy được yêu thương nữa.

Điều này còn tệ hơn cả ngoại tình vì những lời nói ấy sẽ khiến đối phương bị tổn thương danh dự và lòng tự trọng của mình.

Nói những lời nói xúc phạm sẽ khiến đối phương tổn thương danh dự - Ảnh minh họa: Internet

Là một người phụ nữ, bạn càng không nên nói những lời như thế đến người chồng của mình dù đang nóng giận, bởi nó cho thấy việc bạn không quan tâm đến cảm nhận và lòng tự tôn của anh ấy như thế nào.

Nếu bạn là người không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân và dễ dàng nói những lời xúc phạm nặng nề, có lẽ bạn nên tập cho mình thói quen giữ im lặng và bình tĩnh lại vào những lúc tranh cãi. Khi bạn kiểm soát được những gì mình nói sẽ giúp bạn tránh mắc sai lầm không đáng có.

Từ chối buông bỏ cái tôi của bản thân

Thay vì cố gắng giành được phần thắng cho mình trong những lúc cãi nhau, người phụ nữ thông minh sẽ biết cách thỏa hiệp và khiến cuộc tranh cãi của cả hai bước vào giai đoạn chia sẻ và tìm hiểu suy nghĩ của nhau.

Để có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, bạn và đối phương đôi khi phải buông xuống cái tôi của mình và chọn cách nhường nhịn nhau trong cuộc sống.

Khi bạn thật sự yêu một ai đó hết mình, bạn sẽ sẵn sàng học cách thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là việc buông bỏ tất cả lập trường của bạn mà chỉ đơn giản là chúng ta học cách thay đổi bản thân, cùng nhau trở thành phiên bản tốt nhất sánh đôi bên cạnh nhau.

Khi bạn thật sự yêu một ai đó hết mình, bạn sẽ sẵn sàng học cách thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn trong mắt người ấy, bỏ đi những tật xấu của bản thân để giành lấy hạnh phúc và bình yên cho cuộc hôn nhân của mình.

Trên đây là 4 nguyên nhân có thể dẫn đến sự sụp đổ của một mối quan hệ hôn nhân. Thế giới này có đến hơn 7 tỷ người, không dễ dàng gì để bạn và người đàn ông của mình có cơ hội được gặp nhau. Mỗi người chúng ta đều nên học cách thay đổi và tránh va vào những lỗi lầm khiến mối quan hệ tình cảm tan vỡ.