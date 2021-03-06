Biết 5 'tuyệt chiêu' này, phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông 'chết mê chết mệt'

Phụ nữ yêu 06/03/2021 05:38

Gặp được nhau là do duyên, nhưng điều giúp cả hai ở bên nhau là sự cố gắng từ hai phía. 5 tuyệt chiêu sau là điều mà mọi phụ nữ thông minh đang làm để giữ gìn hạnh phúc, khiến đàn ông chết mê chết mệt.

Đừng chỉ xoay quanh một người đàn ông

Từ thời xa xưa, việc chăm sóc gia đình, cuộc sống xoay quanh chồng và các con luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của người phụ nữ. Chính vì những định kiến ấy đã hình thành việc phụ nữ luôn có suy nghĩ xem người đàn ông là cả thế giới của mình.

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 Đừng chỉ xoay quanh một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bản tính của phụ nữ là nặng tình, bản tính của đàn ông là chinh phục. Bạn trở thành con người quyến rũ và độc lập nhất khi bạn biết mình là ai và cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những điều thú vị. Khi cuộc sống của bạn ngập tràn sắc màu, người đàn ông sẽ muốn được ở bên bạn để cùng chinh phục những điều thú vị trong cuộc sống.

Thế giới bên ngoài có rất nhiều thứ mới mẻ dành cho bạn trải nghiệm, đừng chỉ đặt hết tình cảm và cố gắng của bản thân vào 1 người đàn ông. Khi bạn trở nên thông minh và bản lĩnh với vẻ đẹp tâm hồn của mình, đối phương sẽ luôn thấy mới mẻ và không ngừng mong muốn có được bạn trong cuộc đời mình.

Đừng để sự ghen tuông đánh mất giá trị của bạn

Mỗi chúng ta đều có tính chiếm hữu của riêng mình, đặc biệt là khi chúng ta đang yêu say đắm một người. Khi yêu, bạn luôn muốn đối phương chỉ thuộc về bạn và hi vọng đối phương cũng thế. Dường như việc thể hiện đánh dấu chủ quyền được xem như là thước đo trong tình yêu hiện đại.

Tuy nhiên, việc ghen tuông mù quáng với những sự nghi ngờ của bản thân bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không nhận được sự tin tưởng và thấu hiểu. Từ chính những lí do đó, mối quan hệ của hai bạn sẽ xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, những cuộc cãi nhau xảy ra và dần dần mối quan hệ vợ chồng của cả hai sẽ tan vỡ.

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 Đừng để sự ghen tuông đánh mất giá trị của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn nhìn nhận các mối quan hệ của đối phương dưới góc độ khách quan nhất và luôn nhìn vào 2 mặt của vấn đề. Nếu người ấy đã muốn lừa dối bạn, bạn cũng không còn lí do gì để níu giữ một mối quan hệ không hạnh phúc.

Đừng im lặng giết chết tình yêu của mình

Phụ nữ luôn cho rằng đàn ông sẽ hiểu mình dù mình không cần phải nói ra những suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên, đàn ông luôn sống vô tư hơn phụ nữ rất nhiều và họ không thể hiểu hết được những suy nghĩ, hành động của bạn đời.

Thay vì những lời nói mập mờ, ẩn ý, phụ nữ khôn ngoan có thể trực tiếp thể hiện hoặc nói rõ cho nửa kia điều bạn mong muốn, giúp cho mối quan hệ hai bên trở nên gắn kết và cả hai có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau hơn.

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Đừng im lặng giết chết tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, sau ngày dài mệt mỏi với công việc, đối phương luôn muốn được nhận sự quan tâm và trò chuyện cùng bạn về những gì đã trải qua trong ngày. Nếu bạn tỏ ra lạnh lùng, im lặng không chia sẻ cảm xúc của bản thân, dần dần mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Hãy mạnh dạng nói lên suy nghĩ và mong muốn của bản thân, cùng góp ý cho nhau và hoàn thiện tính cách của nhau. Điều đó sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Đừng tự ti về ngoại hình của bản thân

Mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng của mình và bạn không việc gì phải tự ti về những khuyết điểm trên cơ thể. Bạn đẹp vì chính con người bạn và cách bạn thể hiện điều đó với thế giới này.

Bạn không có đôi chân thon gọn như những cô siêu mẫu châu Á, nhưng nụ cười tỏa nắng của bạn thu hút rất nhiều ánh nhìn từ đối phương. Dù bạn không có làn da bánh mật nóng bỏng như những cô gái châu Mỹ, bạn vẫn ghi điểm trong mắt người đối diện với mái tóc đen óng ả đầy dịu dàng nét Á Đông của mình.

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Đừng tự ti về ngoại hình của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ đẹp của bạn toát ra từ chính năng lượng tích cực và sự lạc quan trong cuộc sống thường ngày. Sự tự ti chỉ khiến bạn thu mình lại với những người xung quanh và bỏ quên đi những điều tuyệt vời phía trước. Phụ nữ nên sống như một đóa hướng dương, luôn ngẩng cao đầu và hướng về ánh mắt trời với những điều tích cực.

Đừng liên tục so sánh bản thân

Mỗi con người là một cá thể riêng biệt và có những tính cách của riêng mình. Bạn sẽ hoàn toàn không thể hiểu hết được câu chuyện của người khác và không thể cảm nhận được những khó khăn họ đã trải qua để đi đến ngày hôm nay.

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Bạn đẹp nhất khi là chính bạn - Ảnh minh họa: Internet

Xuất phát điểm khác nhau sẽ đưa mỗi người đến với đích đến khác nhau. Điều tốt nhất bạn có thể làm cho mình đó là yêu bản thân bằng cách phát triển bản thân mỗi ngày trở nên tốt hơn, học nhiều thứ mới hơn và ngừng so sánh bản thân mình với bất kì một ai khác.

Đàn ông luôn bị thu hút bởi những cô gái độc lập, tự tin và kích thích bản năng chinh phục của họ. Khi bạn tự tin về bản thân mình và về những gì bạn có được, những điều ấy sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt đối phương rất nhiều.

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Phụ nữ hấp dẫn khi biết yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù yêu sâu sắc đến đâu, phụ nữ thông minh hãy luôn giữ sự tự tin và học cách yêu bản thân mình, từ đó, hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn mà thôi. 

4 dấu hiệu cho thấy mối quan hệ trên bờ vực tan vỡ, phụ nữ khôn ngoan đừng 'làm ngơ' với chúng

4 dấu hiệu cho thấy mối quan hệ trên bờ vực tan vỡ, phụ nữ khôn ngoan đừng 'làm ngơ' với chúng

Chia ly, tan vỡ có lẽ là điều mỗi chị em phụ nữ luôn sợ hãi khi nghĩ đến. Tuy nhiên, không gì là tự nhiên mà đến cả, những dấu hiệu sau đây sẽ báo hiệu cho bạn biết mối quan hệ vợ chồng đang trên bờ vực tan vỡ.

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