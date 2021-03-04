4 dấu hiệu cho thấy mối quan hệ trên bờ vực tan vỡ, phụ nữ khôn ngoan đừng 'làm ngơ' với chúng

Chính điều ấy đã khiến mối quan hệ dần mất đi những cảm xúc và sự gắn kết, khiến cho chị em phụ nữ và đối phương dần mất đi những tình cảm dành cho nhau như thuở ban đầu. Đây cũng là lúc phụ nữ sẽ cảm giác rằng nửa kia đã thay đổi và không còn tình yêu dành cho mình nữa.

Những lời nói ngọt ngào là điều cần thiết cho mọi mối quan hệ và là chìa khóa để khiến mối quan hệ luôn được nồng nàn, hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi cả người vợ lẫn người chồng đều vội lao vào vòng xoáy của công việc mà quên dành cho nhau những sự yêu thương.

Đối phương có thể vì một lần bạn trễ hẹn mà trở nên cáu gắt. Anh ấy có thể vì một lỗi lầm của bạn mà buông những lời nói làm bạn tổn thương. Hay thậm chí anh ấy có thể vì một trận game hoặc buổi tụ tập với bạn bè mà không quan tâm rằng hôm đó có thể là ngày kỉ niệm tình yêu của hai bạn.

Bỏ qua những lời xin lỗi và lời hứa rằng đối phương sẽ thay đổi, liệu bạn có thể tiếp tục tha thứ hết lần này đến lần khác nếu người ấy liên tục tổn thương bạn? Tình yêu là chuyện của hai người và đều cần sự vun đắp của cả hai bên, nếu phụ nữ không cảm thấy được yêu trong chính mối quan hệ của mình, đây có lẽ là thời điểm bạn cần cân nhắc về tương lai của mối quan hệ này.

Khi cái tôi trở nên quan trọng hơn tình yêu

“Yêu là vì nhau” – câu nói này chưa bao giờ là sai cả. Chúng ta vì nhau khi đối phương có một ngày không mấy suôn sẻ, cả hai ngồi xuống trò chuyện về những gì đã trải qua và động viên nhau rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác.

Chúng ta vì nhau khi đối phương chăm sóc và yêu chiều tính trẻ con của bạn, bạn bao dung và tha thứ cho những lần đối phương bận việc mà bỏ quên đi những cuộc gọi của bạn. Và chúng ta vì nhau mà buông xuống cái tôi của mỗi người, nhường nhịn và chia sẻ cùng nhau mọi đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống.

Khi cái tôi trở nên quan trọng hơn tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hiện tại, cả hai vợ chồng đều không sẵn sàng chấp nhận bỏ xuống cái tôi của mình trong mỗi cuộc cãi vã căng thẳng, có thể chính hai người đã mất đi sự thấu hiểu và lắng nghe dành cho nhau. Một cuộc cãi vã, xung đột sẽ trở nên tệ hơn và có thể dễ dàng bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng nếu cả hai không ai chịu nhận sai hoặc nhận trách nhiệm về những lỗi lầm của mình.

Thật buồn khi chúng ta luôn cảm thấy đối phương thật sự không hiểu mình và không còn quan tâm mình như ngày trước, nhưng đây là những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ vợ chồng đã xuất hiện những vấn đề và nếu chúng không được xử lí tốt, mối quan hệ này có nguy cơ đứng trước bờ vực tan vỡ.

Khi cả hai không còn dành cho nhau sự tôn trọng

Hai người dù đang trong một mối quan hệ hoặc đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng việc dành cho nhau sự tôn trọng về sở thích, công việc cũng như đam mê riêng là điều cần thiết. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, phụ nữ khôn ngoan có quyền được làm những gì bạn thích trong khả năng cho phép và đối phương cũng vậy.



Khi cả hai không còn dành cho nhau sự tôn trọng, phụ nữ hay xem lại mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những lời nói, cử chỉ tỏ ra khinh thường sở thích hay cuộc sống hàng ngày của nhau là điều cực kì nặng nề trong một mối quan hệ. Đây là một tín hiệu cho thấy anh ấy chưa thật sự hiểu được con người bạn cũng như có đủ sự yêu thương để ủng hộ bạn trên mọi chặng đường trong cuộc sống, và ngược lại.

Hãy nhớ lại những lần cả hai tranh cãi về những sở thích riêng của nhau và nghĩ xem liệu cả hai đã thật sự đủ hiểu nhau để tiếp tục cùng nhau vun đắp mối quan hệ này hay không.

Khi im lặng là đỉnh điểm của sự rạn nứt

Bỗng một ngày khi gặp nhau, hai bạn dường như không còn gì để chia sẻ cùng đối phương nữa, có lẽ tình cảm của hai bạn đang chuẩn bị đi đến hồi kết của cuộc hành trình.

Khi im lặng là đỉnh điểm của sự rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử lạnh lùng, làm ngơ lẫn nhau, ngừng quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của đối phương, đây chính là những dấu hiệu cho việc cả hai vợ chồng đã mất dần đi sự kiên nhẫn và tình cảm dành cho nhau.

Điều này là cực kì nguy hiểm khi sự quan tâm lẫn nhau chính là yếu tố cần thiết để duy trì một mối quan hệ. Nếu cả hai người đang dần mất đi những cảm xúc đó dành cho nhau, ngọn lửa tình yêu của cả hai sẽ dần yếu đi và đến một ngày sẽ lụi tàn hẳn.



Ngọn lửa tình yêu lụi tàn khi thiếu sự quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 4 dấu hiệu cho thấy mối quan hệ vợ chồng có thể sắp phải đổ vỡ, vì sự thiếu tôn trọng, sự vô tâm cũng như sự không hiểu nhau của cả hai. Hãy suy xét và đánh giá thật kĩ tất cả các phương diện để quyết định xem mình sẽ giải quyết mối quan hệ này như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất, giữ lửa hôn nhân dài lâu bạn nhé!