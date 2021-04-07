Thấy vậy mà không phải vậy, top 3 phụ nữ dễ 'đổ gục' trước đàn ông nhưng coi chừng 'tay không trở về' nếu chàng sơ ý

Phụ nữ yêu 07/04/2021 16:03

Dưới đây là top 3 kiểu phụ nữ đàn ông có thể tỏ tình ngay để được nàng chấp nhận chuyện tình yêu. Tuy nhiên, trước khi tỏ tình phái mạnh cần lưu ý vài điểm mấu chốt để không phải “về tay không”.

Phụ nữ lớn tuổi độc thân thời gian dài

Các chị em phụ nữ lớn tuổi và đang độc thân thời gian dài, hiện chưa hẹn hò ai thì đây là đối tượng có thể giúp cánh mày râu “thoát ế” nhanh chóng. Bởi ở độ tuổi này, người phụ nữ rất có mong muốn được kết hôn, sinh con, được yêu thương bởi người khác phái.

Đây là độ tuổi phụ nữ đã chín chắn, họ cởi mở hơn trong các mối quan hệ và suy nghĩ nên đàn ông cũng dễ tiếp cận và bày tỏ. Thêm nữa, ở độ tuổi này, phụ nữ dường như đã có tất cả từ công việc, sự nghiệp đến nhan sắc, duy chỉ có thiếu người yêu nên họ rất khao khát đạt được điều đó.

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Vào lúc này, nếu như bạn có thể chú tâm một chút lựa chọn đúng thời cơ, chủ động tiến thêm một bước chinh phục nàng thì sẽ dễ dàng đánh gục được tuyến phòng thủ trong lòng cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

 Tuy nhiên, do là người phụ nữ độc lập về mọi thứ nên nàng cũng rất mạnh mẽ. Vì vậy chàng muốn tỏ tình với nàng thì phải hết sức cẩn trọng. Điều đầu tiên đó là sự thật lòng, phụ nữ tuổi này quá nhiều kinh nghiệm sống để nhận ra những lời nói gió bay, chỉ hứa mà không thực hiện. Thứ hai, đừng độc đoán, gia trưởng, nàng đủ lớn và chín chắn để tự quyết định mọi thứ, không muốn bị gò ép theo một khuôn khổ nào đó mà chàng thích. Nếu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì chàng hãy nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình cùng nàng, sự thật lòng của chàng sẽ là chìa khóa mở cửa trái tim của nàng đấy.

Người con gái đã từng yêu thầm bạn

Người phụ nữ đã từng thầm thương trộm nhớ bạn thì bất luận khi nào cũng đều sẽ đối với bạn có một tình cảm đặc biệt. Bạn lúc nào cũng trong tâm trí cô ấy. Chỉ cần một lời nói, một hành động từ bạn cũng làm cô ấy chú ý. Các nàng vì vậy mà tâm tư vốn đã mở cửa sẵn cho bạn, bạn chỉ cần dành cho cô ấy một chút quan tâm hoặc hãy mở lời trực tiếp với cô ấy. Nếu hiện tại cô ấy vẫn “lẻ bóng một mình” thì cơ hội của bạn sẽ rất cao đấy.

Tuy nhiên, vì cô ấy đã để ý, thầm thương trộm nhớ bạn đã lâu nhưng vốn dĩ bạn không để ý. Nay bạn lại tỏ tình với cô ấy thì nên tìm hiểu trước xem cô ấy có còn dành tình cảm cho bạn như xưa hay không, hay hiện tại cô ấy chỉ dành cho bạn sự quý mến đơn thuần. Hãy từ từ tiếp cận cô ấy, cho cô ấy thấy được tình yêu của bạn, cho cô ấy thấy được mình quan trọng với bạn như thế nào. Nếu còn yêu thì bạn và cô ấy ắt hẳn sẽ có một kết thúc mỹ mãn ngoài mong đợi.

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Thực tế thì cho dù là đàn ông hay phụ nữ càng là thứ không chiếm được thì lại càng muốn có được trong tay - Ảnh minh họa: Internet

 Bạn gái cũ

“Tình cũ không rủ cũng tới”, nhất là những mối tình mà người trong cuộc đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, có thời gian gắn bó lâu dài. Dù sao thì cả hai cũng đã từng biết quá rõ về nhau, cho dù bạn là người bị bỏ rơi đi chăng nữa thì sau khi mất đi bạn, rất có thể cô ấy đã nhận thấy được sự quan trọng của bạn và sẽ học được cách quý trọng bạn hơn.

Lúc này, bạn đưa ra lời đề nghị quay lại sẽ càng hợp với tâm ý của cô ấy mà không sợ bị từ chối. Nếu như không thể trực tiếp nói, bạn có thể sử dụng tin nhắn để bày tỏ tình cảm của mình.

Tuy nhiên, để tạo một trang tình yêu hoàn toàn mới bạn nên nhìn lại những bất đồng trong quá khứ, nguyên nhân khiến hai bạn chia tay để không vấp phải những lỗi lầm đó nữa. Có như vậy, sự tái hợp của hai bạn mới lâu dài, tình yêu mới có thể đơm hoa kết trái.

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Đưa ra lời đề nghị 'nối lại duyên xưa' một cách hợp lý sẽ giúp chàng và nàng nồng thắm như thuở ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

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