Ngoài việc ‘đẹp trai chai mặt’, nhất định chàng phải NẰM LÒNG 3 ‘tiểu xảo’ này để nàng phải ‘đổ đứ đừ’

Phàm làm việc gì cũng cần phải nhẫn nại. “Tán gái” là 1 trong những việc đòi hỏi “sức bền” của cánh mày râu nhiều nhất. Bạn phải chịu khó kiểu “mưa dầm thấm lâu”, liên tục hỏi han, quan tâm, chăm sóc đủ đường để “cảm hóa” trái tim của nàng.

Khi nàng tìm thấy ở bạn sự chân thành và nhất là cảm giác an toàn thì cô ấy mới đồng ý “mở cửa” trái tim mình cho bạn bước vào. Đối với tình cảm nếu như thật lòng yêu thương một người thì đừng quá vội vã, bạn chỉ cần chân thành sẽ khiến cô ấy nhìn thấy được tình cảm của bạn.

Nếu biết hết rồi thì người ta không còn nhu cầu tìm hiểu. Điều này đúng ở cả nam và nữ. Đối với phái mạnh, khi đang theo đuổi cô ấy, bạn hãy giữ lại chút “bí ẩn” của bản thân mình. Đừng vội cho cô ấy biết hết những gì thuộc về bạn. Hãy để cho cô ấy thấy bạn là một người thú vị, luôn có cái mới mà cô ấy cần phải khám phá. Từ đó, tạo cho cô ấy luôn có cảm giác thú vị khi ở bên bạn.

Lòng hiếu kỳ sẽ khiến cho cô ấy muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn, để tâm đến bạn và những việc xung quanh bạn, từ đó mà vô tình khiến cô ấy nhớ bạn cả ngày lẫn đêm vì muốn hiểu thêm về bạn. Hơn nữa, một người đàn ông phải có cho mình những điểm bí ẩn với phụ nữ, những điều để phụ nữ muốn khám phá thì cả hai sẽ có nhiều không gian hơn mà phát triển tình cảm.

Đừng cho cô ấy thấy hết những ưu điểm của mình là 1 trong những tuyệt chiêu theo đuổi bạn gái mà cánh mày râu phải nằm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Chiến thuật vừa gần vừa xa

Khi theo đuổi nàng, có những ngày lúc nào bạn cũng xuất hiện, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc nàng những điều nhỏ nhặt nhất. Khi bạn gần bên cô ấy phải đối với nàng thật tốt, cho nàng có quãng thời gian thích ứng với sự quan tâm, yêu thương của bạn, quen thuộc với sự tồn tại của bạn.

Hãy đột ngột 'mất tích' và xuất hiện trở lại 1 cách thật bất ngờ để cô ấy phải mong chờ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Và một khi nàng đã quen với sự có mặt của bạn thì đùng 1 cái, bạn biến mất. Đây là chiến thuật “vừa gần vừa xa” mà đã đến lúc bạn áp dụng. Lúc này, ắt hẳn nàng sẽ rối bời vì không biết bạn đi đâu về đâu, cảm thấy mất mát và hụt hẫng, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của bạn. Sau đó bạn có thể lợi dụng thời cơ thích hợp xuất hiện cho cô ấy thấy được tình cảm dành cho bạn, lúc này bức tường bảo vệ trong lòng cô ấy mới thật sự được phá vỡ để bạn có thể ôm lấy cô ấy vào lòng.