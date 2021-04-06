Sau đây là 3 dấu hiệu cho thấy cô ấy đang “say nắng” người đàn ông khác.

Thực tế thì người đã bước vào giai đoạn trung niên áp lực cuộc sống từ từ sẽ tăng lên không ít, đàn ông không thể không đem hết tinh lực để làm việc vì dù sao cũng là trụ cột trong gia đình. Lúc này họ sẽ thường lơ là quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình mà phụ nữ thời điểm này lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Các nàng vốn cần người đàn ông quan tâm nhưng lại thường xuyên nhận về thái độ lạnh nhạt hết lần này tới lần khác sẽ khiến họ cực kỳ thất vọng. Lúc này chỉ cần một người đàn ông bên ngoài dành cho họ một chút ấm áp thì sẽ khiến cô ấy dễ dàng ngã vào lòng đối phương.

Tôi từng nghe một người bạn kể rằng anh ta cùng vợ đã kết hôn được gần 10 năm, đã từng có với nhau tình cảm vô cùng nồng nàn, sâu sắc nhưng sớm bị những lo toan cơm áo gạo tiền của hôn nhân đánh gục. Hai người sau khi kết hôn cứ liên tục cãi nhau, dần dần mất đi hứng thú với cuộc sống hôn nhân. Mãi cho đến một lần, vợ của anh ta sau khi tụ họp cùng đồng nghiệp thì càng ngày càng về nhà muộn. Rất nhiều lần anh ấy muốn cùng vợ trò chuyện nhưng đều bị cự tuyệt, cuối cùng phát hiện cô ngoại tình nên không thể không ly hôn. Thực tế thì phụ nữ thường xuyên đi làm về khuya đều lấy công việc mệt mỏi làm cái cớ thì đàn ông phải để ý nhiều hơn, đây là biểu hiện phổ biến cho thấy người phụ nữ có nhiều khả năng đã ngoại tình với người khác.

Tần suất nói chuyện giữa bạn và cô ấy càng ngày càng ít đi, ngôi nhà luôn vắng tiếng cười là dấu hiệu cho thấy cô ấy đang có người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Từ chối cùng bạn có tiếp xúc cơ thể

Một người phụ nữ đã ngoại tình chính là đã có tình cảm bên ngoài thì sẽ luôn có cảm giác muốn lẩn tránh bạn. Đối với hành động chủ động tiến đến gần cô ấy của bạn, cô ấy sẽ thấy rất phản cảm, phản ứng có khi còn rất mạnh mẽ. Thậm chí có lúc còn cố tình né tránh bạn theo phản xạ, không cho bạn chạm đến cô ấy. Đây là biểu hiện cho thấy cô ấy đã không còn yêu bạn nữa, đàn ông cũng đừng quá ngu ngốc mà không nhận ra sớm.

Hai người tuy 'đồng sàn nhưng dị mộng', không còn yêu thương nhau nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình thì khi thấy 3 dấu hiệu vợ ngoại tình trên, người chồng hãy nhanh chóng nhìn nhận và giải quyết vấn đề, đừng để kéo dài sẽ khó lòng cứu vãn.