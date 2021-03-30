Đàn ông chung tình hay đàn ông trăng hoa đều có 8 bí mật này, phụ nữ rất cần phải biết

Người yêu cũ là một hình tượng rất khó quên trong lòng người đàn ông. Dù hiện tại người ở bên cạnh anh ta là bạn nhưng ấn tượng sâu đậm về người yêu đầu tiên trong mắt anh ta vẫn sẽ không bao giờ phai nhòa dù đó là người tốt hay người tệ bạc. Đàn ông, dù rời bỏ tình đầu nhưng trong trái tim họ vẫn thầm giữ một vị trí cho người cũ. Vì thế bạn cần hiểu, dù bằng cách nào đi nữa bạn cũng không thể xóa đi ký ức của anh ta về mối tình đầu.

Thế nhưng, một người đàn ông tốt thì lý trí của họ sẽ khiến họ phải chịu trách nhiệm với gia đình hiện tại. Cũng vì thế mà anh ta cũng sẽ nhanh chóng xua tan đi hình ảnh đó trong đầu và quay về với vợ con.

Việc này có thể coi như là bản năng của đàn ông. Ngay cả các chuyên gia tâm lý học cũng nghiên cứu và xác nhận về vấn đề này. Vì thế bạn không thể ngăn anh ấy nhìn về phía một cô gái đẹp được. Trừ khi giới tính của anh ta có vấn đề.

Phụ nữ đẹp thì đàn ông sẽ ngắm, nhưng việc ngắm với việc yêu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, nếu là người đàn ông tử tế thì lý trí của họ sẽ thắng. Anh ta chỉ ngắm và "để đó" không làm gì cả. Nếu cô gái đó không để lại cho anh ta ấn tượng gì, thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng quên đi.

Giấc mơ về thảm họa tự nhiên

Nếu ác mộng của người phụ nữ là những việc xoay quanh cuộc sống hàng ngày thì ác mộng của người đàn ông sẽ là những thứ cao siêu hơn. Đàn ông hay nằm mơ về những cơn ác mộng như lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất,... Một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Montreal đã chứng minh điều này.

Đàn ông hay mơ về thảm họa tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Thường xem phim 18+

Đàn ông xem phim người lớn vì tò mò, vì muốn đáp ứng tốt hơn cho vợ và đôi khi vì muốn giải tỏa tâm lý khi không thể gần gũi với vợ. Là phụ nữ, đừng cho rằng hành động này là bệnh hoạn biến thái. Trừ khi người yêu bạn xem quá nhiều đến mức nghiện còn không hãy tập chấp nhận và xem đó là điều bình thường.

Đàn ông xem phim người lớn là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi rất phấn khích khi vợ vắng nhà một đêm

Điều này giống như giúp cho một người đàn ông có thể sống lại một lần như thuở còn độc thân, tự do chơi game, hút thuốc, tụ tập bạn bè,... Thế nên nó không có nghĩa là anh ấy không yêu vợ nữa, mà chỉ là lâu lâu khát khao được tìm lại chính mình của trước kia, vì có vợ rồi không phải bị quản tất tần tật sao? Phụ nữ thông minh sẽ biết được tâm lý của chồng và không nên giận dữ về điều này.

Khi vợ vắn nhà đàn ông thường sẽ rất thích thú, vì thế bạn đừng nghĩ khi bạn không có bên cạnh anh ta sẽ nhớ bạn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Thích được người đàn ông khác khen ngợi

Thay vì lời khen từ một người phụ nữ thì người đàn ông hay thích được người cùng giới khen hơn. Khi đó đàn ông sẽ cảm thấy mình như được công nhận, thêm phần lịch lãm và củng cố lòng tự trọng cũng như tự tin của anh ấy hơn.

Lời khen từ một người cùng giới có trọng lượng hơn lời khen của người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Hay giấu "quỹ" đen

Vì các anh hiểu rằng tiền đưa cho vợ rồi mỗi khi "xin" lại thì khó vô cùng, lại phải giải trình lý do. Nên đôi khi các anh phải lập quỹ dự phòng, hãy thông cảm cho các anh nhé các nàng.

Đàn ông giấu quỹ đen là chuyện thường tình - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện giường chiếu đúng là nhu cầu nhưng không nên quá nhiều

Đây là vấn đề khá nhạy cảm của nhiều cặp vợ chồng. Thật sự thì tần suất cho việc này vẫn là phụ thuộc vào điều kiện công việc, sức khỏe của mỗi người. Hãy thông cảm nếu như chồng bạn đang gặp áp lực trong công việc hoặc sức khỏe đang không tốt.

Phụ nữ thông minh không nên chấp nhặt chuyện giường chiếu với người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, thế giới của người đàn ông luôn tồn tại hình bóng của người phụ nữ. Vì thế nếu như bạn hiểu được những vấn đề trên mà khoan dung cho anh ta thì bạn chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng người ấy.