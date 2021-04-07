Điều gì ở 'TRAI TƠ' khiến các chị mê đắm dù 'quyền' không có còn 'tiền' cũng không

Có một vài chàng trai, dù tuổi còn trẻ nhưng lại rất tinh tế và vô cùng chu đáo. Đặc biệt biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Trong khi đó, một vài người đàn ông lớn tuổi, mang tiếng chững chạc nhưng lại trẻ con, ỷ lại, tính tình vẫn ham chơi giống hệt như "đứa trẻ to xác", không biết suy nghĩ, lo liệu và chịu trách nhiệm cho tương lai. Yêu hay lấy phải một người như vậy, mệt nhiều hơn vui.

Theo quan điểm sinh học, nam và nữ luôn có sự khác biệt về tâm sinh lý, dù ở bất kì độ tuổi nào. Vậy nên, tuổi tác không phải là điều kiện duy nhất để nhận định một người trưởng thành hay chưa trưởng thành.

Đàn ông trưởng thành với kinh nghiệm dày dặn có thể không quan tâm hoặc không đồng ý với nhiều thứ ở người bạn đời, họ có những đánh giá riêng vì sự từng trải của mình. Vì có tuổi, nên những thú vui chơi cũng ít đi hẳn và khó tìm được niềm cảm hứng như thời còn trai tráng, nên hầu hết phụ nữ quen họ sẽ cảm thấy rất buồn tẻ, nhàm chán, thiếu sức sống.

So với những người đàn ông trưởng thành, trai trẻ ít trải đời và cũng ít kinh nghiệm sống hơn. Chính vì vậy, họ thường tò mò về nhiều thứ, có xu hướng duy trì đam mê và nhiệt huyết yêu trong thời gian dài hơn.

Riêng thứ gọi là kinh nghiệm, phụ nữ trưởng thành không thiếu. Bởi thế, họ cũng chẳng cần tìm kiếm chúng từ ai.

Trai trẻ trong tình yêu thường đam mê và nhiệt huyết - Ảnh minh họa: Internet

3. Bị thu hút bởi sự ngây thơ

Đối với đàn ông trưởng thành, kinh nghiệm tình trường là một bề dày. Họ đủ phong trần và là chuyên gia trong các kỹ năng lấy lòng phụ nữ. Nhưng với những chàng trai trẻ tuổi thì không vậy, đôi khi họ còn ngô nghê, ngại ngùng và không biết lãng mạn, tuy nhiên lại rất thật lòng. Chính bởi cá tính này lại khiến họ trở nên đặc biệt, thu hút các chị phải "bật đèn xanh". Việc thể hiện đúng bản sắc của mình chính là sức hút "độc lạ" nhất không thể tìm thấy ở những người đàn ông lớn tuổi.

Chính sự ngây thơ, chưa trải đời của các chàng trai là điểm thu hút các chị phải 'bật đèn xanh' - Ảnh minh họa: Internet

4. Muốn tìm một người "non tơ" để ở bên

Một nguyên nhân khác được chỉ ra, phụ nữ chính vì càng ngày càng độc lập, tự chủ về kinh tế, có tiếng nói hơn trong xã hội nên không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Là người phụ nữ hiện đại, họ đủ mạnh mẽ để chống chọi với mọi bão giông. Nhưng tất nhiên, dù sao đã là phụ nữ, sẽ có những lúc cảm thấy cô đơn và yếu lòng, muốn tìm ai đó để dựa vào.

Những lúc như vậy, họ cần một người có thể khiến mình vui, không áp đặt định kiến và bắt họ bàn chuyện nhân tình thế thái, đơn giản chỉ là ở bên họ vậy thôi. Với các yếu tố này, một chàng trai trẻ chưa thấu sự đời sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn.

5. Có thể biến hóa đa dạng tính cách

Sự khác biệt giữa một chàng trai trẻ tuổi và người đàn ông trưởng thành đó là sự dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình một cách thẳng thắn. Dù trông họ có thể như trẻ con nhưng sự mạnh mẽ của họ vẫn đủ khiến chị em loạn nhịp.

Những chàng trai trẻ có thể 'biến hóa' trong tính cách để giúp người phụ nữ của mình vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những chàng trai trẻ còn có thể "biến hóa" đa dạng để khiến người phụ nữ của mình vui. Khi cần làm nũng, họ sẽ làm nũng, khi cần trở thành anh hùng, họ cũng sẽ có cách của mình. Dẫu trong mắt bạn, có đôi khi những hành động đó thật ngô nghê nhưng bởi chúng rất thật, nên bạn vẫn cảm thấy được an toàn.

6. Được quay về thời gian "tươi trẻ"

Các chàng trai trẻ thường dám nghĩ, dám làm, dám phá bỏ quy luật nhàm chán của cuộc sống. Sau một thời gian gắn bó với họ, phụ nữ cũng sẽ trẻ lại và cảm nhận được thanh xuân đang tới một lần nữa.