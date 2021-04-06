Nếu cứ tùy tiện nói ‘chúng mình chia tay đi’ thì phụ nữ hãy tỉnh táo ‘buông tay’ để không phải rơi vào ‘bẫy lửa’ của tình yêu

Bright Side phát hiện ra rằng có những dấu hiệu nhất định, có thể cho bạn biết đã đến lúc nên rời xa người bạn đời của mình. Hãy cùng xem bạn có đang nằm trong trường hợp đó không nhé!

Theo khảo sát của Tinder, khoảng 40% thế hệ trẻ ở bên sai người chỉ vì mục đích muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Đôi khi, tốt hơn hết bạn nên buông tay người bạn đã hẹn hò lâu năm, nếu nhận thấy mối quan hệ của cả hai không làm bạn hạnh phúc, thậm chí tệ hơn là khiến bạn cảm thấy khó chịu và chán nản.

"Chia tay" không phải là câu nói có thể tùy tiện nói bừa, đặc biệt trong lúc tức giận. Điều đó thể hiện sự không chắc chắn về tương lai của cả hai hoặc bản thân cảm thấy không hài lòng về đối phương. Lâu dần sẽ khiến cho nửa kia mất đi cảm giác tin tưởng vào người bạn đời của mình. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi đi đến quyết định xa hơn nếu chu kì này cứ tiếp diễn như một "vòng lặp".

Theo nghiên cứu, trung bình hơn 1/4 các cặp đôi sau chia tay sẽ quay lại với nhau vào một thời điểm. Chưa biết lí do là gì, nhưng nếu tần suất lặp lại thường xuyên đến nỗi khiến bạn coi chuyện chia tay là điều bình thường, chỉ là cách thể hiện sự giận dỗi vu vơ của người ta thì nên xem xét lại mối quan hệ này. Bởi vì, khi quyết định bước vào một mối quan hệ, điều thiết yếu phải có là sự tôn trọng dành cho đối phương.

2. Bạn không còn yêu thương chính bản thân mình

"Yêu nhau yêu cả đường đi nước bước", nhưng nếu đã không yêu thì dù bạn có cố gắng thay đổi bản thân thế nào, thì đối phương vẫn sẽ chỉ nhìn thấy khuyết điểm ở bạn. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy, bạn nên sớm rời bỏ mối quan hệ này. Bởi vì nếu duy trì lâu, bạn sẽ dần đánh mất chính mình và luôn cảm thấy tự ti về bản thân.

Khác với góp ý giúp bạn tiến bộ hơn, những con người này luôn "đánh" vào điểm chưa tốt, làm lơ hoặc không chịu nhìn nhận những gì bạn đã nỗ lực để "trông" phù hợp hơn với họ. Một mối quan hệ độc hại, nhưng lại tưởng là đang giúp đỡ bạn phát triển thực sự rất nguy hiểm. Bạn nên tỉnh táo nhìn nhận vấn đề có nên tiếp tục duy trì tình yêu này hay không.

3. Đối phương không ngừng chỉ trích bạn

Khi giao tiếp với nhau không tránh khỏi những lúc xảy ra xích mích, những câu nói nặng lời chỉ ra điều không tốt ở đối phương có thể vô tình "buông" ra trong lúc đó, nhưng nếu mang tính xây dựng có thể sẽ giúp cho cặp đôi thấu hiểu nhau hơn. Ngược lại, nếu sự chỉ trích xảy ra thường xuyên, mọi nơi mọi lúc thì tốt hơn hết, bạn nên nhanh chóng nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại của mình.

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Theo tâm lý học, những người thường xuyên chỉ trích người khác thường sẽ cảm thấy không an toàn về bản thân. Họ có cái tôi cao, và để bảo vệ cái tôi của mình, họ sẵn sàng "chà đạp", đổ lỗi cho người khác, chứng minh mình là người đúng. Khi ở bên cạnh những người này, bạn luôn cảm thấy dè chừng, thậm chí là sợ hãi vì lúc nào cũng phải nhún nhường. Tốt hơn, nên có những góp ý thẳng thắn, nếu đối phương không sửa đổi thì bạn nên là người buông tay.

4. Bạn yêu vì sợ cô đơn

Nỗi sợ cô đơn không phải là một lí do chính đáng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ, đặc biệt nếu đối tượng bạn chọn không phù hợp và bạn không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ta. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người sợ cô đơn thường có xu hướng chọn "đại" bất kỳ đối tượng nào để thỏa lấp khoảng trống, dù cho điều đó làm ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ.

Tuy nhiên, điều đó không sẽ không giúp bạn cảm thấy khá lên. Thậm chí, còn khiến tâm trạng tồi tệ hơn lúc ban đầu. Một khi đã vướng vào mối quan hệ "tạm bợ" như thế này, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội gặp gỡ người thực sự xứng đáng với bản thân mình hơn. Chưa kể, nếu đối tượng được chọn thật lòng yêu bạn, bạn lại không có cảm giác như thế, vô tình sẽ khiến người khác tổn thương rất nhiều.

5. Bạn chưa quên được quá khứ

Điều đáng sợ nhất khi yêu một người là người đó chưa quên được quá khứ, mỗi hành động, cử chỉ bạn làm họ đều liên tưởng đến người cũ. Thậm chí, còn tồi tệ hơn khi người ta yêu bạn, chỉ vì bạn là "thế thân" của người kia. Hãy để ý, nếu khi ở bên bạn, hai người đang rất vui vẻ nhưng đột nhiên, đối phương của bạn "khựng" lại, đầu óc mơ màng đâu đó và không để ý đến bạn nữa, thì rất có thể người ấy đang nghĩ về chuyện hạnh phúc như vậy với một ai khác trong quá khứ.

Khi yêu một người không sống thực với hiện tại, bạn sẽ phải chịu đựng rất nhiều ấm ức, đau khổ. Nhiều khi cảm thấy tủi thân nhưng lại không thể nào "ghen" được với một người không có ở hiện thực. Để giải thoát cho mình và đối phương, bạn nên bày tỏ thẳng thắn cảm xúc của mình. Khi bản thân họ đã được chữa lành, mở lòng hơn thì lúc đó, hai bạn hãy sẵn sàng quay lại với nhau.

6. Tính cách của đối phương thay đổi quá thất thường

Một số người có thể tốt đẹp và dễ mến trong một khoảnh khắc nào đó, rồi đột nhiên nổi giận đùng đùng vào khoảnh khắc tiếp theo. Hành vi này có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi và bị đe dọa, giống như việc bạn luôn phải đi trên vỏ trứng, không biết được nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên khi yêu những người này, bạn tối ngày phải "đoán già đoán non".

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Một người với cảm xúc thay đổi quá nhanh chóng và thất thường, có thể là do họ lo lắng, trầm cảm, hoặc vì gặp các vấn đề khiến họ tức giận. Nhưng đó là vấn đề cá nhân của họ, không thể "bắt" bạn cũng phải chịu đựng như vậy trong thời gian dài. Bạn nên cho đối phương biết điều đó, nếu có vấn đề, cả hai cùng giải quyết với nhau. Nhưng nếu họ vẫn không thay đổi, tốt hơn hết bạn nên rời bỏ mối quan hệ luôn khiến bạn cảm thấy sợ hãi này đi để tìm được đối tượng xứng đáng hơn với bản thân.

7. Mối quan hệ yêu đương hời hợt

Khi vừa gặp một ai đó, bạn sẽ không thể mở lòng ngay lập tức với họ và tiết lộ những bí mật sâu kín nhất của mình. Các cuộc trò chuyện sẽ tập trung vào những điều đơn giản hơn, như sở thích hoặc công việc của cả hai. Tuy nhiên, thời gian về dài, bạn và nửa kia của mình trở nên thân thiết hơn, không ngại cho thấy những mặt yếu đuối trước đó và cùng nhau thảo luận về những chủ đề nghiêm túc trong cuộc sống.

Nếu đã hẹn hò với ai đó trong một thời gian dài mà vẫn chưa chuyển sang giai đoạn đó, đây có thể là dấu hiệu cho thấy đối phương không phải là người phù hợp với bạn. Có thể do họ cảm thấy ở bên bạn không an toàn, hoặc vì họ đã mở lòng với ai đó trong quá khứ và bị từ chối. Nhưng khi bạn đã liên tục thể hiện cho họ thấy mình muốn có mối liên hệ sâu sắc hơn và họ không đáp lại theo cách tương tự, điều đó có nghĩa là người phù hợp đang đợi bạn ở một nơi khác.

8. Tình yêu xuất phát từ một phía

Tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía thì mới bền lâu. Nhưng nếu đối phương chỉ muốn ở bên cạnh bạn khi họ cần, chẳng hạn như vừa trải qua một ngày tồi tệ trong công việc hoặc khi có một số vấn đề khác, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Họ có thể lợi dụng bạn để thu hút sự chú ý, trong khi không quan tâm đến những gì bạn cần. Và nếu bạn luôn là người phải làm tất cả công việc trong mối quan hệ của mình, cung cấp cho đối tác sự hỗ trợ, hy sinh thời gian trong khi họ không làm điều tương tự, bạn có thể đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại. Hãy chậm lại để nhìn nhận thấu đáo, xem mình có muốn trở thành "thiêu thân" trong tình cảm "yêu đương" này không.