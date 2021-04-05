5 điểm cộng giúp phụ nữ 'thả thính' là dính, đàn ông phải xếp hàng dài theo đuổi

Phụ nữ yêu 05/04/2021 10:09

Dù không có nhan sắc quá nổi bật, chỉ cần có 5 điểm cộng dưới đây, bạn đã trở thành người phụ nữ quyến rũ, đàn ông kiểu gì cũng mê mệt xếp hàng theo đuổi.

Có khiếu hài hước

Sự hài hước vừa phải, đúng lúc giúp phụ nữ dễ dàng ghi điểm trong mắt đàn ông, ngay từ những lần gặp đầu tiên. Trong mắt đàn ông, phụ nữ có khiếu hài hước thường rất đáng yêu, dễ thương và lại còn thông minh. Với mẫu phụ nữ quyến rũ này, dù có trong hoàn cảnh nào, cô ấy cũng vô cùng lạc quan, vui vẻ, lan tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực cho người bên cạnh. Và chính điều này giúp phụ nữ dễ dàng thu hút sự chú ý của cánh mày râu hơn.

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 Mẫu phụ nữ có khiếu hài hước luôn được đàn ông chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Biết nấu ăn

Bất cứ người đàn ông nào cũng đều có chung một sở thích, đó chính là được ăn món ăn do bàn tay người phụ nữ mình yêu làm ra. Dù tài nấu ăn không giỏi, nhưng nếu nỗ lực thì phụ nữ hoàn toàn có thể thay đổi điều này bằng cách học hỏi mỗi ngày. Phụ nữ biết nấu ăn chắc chắn sẽ níu giữ được bàn chân và trái tim người đàn ông hơn. Đừng vội tin vào những lời có cánh của các anh chàng khi hẹn hò, đại loại như “em không cần nấu ăn, chúng ta có thể ăn ở ngoài”, hoặc “anh sẽ thay em nấu nướng mỗi ngày”. Thực tế sẽ khác xa hoàn toàn, hãy chuẩn bị cho mình một bàn tay khéo léo biết cách nấu nướng để chàng tự động “ngã gục” vào mình.

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 Khả năng nấu nướng của phụ nữ sẽ quyết định độ thu hút của mình với đàn ông -
Ảnh minh họa: Internet

Biết lắng nghe

Đàn ông thường đánh giá rất cao đối với những người phụ nữ biết lắng nghe. Với họ, những kiểu phụ nữ như vậy thường là người thông minh, tinh tế và có trái tim cũng như suy nghĩ thấu đáo. Phụ nữ thường bị gán với suy nghĩ là nói quá nhiều. Do đó, nếu bạn có được yếu tố này, chắc chắn các anh chàng sẽ bị thu hút rất nhiều. Chẳng ai có thể thoát khỏi “lưới tình” trước một cô gái cho họ cảm giác yên tâm, thoải mái khi ở bên như vậy.

Mạnh mẽ, nữ tính vừa đủ

Người ta vẫn thường nghĩ phụ nữ thì phải nhẹ nhàng, nữ tính, dịu dàng hết mức. Tuy nhiên, phụ nữ hiện đại là phải vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính. Cuộc sống đầy trắc trở, thử thách không cho phép phụ nữ quá yếu đuối, yểu điệu. Nếu biết hài hòa hai yếu tố này, phụ nữ sẽ trở nên cực kỳ quyến rũ trong mắt đàn ông. Không những vậy, họ còn trở thành mẫu phụ nữ thật tinh tế, hiện đại trong mắt người xung quanh.

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Đàn ông rất bị cuống hút trước những người phụ nữ vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet 

Có đam mê của riêng mình

Phụ nữ đừng mải mê chạy theo đàn ông vì sẽ khiến cho họ bị nhàm chán. Thay vào đó, hãy thể hiện sự yêu thích của bản thân với một thứ nhất định nào đó, tức là phải có đam mê riêng của mình. Đàn ông rất bị thu hút bởi những người phụ nữ có đam mê, không ngừng khao khát đạt được một mục tiêu nào đó đã đặt ra. Đó chính là những người phụ nữ trưởng thành, luôn luôn bí ẩn và mới mẻ khiến đàn ông khao khát được chinh phục.

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