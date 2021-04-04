Đúng 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 4 con giáp phát tài phát lộc, công việc như ý, lương thưởng ngút trời

Tâm linh - Tử vi 04/04/2021 15:10

Tử vi hàng ngày nêu rõ 4 con giáp có tên dưới đây đã được ghi danh trong “sổ vàng” Thần Tài, chỉ cần chờ đến 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch sẽ phất lên bất ngờ, một đêm ngủ dậy thành đại gia.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu đa phần là những người có bản tính siêng năng, chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến để xây dựng tương lai sung túc. Dù có sinh ra trong gia cảnh thiếu thốn, khó khăn cũng không thể là rào cản khiến con giáp này chùn bước. Sửu được nhiều người xung quanh hậu thuẫn, nhờ tính cách tốt bụng, hòa đồng. Do đó, làm bất cứ việc gì Sửu cũng dễ thành công hơn người khác. Tử vi hàng ngày của Sửu cho biết, đây là thời điểm con giáp này gặp được nhiều cơ may để hái vàng hái bạc, thu lợi nhuận khủng. Nhất là trong 3 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, vận xui đã hóa giải, may mắn liên tục tìm tới bao quanh. Sửu chẳng những phát tài mà còn phát cả sự nghiệp, công việc cứ suôn sẻ theo hướng đi lên.

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 Khó khăn gian khổ không là nguyên nhân cản bước Sửu đi đến cuộc sống giàu sang phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong suốt tháng 2 âm lịch vừa qua, Thìn đã phải cố gắng rất nhiều vượt qua những biến động trong công việc và cuộc sống. Những người cầm tinh con rồng có bản tính mạnh mẽ, quyết đoán, do đó không có khó khăn nào cản bước con giáp này quá lâu. Lá số tử vi của Thìn trong 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch này cho biết, Thìn bước ra khỏi nhà đã gặp được quý nhân chờ sẵn. Cơ hội làm ăn phát tài cứ lần lượt kéo đến để con giáp này lựa chọn. Công việc của Thìn sẽ mở ra nhiều hướng đi mới, cho phép Thìn xây dựng được cơ ngơi vững chãi, ăn chắc mặc bền chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm áo.

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3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, Thìn sẽ có cơ hội bước vào cuộc sống viên mãn, phú quý không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đa phần những người tuổi Ngọ càng trưởng thành càng có phúc đức, hậu vận viên mãn. Tuy nhiên, để có được cuộc sống sung túc khi về già, thời điểm này chính là cơ hội vàng để Ngọ tích lũy tài sản, xây dựng cơ đồ của riêng mình. Tử vi hàng ngày mới nhất dự đoán con giáp này sẽ lọt ngay hố vàng của nhà trời ban sẵn trong 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Đây chính là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Ngọ thời gian qua. Tin vui dồn dập kéo đến, con giáp này sẽ có cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, phú quý giàu sang vô kể.

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 Tử vi dự đoán vào cuối tháng 2 âm lịch này, Ngọ sẽ may mắn trúng đậm về tài lộc, công việc thăng tiến mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khao khát có một cuộc sống giàu có, vinh hoa luôn nung nấu trong con người Dậu. Chính vì vậy, con giáp này luôn luôn tìm kiếm cơ hội làm giàu mọi lúc mọi nơi. Nhờ sự nhạy bén, cơ hội vừa chớm nở là Dậu đã chớp lấy, không để thoát vào tay người khác. Nhất là trong những ngày cuối tháng 2 âm lịch, Dậu sẽ có nhiều cơ hội phát tài đổi vận, chính thức hiện thực hóa ước mơ giàu sang của mình. Điều cần làm duy nhất của con giáp này chính là kiên nhẫn, chờ đợi và không ngừng tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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