Đúng 3 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 4 con giáp phát tài phát lộc, công việc như ý, lương thưởng ngút trời

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu đa phần là những người có bản tính siêng năng, chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến để xây dựng tương lai sung túc. Dù có sinh ra trong gia cảnh thiếu thốn, khó khăn cũng không thể là rào cản khiến con giáp này chùn bước. Sửu được nhiều người xung quanh hậu thuẫn, nhờ tính cách tốt bụng, hòa đồng. Do đó, làm bất cứ việc gì Sửu cũng dễ thành công hơn người khác. Tử vi hàng ngày của Sửu cho biết, đây là thời điểm con giáp này gặp được nhiều cơ may để hái vàng hái bạc, thu lợi nhuận khủng. Nhất là trong 3 ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, vận xui đã hóa giải, may mắn liên tục tìm tới bao quanh. Sửu chẳng những phát tài mà còn phát cả sự nghiệp, công việc cứ suôn sẻ theo hướng đi lên.