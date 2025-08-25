Nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi ào ra mở cửa thì ngớ người trước danh tính người đàn ông này

Tâm sự 25/08/2025 18:31

Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con. Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

Quả thật tôi thấy mình là người vợ may mắn. Từ ngày lấy nhau, chồng tôi chẳng bao giờ chê tôi nấu ăn dở, dù tôi chỉ mới học được vài món. Thậm chí anh còn thích về nhà ăn cơm với vợ, lúc nào cũng khen vợ nấu ăn ngon. Chồng tôi còn hiếu thuận với bố mẹ vợ, hiểu lễ nghĩa. Lương của anh đều đưa cho vợ giữ, còn nói vợ gửi tiền về cho bố mẹ vợ.

 

Vừa qua, tôi đi công tác một tuần ở thành phố khác. Ngủ ở khách sạn, tôi lạ giường nên nằm trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được. Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi có phần sợ hãi không biết đối phương là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người đứng bên ngoài là người yêu cũ của tôi.

Nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi ào ra mở cửa thì ngớ người trước danh tính người đàn ông này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp.

Từ ngày quen nhau đến khi chia tay, anh chưa từng làm gì sai với tôi. Anh là người tài giỏi, trưởng thành và không ngừng nỗ lực vì người mình yêu. Sau khi nghe tôi nói muốn đến thành phố khác phát triển sự nghiệp, anh gật đầu chấp nhận lời chia tay. Suốt rất nhiều năm sau, tôi vẫn không dám liên lạc lại với anh.

Vậy mà đã 8 năm trôi qua, người yêu cũ giờ đã thành công, vẻ bề ngoài vẫn điển trai phong độ như thế. Tôi nhìn anh mà như thấy lại mình của tháng năm yêu đương cuồng nhiệt. Tôi nghe anh nói:

“Anh nghe bạn bè nói em đã kết hôn. Lúc nãy nhìn thấy em anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Sau đó anh cứ vô thức đi theo em tới đây, đứng đợi một lúc mới dám gõ cửa. Anh sợ em ngủ rồi, nhưng cũng sợ nếu không gặp em lần này thì sau này sẽ không gặp được nữa”.

Đêm đó, tôi và người yêu cũ đã nói chuyện với nhau cả đêm. Nhưng tôi không làm gì quá giới hạn có lỗi với chồng. Chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau, nói về công việc, cuộc sống suốt những năm chia tay. Anh vẫn một mình, vẫn thường xuyên nhớ đến tôi. Anh hỏi tôi có còn nhớ tới anh không, liệu anh có thể có tôi một lần nữa không? Còn nếu tôi đã quên anh thì anh xin lỗi vì đã làm phiền tôi.

Tôi im lặng không trả lời anh nhưng thật lòng tôi muốn trả lời rằng tôi vẫn nhớ anh, tôi cũng muốn ở bên anh. Tôi biết mình xấu xa, nhưng tôi cũng không thể lừa dối chính mình. Dù vậy, tôi không nỡ rời xa chồng, chồng tốt với tôi như thế, tôi làm sao có thể phản bội anh. Anh còn hiếu thuận với bố mẹ tôi. Chồng không chỉ có tình với tôi mà còn có nghĩa.

Ngày trở về sau chuyến đi công tác, tôi xóa số của người yêu cũ, vào bếp nấu cho chồng một món ăn tôi vừa học. Con người sống vẫn là phải đi về phía trước, những gì thuộc về quá khứ dẫu có luyến lưu cũng không thể trở lại.

Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung

Người vợ khiến chồng thăng hoa sự nghiệp thường có 6 điểm chung

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người vợ âm thầm ủng hộ. Đằng sau mỗi mái ấm hạnh phúc luôn có một người phụ nữ khéo léo, thông minh làm điểm tựa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lái ô tô chạy lấn làn, nữ tài xế lớn tiếng la hét rồi hung hăng đá vào đuôi xe máy

Lái ô tô chạy lấn làn, nữ tài xế lớn tiếng la hét rồi hung hăng đá vào đuôi xe máy

Video 32 phút trước
Trong 2 ngày giữa tuần (27-28/8/2025), 3 con giáp dưới đây 'ngộp thở' trong biển tiền, giàu sang phú quý, đổi đời chóng mặt, vận may liên tục gõ cửa nhà

Trong 2 ngày giữa tuần (27-28/8/2025), 3 con giáp dưới đây 'ngộp thở' trong biển tiền, giàu sang phú quý, đổi đời chóng mặt, vận may liên tục gõ cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp 'càn quét' túi tiền, tài lộc của thiên hạ, tài vận thăng thiên, của cải chất đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp 'càn quét' túi tiền, tài lộc của thiên hạ, tài vận thăng thiên, của cải chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, thời vận đến gần, 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa

Từ ngày 26/8 đến 2/9/2025, thời vận đến gần, 3 con giáp 'nằm mát ăn bát vàng', thần tài chiếu cố, giàu có thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tỉnh dậy sau cơn say, tôi choáng váng té xuống giường khi thấy người phụ nữ này

Tỉnh dậy sau cơn say, tôi choáng váng té xuống giường khi thấy người phụ nữ này

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi ào ra mở cửa thì ngớ người trước danh tính người đàn ông này

Nghe tiếng gõ cửa phòng khách sạn, tôi ào ra mở cửa thì ngớ người trước danh tính người đàn ông này

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay 25/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, vàng bạc đầy nhà, cuộc đời êm ấm

Qua đêm nay 25/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, vàng bạc đầy nhà, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Va chạm ô tô, một phụ nữ tử vong trên đường đi hái sầu riêng

Va chạm ô tô, một phụ nữ tử vong trên đường đi hái sầu riêng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đứng quay phim ở thác nước, nam YouTuber bị cuốn trôi mất tích do dòng nước chảy xiết

Đứng quay phim ở thác nước, nam YouTuber bị cuốn trôi mất tích do dòng nước chảy xiết

Video 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh dậy sau cơn say, tôi choáng váng té xuống giường khi thấy người phụ nữ này

Tỉnh dậy sau cơn say, tôi choáng váng té xuống giường khi thấy người phụ nữ này

Mừng cho 3 con giáp ngồi mát hưởng bát vàng từ nay đến 7/7 âm lịch, vận khí hanh thông, ôm phải vàng ròng, gặp thế gặp thời

Mừng cho 3 con giáp ngồi mát hưởng bát vàng từ nay đến 7/7 âm lịch, vận khí hanh thông, ôm phải vàng ròng, gặp thế gặp thời

10 năm chung sống chồng vẫn muốn từ bỏ để đến với nhân tình, vợ lặp tức cho xem 1 thứ khiến anh òa khóc nức nở

10 năm chung sống chồng vẫn muốn từ bỏ để đến với nhân tình, vợ lặp tức cho xem 1 thứ khiến anh òa khóc nức nở

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Nghe tin bồ sinh con trai, chồng đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ tiết lộ bí mật động trời

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Say mê nhân tình, chồng dọn đến ở chung cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày hành động ghê tởm của người chồng giám đốc

Nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày hành động ghê tởm của người chồng giám đốc