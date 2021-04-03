Bàn tay đàn ông mà chịu làm 3 điều này chứng tỏ anh ấy đang yêu thật lòng

Chẳng cần gì cao xa, chỉ cần có đúng 3 dấu hiệu này trên đôi bàn tay, chứng tỏ người đàn ông yêu bạn thật lòng, nên giữ chặt lấy anh ấy.

Bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay bạn trong mọi hoàn cảnh

Có một dấu hiệu rất dễ nhận biết đàn ông yêu thật lòng hay không, đó chính là đôi bàn tay của anh ấy luôn sẵn sàng nắm tay bạn bất cứ lúc nào. Dù đang ở đâu, đôi bàn tay ấy cũng sẽ luôn tìm kiếm lấy tay của bạn để nắm một cách vô thức, hoàn toàn không phải cố tình hay làm màu, tỏ vẻ.

Hành động này cho thấy anh ấy luôn muốn gần gũi và ở bên cạnh bạn dài lâu. Hơn nữa, nó còn cho thấy, anh ấy muốn cảm nhận được rằng, bạn vẫn luôn ở bên và thuộc về anh ấy. Dấu hiệu này dù chỉ rất đơn giản, nhưng cũng sẽ cho người phụ nữ cảm giác tin tưởng, không bị lạc lõng dù đang ở bên cạnh người mình yêu thương.

Bàn tay sẵn sàng bảo vệ bạn

Với đàn ông, không chỉ có đôi vai là “tường thành” vững chãi để cho phụ nữ dựa vào, mà khi yêu thật lòng, họ còn luôn muốn dùng đôi tay của mình để bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn khi cả hai cùng gặp một tình huống nguy hiểm, anh ấy chẳng nề hà, lo sợ, mà luôn dang tay để che chở bảo vệ cho bạn được an toàn. Nếu người yêu của bạn đang có dấu hiệu này thì hãy giữ chặt lấy anh ấy vì đó là một người đàn ông tuyệt vời.



Họ luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở cho bạn trong mọi hoàn cảnh mà không nề hà nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay không bao giờ làm tổn thương bạn

Bàn tay của người đàn ông yêu thật lòng nếu không bảo vệ, che chở cho phụ nữ, thì cũng chẳng bao giờ làm những hành động gây tổn thương cho họ. Những người đàn ông mạnh mẽ chỉ sử dụng sức mạnh bàn tay của mình để chiến đấu vì chuyện chính nghĩa, chứ không bao giờ lấy đó là “vũ khí” để làm tổn thương người phụ nữ.

Nếu bạn đang quen phải một chàng trai suốt ngày dùng đôi tay để gây tổn thương, đau khổ cho mình thì hãy dừng lại ngay lập tức. Bởi những người như vậy không đáng để bạn yêu thương, hơn nữa sẽ khiến cho bạn phải khổ sở đến suốt đời.

3 việc đàn ông làm còn tệ hơn ngoại tình, phụ nữ biết được nên tránh xa Đàn ông tồi chưa chắc phải là đàn ông ngoại tình, vũ phu. Chỉ cần có 3 hành động này, phụ nữ có thể biết đó chính là người đàn ông mình không nên gắn bó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-tay-dan-ong-ma-chiu-lam-3-dieu-nay-chung-to-anh-ay-dang-yeu-that-long-400732.html