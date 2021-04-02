3 việc đàn ông làm còn tệ hơn ngoại tình, phụ nữ biết được nên tránh xa

Phụ nữ yêu 02/04/2021 17:52

Đàn ông tồi chưa chắc phải là đàn ông ngoại tình, vũ phu. Chỉ cần có 3 hành động này, phụ nữ có thể biết đó chính là người đàn ông mình không nên gắn bó.

Sẵn sàng nghe lời cả thiên hạ, nhưng chẳng bao giờ nhường nhịn vợ

Đàn ông tồi nhất là khi dù luôn sẵn sàng nghe lời và làm theo ý cả thiên hạ, nhưng với vợ mình thì lại không bao giờ chịu nhường nhịn hoặc làm theo ý vợ. Đối với những người bên ngoài, họ luôn nghĩ rằng, anh chàng này là một người hoàn hảo. Thế nhưng, chỉ người vợ của anh ấy mới có thể biết bản chất thật của con người này là như thế nào.

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 Thật tồi tệ nếu đàn ông luôn cố gắng làm người tốt trong mắt người xung quanh trừ vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tệ nhất chính là dù ở bên bạn, nhưng người ấy vẫn đối xử với bạn không tốt bằng người khác. Giúp đỡ, quan tâm những người xung quanh là tốt. Tuy nhiên, hãy ngưng làm việc này nếu như chưa thể làm tốt vai trò của người đàn ông trong gia đình, ngay với chính vợ của mình.

Ghen tuông quá mù quáng, trẻ con

Người ta vẫn nói, chỉ có yêu thật lòng thì đàn ông mới ghen. Tuy nhiên, việc ghen tuông của một người đàn ông đứng đắn, chững chạc khác hoàn toàn so với một anh chàng trẻ con, thiếu chín chắn. Yêu phải những kiểu người như vậy, phụ nữ chẳng những không được hạnh phúc, mà còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phiền toái. Dần dà, tình cảm sẽ bị phai nhạt, chẳng mấy chốc mà cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi chia xa.

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 Kiểu đàn ông trẻ con thường xuyên ghen tuông mù quáng phụ nữ nên tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng đổ mọi lỗi lầm cho vợ

Trong cuộc sống hôn nhân, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ xảy ra những mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng. Và điều quan trọng trong những cuộc tranh luận không phải là ai thua, ai thắng, mà là sau cùng ai mới là người nhận lỗi.

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 Đàn ông tốt chẳng bao giờ đổ lỗi cho vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Lẽ dĩ nhiên, ai sai thì người đó sẽ nhận lỗi. Tuy nhiên, trong tình yêu, nếu người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn cố gắng tự nhận lỗi về mình trước, mặc dù chưa thể biết ai là người làm sai. Họ làm như vậy đơn giản chỉ vì muốn người phụ nữ của mình bớt nóng giận, đau khổ và trở lại vui vẻ sau cuộc cãi vã.

3 hành động phụ nữ tưởng dễ thương nào ngờ là 'trò cười' khiến họ mất điểm trong mắt đàn ông

3 hành động phụ nữ tưởng dễ thương nào ngờ là 'trò cười' khiến họ mất điểm trong mắt đàn ông

Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ dại dột làm 3 hành động này trước mặt đàn ông, bởi nó sẽ khiến họ mất điểm thậm tệ, thậm chí khiến đối phương quay lưng bỏ chạy.

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