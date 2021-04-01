3 hành động phụ nữ tưởng dễ thương nào ngờ là 'trò cười' khiến họ mất điểm trong mắt đàn ông

Đối với một người phụ nữ thì vẻ bề ngoài rất quan trọng, nó không chỉ phản ánh thái độ sống, sự chăm chút, đầu tư cho bản thân mà còn là sự tôn trọng dành cho người đối diện. Là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xuất hiện với một cách hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất trước người khác, đặc biệt là trước người đàn ông mình yêu thương.

Có một thực tế mà chị em nên biết, đó là sự chú tâm quá mức về ngoại hình khiến cho phụ nữ sẽ bị mất điểm trong mắt đàn ông. Một số biểu hiện rõ ràng mà chị em hay mắc phải như soi gương quá nhiều, hoặc cứ vài phút lại chỉnh lại quần áo, tóc tai… Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi như vậy lại vô tình khiến các chàng thấy ngán ngẩm. Trong khi đó, nhiều chị em phụ nữ vẫn nghĩ rằng mình rất đáng yêu.

Nụ cười chính là “vũ khí” của phụ nữ, có thể khiến đàn ông say mê từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những nụ cười duyên dáng, chừng mực. Còn với những người phụ nữ cười quá nhiều, cười ngay cả với những chuyện không đáng để cười thì lại không hay ho chút nào. Nhiều người vẫn nghĩ mình sẽ trở nên dễ thương trong mắt đàn ông khi cười thật nhiều. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cười đúng lúc, đúng nơi. Điều này sẽ làm tăng sự duyên dáng của phụ nữ trong mắt bạn tình.

Đừng bao giờ cười quá nhiều, kể cả những chuyện không đáng cười vì nó có thể khiến đàn ông 'cao chạy xa bay' - Ảnh minh họa: Internet

Nói nhiều về những điều không mấy ai quan tâm

Rất nhiều người mong muốn thể hiện sự hiểu biết của mình trước mặt đối phương, nhằm tỏ ra mình là người hiểu biết tất tần tật mọi thứ trên đời. Cho nên trong những cuộc hẹn, những buổi nói chuyện, họ thường cố gắng nói thật nhiều về những thứ mình biết và nghĩ rằng đối phương sẽ cho rằng mình thật hiểu biết, giỏi giang.

Đừng chỉ tập trung nói về chuyện của riêng mình, thay vào đó hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cũng có một số người luôn dành thời gian để nói quá nhiều về bản thân, phàn nàn về những điều khiến họ phiền muộn. Họ cho rằng đàn ông sẽ thích điều này vì có thể là chỗ dựa tin cậy cho mình. Thế nhưng, điều mà đàn ông cần hơn ở một người phụ nữ chính là sự lắng nghe, thấu hiểu, chứ không phải là một người suốt ngày nũng nịu, than phiền về mọi thứ.