3 hành động phụ nữ tưởng dễ thương nào ngờ là 'trò cười' khiến họ mất điểm trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 01/04/2021 17:51

Phụ nữ khôn ngoan chẳng bao giờ dại dột làm 3 hành động này trước mặt đàn ông, bởi nó sẽ khiến họ mất điểm thậm tệ, thậm chí khiến đối phương quay lưng bỏ chạy.

Quá chú ý đến bề ngoài của mình khi ở trước mặt người khác

Đối với một người phụ nữ thì vẻ bề ngoài rất quan trọng, nó không chỉ phản ánh thái độ sống, sự chăm chút, đầu tư cho bản thân mà còn là sự tôn trọng dành cho người đối diện. Là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xuất hiện với một cách hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất trước người khác, đặc biệt là trước người đàn ông mình yêu thương.

phu nu khon ngoan 1
 Chú ý thái quá đến bề ngoài sẽ khiến phụ nữ mất điểm trong mắt đàn ông -
Ảnh minh họa: Internet

Có một thực tế mà chị em nên biết, đó là sự chú tâm quá mức về ngoại hình khiến cho phụ nữ sẽ bị mất điểm trong mắt đàn ông. Một số biểu hiện rõ ràng mà chị em hay mắc phải như soi gương quá nhiều, hoặc cứ vài phút lại chỉnh lại quần áo, tóc tai… Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi như vậy lại vô tình khiến các chàng thấy ngán ngẩm. Trong khi đó, nhiều chị em phụ nữ vẫn nghĩ rằng mình rất đáng yêu.

Cười quá nhiều, kể cả với những thứ không buồn cười

Nụ cười chính là “vũ khí” của phụ nữ, có thể khiến đàn ông say mê từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những nụ cười duyên dáng, chừng mực. Còn với những người phụ nữ cười quá nhiều, cười ngay cả với những chuyện không đáng để cười thì lại không hay ho chút nào. Nhiều người vẫn nghĩ mình sẽ trở nên dễ thương trong mắt đàn ông khi cười thật nhiều. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cười đúng lúc, đúng nơi. Điều này sẽ làm tăng sự duyên dáng của phụ nữ trong mắt bạn tình.

phu nu khon ngoan 2
 Đừng bao giờ cười quá nhiều, kể cả những chuyện không đáng cười vì nó có thể khiến đàn ông 'cao chạy xa bay' - Ảnh minh họa: Internet

Nói nhiều về những điều không mấy ai quan tâm

Rất nhiều người mong muốn thể hiện sự hiểu biết của mình trước mặt đối phương, nhằm tỏ ra mình là người hiểu biết tất tần tật mọi thứ trên đời. Cho nên trong những cuộc hẹn, những buổi nói chuyện, họ thường cố gắng nói thật nhiều về những thứ mình biết và nghĩ rằng đối phương sẽ cho rằng mình thật hiểu biết, giỏi giang.

phu nu khon ngoan 3
 Đừng chỉ tập trung nói về chuyện của riêng mình, thay vào đó hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cũng có một số người luôn dành thời gian để nói quá nhiều về bản thân, phàn nàn về những điều khiến họ phiền muộn. Họ cho rằng đàn ông sẽ thích điều này vì có thể là chỗ dựa tin cậy cho mình. Thế nhưng, điều mà đàn ông cần hơn ở một người phụ nữ chính là sự lắng nghe, thấu hiểu, chứ không phải là một người suốt ngày nũng nịu, than phiền về mọi thứ.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của 12 con giáp: Ngọ tiền vàng rủng rỉnh, Thân trúng mánh dư sức mua nhà lầu xe hơi

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của 12 con giáp: Ngọ tiền vàng rủng rỉnh, Thân trúng mánh dư sức mua nhà lầu xe hơi

Xem ngay tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của 12 con giáp để biết mình có nằm trong số những con giáp may mắn được hưởng tài lộc, phúc đức nhà trời hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự phụ nữ phụ nữ thông minh chuyện tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 17 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 33 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này