Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của 12 con giáp: Ngọ tiền vàng rủng rỉnh, Thân trúng mánh dư sức mua nhà lầu xe hơi

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của 12 con giáp ghi rõ, trong hôm nay, các con giáp Ngọ, Thân sẽ gặp vận may lớn về tài lộc, lại được quý nhân tương trợ nên sẽ gặt hái thành công lớn.

Trong ngày hôm nay, những người tuổi Tí có một chút thay đổi trong suy nghĩ của mình. Con giáp này dù thông minh, lanh lợi nhưng có phần hơi chủ quan. Do đó, trong một số trường hợp, sự chủ quan đã khiến Tí thất bại. Tử vi đã luận được quẻ hôm nay của Tí, thấy rõ con giáp này thay đổi các suy nghĩ và hành động của mình. Tí thôi chủ quan, bớt bị động, nhờ đó mà công việc thuận lợi, suôn sẻ hơn rất nhiều.

Sửu không những chăm chỉ, cần cù làm việc mà còn rất lạc quan trong mọi tình huống. Điều đó giúp cuộc sống của con giáp này không có gì phải lo lắng, muộn phiền. Mọi thứ đối với Sửu đều là nhân duyên, kể cả tiền bạc, sự giàu có. Con giáp này luôn tin rằng, chỉ cần mình cố gắng thì sớm muộn gì cũng gặt hái được thành công. Tử vi cho biết, trong hôm nay Sửu sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực bản thân hơn, đừng ngại ánh mắt của người xung quanh mà từ chối nắm bắt.

Chỉ cần nỗ lực hết mình, tiền tài danh vọng sẽ đến với con giáp này vào lúc thích hợp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Dần

Theo tử vi học, những người tuổi Dần thường có khí chất khảng khái, mạnh mẽ, làm gì cũng cương quyết, ai cũng phải nể phục. Thực tế đúng là như vậy, con giáp này ngoài cứng trong mềm, cương nhu đúng lúc nên làm gì cũng dễ dàng, thành công. Trong hôm nay, Dần nên lưu ý có kẻ nói xấu sau lưng do ghen ăn tức ở, việc nên làm là hãy ngó lơ, tránh xung đột để mất thời gian, mối quan hệ.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Mão

Tử vi hàng ngày cho biết, trong ngày hôm nay, những người cầm tinh con mèo sẽ liên tục có vận may về tài lộc. Mão là con giáp rất biết cách tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, và chắc chắn những cơ hội mà nhà trời ưu ái ban cho trong ngày hôm nay sẽ không khiến con giáp này phải thất vọng. Điều quan trọng là Mão cần phải sắp xếp thời gian cho khoa học để công việc hiệu quả hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn là số hưởng, thường xuyên có vận may và cuộc sống an lạc hơn nhiều người. Tuy nhiên, thời gian vừa qua Thìn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, tất cả đều là thử thách để con giáp phải vượt qua, và cũng là cơ hội để Thìn nhận ra giá trị của sự cố gắng. Tình duyên của Thìn trong hôm nay và những ngày sau cũng sẽ khởi sắc, liên tục có người thầm thương trộm nhớ đến tỏ tình với con giáp này.

Thìn có số hưởng, lại thêm sự may mắn, phù trợ của quý nhân nên dễ thành công lớn -

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Tỵ

Sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử của Tỵ giúp con giáp này dễ dàng có được vị trí tốt trong công việc và trong lòng mọi người. Thời gian qua Tỵ đã không ngừng cố gắng tìm kiếm cho mình cơ hội đổi đời. Con giáp này đang rất khao khát có được sự giàu sang, phú quý. Tuy nhiên, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, Tỵ chỉ còn biết cách cố gắng không ngừng để đạt được. Tử vi hôm nay của Tỵ cho biết tài lộc, công việc của con giáp này khá ổn định, hứa hẹn sự “bùng nổ” trong vài ngày tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Ngọ

Hôm nay đúng là ngày của Ngọ, khi mà con giáp này liên tiếp nhận tin vui về tài chính, tình duyên, gia đình. Vận trình công việc của Ngọ thăng tiến khá rõ, sự tài năng của con giáp này đã giúp Ngọ bước lên vị trí cao hơn, lương thưởng cũng xứng đáng hơn nhiều. Thêm vào đó, Ngọ còn có cơ may kiếm được những khoản thu nhập khác, ngoài công việc chính, giúp con giáp này tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, dư dả.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Mùi

Những ngày gần đây, Mùi thường xuyên gặp rắc rối trong công việc. Con giáp này đôi lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi, chán nản. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người thân và đồng nghiệp, Mùi đã vực dậy tinh thần và dần có khí sắc trở lại. Trong hôm nay, tử vi cho biết Mùi sẽ có quý nhân tương trợ cho công việc thuận lợi hơn, con giáp này sẽ thoát khỏi chuỗi ngày u ám, muộn phiền không đáng có.

Mùi vẫn rất may mắn khi liên tục được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, giúp con giáp này dễ dàng vượt qua thử thách để tiến tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Thân

Sự may mắn trong ngày hôm nay dường như đã dồn hết vào Thân, giúp con giáp này đi đâu, làm gì cũng hái ra vàng bạc. Tử vi có nói, Thân hôm nay được Thần Tài nhìn trúng, nên sẽ có cơ hội trúng mánh lớn, có thể là phần thưởng bất ngờ, hoặc lợi nhuận khổng lồ từ quỹ đầu tư của mình trước đó. Chỉ cần mở mắt ra, Thân nhận ngay tới tấp tin vui, trở thành đại gia, sở hữu nhà lầu xe hơi, tiền tỷ trong két sắt.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Dậu

Những người cầm tinh tuổi Dậu thường rất chú trọng tình cảm gia đình. Đối với con giáp này, gia đình luôn là trên hết. Thời gian qua, Dậu đã gặp một số chuyện không vui, nhưng nhờ sự hậu thuẫn từ những người thân yêu nên con giáp này đã vượt qua một cách dễ dàng. Tử vi ngày mới của Dậu cho biết, công việc và cuộc sống gia đình của Dậu trong hôm nay không có gì biến động, mọi sự may mắn vẫn đang chờ con giáp này ở phía trước.

Mọi điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón Dậu ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Tuất

Tử vi hôm nay của Tuất cho biết, con giáp này sẽ nhận nhiều tin vui trong công việc. Tuất được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp ngưỡng mộ vì đạt thành tích cao. Tuy nhiên, con giáp này cần lưu ý không được ảo tưởng về năng lực của mình. Cần biết mình làm được gì và nên làm gì, tránh nhận nhiều việc vào mình nhưng lại không làm được, ảnh hưởng đến công việc chung. Nhìn chung, tài lộc của Tuất trong hôm nay tương đối ổn định, có tăng lên một chút so với những ngày trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/4/2021 của Hợi

Đa phần những người tuổi Hợi có số ăn sung mặc sướng, ít khi phải lao tâm khổ tứ vì cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, ai cũng có những nỗi khổ riêng cần phải vượt qua. Đối với Hợi, chuyện tiền bạc không là vấn đề, nhưng chuyện tình cảm lại khiến con giáp này mất ăn mất ngủ. Tử vi học có nói, trong ngày hôm nay, Hợi có chuyển biến trong tình duyên, có người thầm thương trộm nhớ con giáp này bấy lâu nhưng Hợi không để ý.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.