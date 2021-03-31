3 con giáp chạm đến đỉnh cao tài lộc, công danh rực rỡ, tình duyên đỏ thắm trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 31/03/2021 10:09

Tử vi hàng ngày cho biết, trong 2 tháng tới, 3 con giáp có tên dưới đây đã được Thần Tài “chốt sổ”, cho hưởng tài lộc triền miên, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên khởi sắc.

Tuổi Tuất

Bản mệnh người tuổi Tuất từ khi mới sinh ra đã rất cầu tiến, tài giỏi, làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người khác. Tuy xuất thân của Tuất không thuộc dạng trâm anh thế phiệt nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà con giáp này liên tục gặt hái thành công và xây dựng được sự nghiệp vang dội.

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Dù không sinh ra ở 'vạch đích', Tuất vẫn có cách để làm chủ cuộc đời, biến mình thành đại gia giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi hàng ngày cho biết trong 2 tháng tới, Tuất sẽ có quý nhân phù hộ cho công việc thuận lợi, suôn sẻ, bỏ công làm 1 thu lời về 5. Trước đó dù khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, Tuất cũng sẽ có được tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn ai cũng ao ước có được. Với những người tuổi Tuất, kiếm tiền là rất quan trọng, bởi họ luôn mong muốn có được cuộc sống an nhàn, phú quý. Tuy nhiên, không vì vậy mà Tuất quên đi bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình. Con giáp này sẽ có một cuộc sống gia đình ấm êm, vợ chồng thuận hòa, tình duyên khởi sắc trong vòng 2 tháng tới.

Tuổi Mùi

Chỉ trong vòng 2 tháng tới đây, Mùi sẽ có nhiều cơ hội bước vào cuộc sống giàu sang, chi tiêu không cần phải đong đếm từng đồng. Đây là thời điểm mà con giáp này có thể gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Cũng giống như bao người, Mùi luôn khao khát có một cuộc sống giàu sang, dư dả của ăn của để, lại có gia đình hạnh phúc, viên mãn. Để thực hiện được ước mơ ấy, Mùi đã không ngừng cố gắng mỗi ngày. Con giáp này không nề hà bất kì khó khăn nào để kiếm tiền. Tất cả thành quả của ngày hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Mùi trong quá khứ.

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 Mùi không bao giờ từ chối cơ hội làm giàu nên sẽ nhận được thành quả xứng đáng -
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học của những người tuổi Thân có nói, trong 2 tháng tới là thời điểm Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ.

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 Trong 2 tháng tới, Thân cần chuẩn bị tinh thần để làm tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, cuộc sống những người tuổi Mùi trong thời gian tới khá êm đềm, không có gì biến động quá lớn, chỉ trừ việc bỗng chốc trở thành đại gia tiền của dồi dào. Trời sinh Thân vốn chịu khó, lại ham học hỏi, nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh. Tử vi lưu ý, trong thời gian tới, Thân nên cảnh giác với những lời mời mọc từ những người xung quanh để đầu tư kiếm lãi. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể tiêu tan cả tài sản chỉ vì quá tin người.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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