Treo ảnh cưới ở 2 vị trí này, vợ chồng kiểu gì cũng khắc khẩu, hôn nhân khó vững bền

Nếu bạn đã hoặc đang có ý định treo ảnh cưới ở 2 vị trí dưới đây thì hãy dừng lại ngay lập tức, bởi đây là 2 vị trí phạm phong thủy nhà ở, là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, vợ chồng xung đột triền miên.

Ảnh cưới treo ở đầu giường ngủ vợ chồng Đầu giường ngủ là vị trí phổ biến của khá nhiều cặp vợ chồng để treo ảnh cưới. Nhiều người cho rằng nếu treo ảnh cưới ở vị trí này sẽ giúp hạnh phúc vợ chồng được giữ trọn, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với hôn nhân mỗi khi nhìn vào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy nhà ở thì việc treo ảnh cưới ở đầu giường lại rất không tốt cho cuộc sống lứa đôi.

Treo ảnh cưới ngay đầu giường có thể dẫn đến xung đột, tan vỡ trong hôn nhân -

Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia phong thủy lý giải rằng, treo ảnh cưới ngay trên đầu giường sẽ làm phá vỡ phúc khí, đè nặng lên cuộc sống của vợ chồng, khiến cả hai không bao giờ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Không những thế, treo ảnh cưới ở vị trí này còn khiến vợ chồng thường xuyên xung đột, nghi kỵ lẫn nhau, kéo theo những bất hòa, tan vỡ trong hôn nhân. Do đó, chuyên gia phong thủy khuyên bạn có thể treo ảnh cưới trong phòng ngủ nhưng tuyệt đối đừng nên treo ở đầu giường. Treo ảnh cưới hợp phong thủy sẽ giúp gia đạo ôn hòa, tài lộc ổn định -

Ảnh minh họa: Internet Ảnh cưới treo ở bức tường phía bên phải ngôi nhà

Treo ảnh cưới trong nhà muốn tránh phạm phải phong thủy thì cũng cần phải xem hướng. Theo phong thủy nhà ở, phía trái của ngôi nhà là hướng đón nhận vận khí, những điều may mắn, tốt lành mang đến. Ngược lại, phía bên phải nhà là hướng của sự xui xẻo, thất bát. Gia chủ nếu muốn mang lại may mắn, tránh gặp vận xui thì nên tránh treo ảnh cưới ở phía bên phải ngôi nhà, theo hướng từ ngoài nhìn vào. Làm như vậy sẽ tránh sự thất thoát của cải, xung đột vợ chồng, cuộc sống lúc nào cũng viên mãn, hạnh phúc. Treo ảnh cưới trên tường bên phải sẽ khiến cuộc sống hôn nhân không bền vững, thường xuyên gặp chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet Chuyên gia phong thủy cũng tiết lộ một số vị trí phù hợp để treo ảnh cưới trong nhà cho đúng phong thủy, mang lại tài lộc cho gia chủ. Theo đó, nếu treo ở phòng ngủ thì nên treo ở đối diện giường ngủ để cả hai vợ chồng vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy. Ngoài ra có thể treo ở phòng khách, phòng làm việc, và vẫn lưu ý treo ở phía bên trái, tránh treo tường bên phải. *Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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