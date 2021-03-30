3 loại cây thường đặt trong nhà làm cảnh, nào ngờ là nguyên nhân gây tiêu tài tán lộc, hút sạch vượng khí

Tâm linh - Tử vi 30/03/2021 06:00

Chuyên gia phong thủy nhà ở tiết lộ 3 loại cây tuy đẹp nhưng tuyệt đối không được trồng trong nhà, kẻo tán gia bại sản, gia đình ly tan.

Cây xương rồng

Theo các chuyên gia phong thủy, cây xương rồng là một trong những loại cây đại kỵ trồng trong nhà. Tuy loại cây này có hình dáng đẹp, lại dễ nuôi, có thể đặt được ở nhiều vị trí nhờ kích thước nhỏ gọn, nhưng đối với phong thủy nhà ở thì nó lại không tốt chút nào.

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Cây xương rồng thường xuyên được đặt trong nhà để trang trí nhưng ít ai biết rằng nó lại mang sát khí đến cho gia chủ - Ảnh: Internet 

Theo lý giải của chuyên gia phong thủy, cây xương rồng có nhiều gai nhọn, mang tính sát thương nên sẽ khiến ngôi nhà của bạn có nhiều sát khí, làm cho năng lượng xấu tích tụ trong nhà. Không những ảnh hưởng đến đường tài lộc, công danh sự nghiệp của gia chủ mà cây xương rồng còn khiến cho hòa khí của các thành viên trong gia đình không được giữ vững, thường xuyên bất đồng, cãi vã, khiến gia đạo bất ổn.

Cây đa bonsai

Cây đa bonsai là một trong những loại cây được nhiều người ưa chuộng để trang trí trong nhà. Nhiều người cho rằng, loại cây này có tác dụng làm đẹp, tăng sự sang trọng, vượng khí cho ngôi nhà mà không ngờ rằng mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại. Cây đa bonsai thường có đặc điểm là bộ rễ to, về mặt phong thủy thì sẽ gây mất cân đối cho vượng khí của cả ngôi nhà. Từ đó, ảnh hưởng tới công việc của gia chủ, làm ăn kinh doanh thường hay bấp bênh, không vững bền.

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 Cây đa bonsai tuy đẹp nhưng không phù hợp đặt trong nhà - Ảnh: Internet

Các loại cây có lá dài, nhọn

Nhiều người thường rất thích lựa chọn các loại cây cảnh có lá dài, nhọn đặt trong nhà để trang trí, đơn giản vì chúng đẹp và lạ mắt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy thì điều này không tốt chút nào. Ngược lại, chúng còn là nguyên nhân khiến vượng khí của chủ nhân ngày càng đi xuống.

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 Không nên đặt các loại cây có lá dài, nhọn trong nhà vì chúng có âm khí mạnh, gây bất ổn cho gia đạo - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những loại cây có lá dài, nhọn thường mang âm khí lớn, khi mang trồng trong nhà chẳng khác nào tự mang âm khí vào nhà, lâu ngày sẽ lấn át dương khí, khiến cho gia chủ và các thành viên trong gia đình liên tục gặp chuyện không may. Ngoài ra, trồng các loại cây này còn khiến cho gia đạo bất ổn, dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn lớn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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