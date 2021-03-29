Đúng 7 ngày tới, 4 con giáp tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng tiến, tin vui dồn dập không kiểm soát

Bản chất của những người tuổi Tí là rất thông minh, lanh lợi, có tài kinh doanh, làm ăn lớn. Đây là những người rất biết nghĩ cho người khác, không vì vụ lợi cá nhân mà làm ảnh hưởng hay chèn ép bất kỳ ai. Chính điều này giúp Tí có một cuộc sống rất thuận lợi, đi đâu làm gì cũng được người đời thương mến, giúp đỡ. Tử vi hàng ngày dự đoán trong 7 ngày tới, những người tuổi Tí sẽ liên tục gặp được tin vui, tiền của vào ngập két sắt. Tí còn được gặp nhiều cơ hội trong công việc, nếu biết thể hiện bản thân đúng lúc sẽ có khả năng thăng tiến lên nhiều bậc.

Tính tình những người tuổi Hợi đa phần ngay thẳng, bộc trực, không vì lợi ích bản thân mà xu nịnh ai bao giờ. Con giáp này làm việc gì cũng vô cùng nhiệt huyết, phấn đấu làm cho bằng được thì mới thôi. Nhờ đó, trong công việc, dù làm nhân viên văn phòng, hay làm công nhân, viên chức thì Hợi cũng sẽ gặt hái được thành công và có vị trí nhất định, thu nhập lúc nào cũng ổn định. Đặc biệt, trong 7 ngày tới đây, Hợi chẳng những thu vàng hái bạc mà còn liên tục có chuyện vui trong cuộc sống. Nhờ đó mà con giáp này có thêm động lực để cố gắng hơn nhiều lần.

Không những có vận may tài chính, Hợi còn gặp nhiều tin vui trong cuộc sống trong vòng 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu bản tính thật thà, chẳng bao giờ muốn tính toán thiệt hơn với người xung quanh. Trong công việc, Sửu luôn chú tâm làm hết trách nhiệm phần việc của mình và còn có lòng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tử vi 12 con giáp cho biết, khoảng 7 ngày tới, những người cầm tinh con trâu sẽ bước vào giai đoạn thu hái thành quả sau thời gian dài cố gắng. Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, lại thêm nhiều cơ may còn lớn hơn cả trúng số độc đắc. Sửu chỉ cần cố gắng quyết đoán một chút là đã có thể chạm đến sự giàu sang không ai sánh bằng.

Chỉ cố gắng thêm một chút nữa thôi, Sửu sẽ bước lên bục vinh quang, nhận 'mưa' tài lộc, cuộc sống viên mãn ai cũng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ là điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến khi nhắc về Dậu, một trong 4 con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới, theo tử vi hàng ngày. Những người tuổi Dậu trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều cơ hội để kiếm ra tiền. Suốt thời gian qua, Dậu đã nỗ lực gấp nhiều lần người khác, năng lực cũng luôn được trau dồi cẩn thận. Chính vì vậy mà “tiếng lành đồn xa”, Dậu chỉ ngồi im một chỗ cũng có người mang tiền tới cho. Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian này, Dậu cần tránh xa những mâu thuẫn không đáng có nơi làm việc, kẻo rước họa vào thân.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.