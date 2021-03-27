Có 3 dấu hiệu này, tình yêu hôn nhân dù có vỡ lở đến đâu cũng có cơ hội được hàn gắn

Khi mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp, bạn và người ấy đã cùng nhau lên những kế hoạch, mục tiêu chung để cùng nhau phấn đấu đạt được. Tuy ở thời điểm hôn nhân đổ vỡ , cả hai không còn giữ mối quan hệ yêu đương, vợ chồng, nhưng những mục tiêu đã đặt ra vẫn còn tồn tại thì chắc chắn chuyện hàn gắn yêu thương là chuyện dễ xảy ra.

Khi cả hai cùng nhau thực hiện những kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình, vô tình sự gặp gỡ, tiếp xúc sẽ là cầu nối giúp bạn và người ấy dễ quay lại với nhau hơn. Hay lý do đơn giản hơn, khi vẫn còn mục tiêu chung thì giữa hai người vẫn còn một sợi dây ràng buộc cả hai lại với nhau.

Dù tình yêu và hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng đôi khi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Nếu những người thân, bạn bè xung quanh cảm thấy tiếc nuối, và thường xuyên đưa ra lời khuyên cho bạn hàn gắn quan hệ với người cũ, thì đó chính là dấu hiệu cuộc tình của bạn còn có khả năng nối lại. Tuy chỉ là sự tác động bên ngoài nhưng nó cũng vô cùng quan trọng. Khi bạn vẫn còn yêu, muốn quay lại với người ấy, lại được sự tác hợp, thúc giục bên ngoài, chắc chắn chuyện quay lại sẽ dễ dàng hơn nhiều lần.

Sự tác động từ những người xung quanh đóng vai trò vô cùng quan trọng để bạn đưa ra quyết định có quay lại với người cũ hay không - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai vẫn chưa thể quên cảm giác yêu đương vừa chấm dứt

Đây chính là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng để quyết định mối quan hệ của bạn và người ấy có thể hàn gắn được hay không. Khi vẫn còn yêu, nhưng chưa suy nghĩ kĩ càng, hoặc do “giận quá mất khôn” mà rời xa nhau, bạn chắc chắn sẽ còn vương vấn và luôn suy nghĩ về người ấy. Trường hợp này, người ta thường bảo rằng, do duyên nợ của hai người vẫn chưa chấm dứt. Và điều mà chúng ta có thể làm chính là tiếp tục mối lương duyên của mình mà không thể nào trốn tránh.

Duyên nợ vẫn còn, tình cảm chưa nguôi ngoai, cả hai sẽ khó lòng mà xa nhau -

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần còn tình yêu, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ để về bên nhau. Một khi đã hàn gắn lại tình cảm, chắc chắn hôn nhân, tình yêu của bạn cũng sẽ sâu đậm hơn trước, vì cả hai đã từng trải qua sóng gió nên giờ đây sẽ nhận ra sự cần thiết của đối phương là như thế nào.