Có 3 dấu hiệu này, tình yêu hôn nhân dù có vỡ lở đến đâu cũng có cơ hội được hàn gắn

Phụ nữ yêu 27/03/2021 09:45

Có những cuộc hôn nhân đổ vỡ tưởng chừng không cách gì hàn gắn lại, nhưng nếu có các dấu hiệu dưới đây, sớm muộn gì bạn và người ấy cũng sẽ nối lại tình xưa.

Cả hai vẫn còn chung mục tiêu hướng tới

Khi mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp, bạn và người ấy đã cùng nhau lên những kế hoạch, mục tiêu chung để cùng nhau phấn đấu đạt được. Tuy ở thời điểm hôn nhân đổ vỡ, cả hai không còn giữ mối quan hệ yêu đương, vợ chồng, nhưng những mục tiêu đã đặt ra vẫn còn tồn tại thì chắc chắn chuyện hàn gắn yêu thương là chuyện dễ xảy ra.

hon nhan do vo 1
 Khi cả hai vẫn còn chung mục tiêu hướng tới, chắc chắn bạn sẽ còn khả năng quay lại với người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi cả hai cùng nhau thực hiện những kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình, vô tình sự gặp gỡ, tiếp xúc sẽ là cầu nối giúp bạn và người ấy dễ quay lại với nhau hơn. Hay lý do đơn giản hơn, khi vẫn còn mục tiêu chung thì giữa hai người vẫn còn một sợi dây ràng buộc cả hai lại với nhau.

Cả hai nhận được sự tác hợp từ bên ngoài

tình yêu và hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng đôi khi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Nếu những người thân, bạn bè xung quanh cảm thấy tiếc nuối, và thường xuyên đưa ra lời khuyên cho bạn hàn gắn quan hệ với người cũ, thì đó chính là dấu hiệu cuộc tình của bạn còn có khả năng nối lại. Tuy chỉ là sự tác động bên ngoài nhưng nó cũng vô cùng quan trọng. Khi bạn vẫn còn yêu, muốn quay lại với người ấy, lại được sự tác hợp, thúc giục bên ngoài, chắc chắn chuyện quay lại sẽ dễ dàng hơn nhiều lần.

hon nhan do vo 2
 Sự tác động từ những người xung quanh đóng vai trò vô cùng quan trọng để bạn đưa ra quyết định có quay lại với người cũ hay không - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai vẫn chưa thể quên cảm giác yêu đương vừa chấm dứt

Đây chính là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng để quyết định mối quan hệ của bạn và người ấy có thể hàn gắn được hay không. Khi vẫn còn yêu, nhưng chưa suy nghĩ kĩ càng, hoặc do “giận quá mất khôn” mà rời xa nhau, bạn chắc chắn sẽ còn vương vấn và luôn suy nghĩ về người ấy. Trường hợp này, người ta thường bảo rằng, do duyên nợ của hai người vẫn chưa chấm dứt. Và điều mà chúng ta có thể làm chính là tiếp tục mối lương duyên của mình mà không thể nào trốn tránh.

hon nhan do vo 3
 Duyên nợ vẫn còn, tình cảm chưa nguôi ngoai, cả hai sẽ khó lòng mà xa nhau -
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần còn tình yêu, chúng ta có thể vượt qua mọi thứ để về bên nhau. Một khi đã hàn gắn lại tình cảm, chắc chắn hôn nhân, tình yêu của bạn cũng sẽ sâu đậm hơn trước, vì cả hai đã từng trải qua sóng gió nên giờ đây sẽ nhận ra sự cần thiết của đối phương là như thế nào.

Thời cơ đã đến, đúng nửa tháng tới, 3 con giáp này có số làm tỷ phú, tài sản tăng vù vù đến chóng mặt

Thời cơ đã đến, đúng nửa tháng tới, 3 con giáp này có số làm tỷ phú, tài sản tăng vù vù đến chóng mặt

Không cần phải đợi lâu nữa, tử vi hàng ngày đã nêu rõ, chỉ cần 15 ngày tới, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ lập tức biến thành tỷ phú, tiền vàng chật két sắt, tài khoản mở lia lịa vì quá nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này