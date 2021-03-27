3 con giáp được Thần Tài gọi tên, hỉ sự triền miên, tài lộc tăng đột biến trong vòng 10 ngày tới

Theo tử vi hàng ngày , người tuổi Ngọ sẽ bước vào thời kỳ vượng phát trong vòng 10 ngày tới. “Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai”, con giáp này đã trải qua rất nhiều thử thách nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, kiên trì. Do đó, đây chính là thời điểm Ngọ có thể gặt hái thành công, ung dung tự tại bước vào cuộc sống giàu sang bao người mơ ước.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của Ngọ sẽ bước sang trang mới, cơ hội làm giàu lại đầy rẫy ra trước mắt cho con giáp này đã giàu lại càng giàu thêm. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào, bởi đó chính là phúc phần của nhà trời dành riêng cho Ngọ được hưởng. Với sự hậu thuẫn to lớn này, Ngọ chỉ cần chuyên tâm làm ăn, sống tốt đời đẹp đạo thì cuộc sống tự khắc viên mãn đủ đầy.

Trời sinh những người tuổi Dậu có bản tính kiên cường, chẳng bao giờ ngần ngại trước những khó khăn, gian khổ. Con giáp này luôn tâm niệm, càng khó khăn thì phải càng vượt qua, vì thành quả đằng sau đó chắc chắn sẽ rất xứng đáng. Trong 10 ngày tới, những người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài nâng đỡ, cát vận bủa vây, may mắn đến liên tục. Nhờ đó mà làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng, tiền bạc cứ ào ào vào như nước.

Dậu may mắn được Thần Tài nâng đỡ, may mắn triền miên, làm gì cũng kiếm được rất nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp đã luận được quẻ bói cho người tuổi Tuất trong 10 ngày tới. Theo đó, con giáp này không cần phải lo chuyện tiền nong, cơm áo nữa. Bởi đây sẽ là khoảng thời gian Tuất được bội thu, hái được núi tiền chất đầy trong nhà. Sự chăm chỉ, cần cù của Tuất sẽ giúp cơ ngơi của con giáp này ngày càng vững trãi, chứ không phải như những người làm ít mà ăn nhiều, nhà cửa không bao giờ giàu lên nổi.

Cơ ngơi, sự nghiệp của Tuất ngày càng vững trãi, cuộc sống lại nhiều may mắn ai cũng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gia đình của Tuất trong 10 ngày tới cũng không có gì biến động. Mọi thứ dường như đều tốt đẹp với Tuất. Gia đình thuận hòa chính là động lực lớn giúp con giáp này có thể thực hiện mọi ước mơ của mình, không còn lo ngại rào cản hoặc không có sự động viên từ người thân yêu.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.