3 con giáp được Thần Tài gọi tên, hỉ sự triền miên, tài lộc tăng đột biến trong vòng 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/03/2021 18:00

Xem ngay tử vi hàng ngày để biết 3 con giáp nào sẽ được lọt hố vàng của Thần Tài, lương thưởng tăng đột biến, vận may ngời ngời trong vòng 10 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Ngọ sẽ bước vào thời kỳ vượng phát trong vòng 10 ngày tới. “Qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai”, con giáp này đã trải qua rất nhiều thử thách nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ, kiên trì. Do đó, đây chính là thời điểm Ngọ có thể gặt hái thành công, ung dung tự tại bước vào cuộc sống giàu sang bao người mơ ước.

tu vi hang ngay 1
10 ngày tới chính là cơ hội vàng để Ngọ bước vào cuộc sống giàu sang ai cũng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của Ngọ sẽ bước sang trang mới, cơ hội làm giàu lại đầy rẫy ra trước mắt cho con giáp này đã giàu lại càng giàu thêm. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào, bởi đó chính là phúc phần của nhà trời dành riêng cho Ngọ được hưởng. Với sự hậu thuẫn to lớn này, Ngọ chỉ cần chuyên tâm làm ăn, sống tốt đời đẹp đạo thì cuộc sống tự khắc viên mãn đủ đầy.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có bản tính kiên cường, chẳng bao giờ ngần ngại trước những khó khăn, gian khổ. Con giáp này luôn tâm niệm, càng khó khăn thì phải càng vượt qua, vì thành quả đằng sau đó chắc chắn sẽ rất xứng đáng. Trong 10 ngày tới, những người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài nâng đỡ, cát vận bủa vây, may mắn đến liên tục. Nhờ đó mà làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng, tiền bạc cứ ào ào vào như nước.

tu vi hang ngay 2
 Dậu may mắn được Thần Tài nâng đỡ, may mắn triền miên, làm gì cũng kiếm được rất nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp đã luận được quẻ bói cho người tuổi Tuất trong 10 ngày tới. Theo đó, con giáp này không cần phải lo chuyện tiền nong, cơm áo nữa. Bởi đây sẽ là khoảng thời gian Tuất được bội thu, hái được núi tiền chất đầy trong nhà. Sự chăm chỉ, cần cù của Tuất sẽ giúp cơ ngơi của con giáp này ngày càng vững trãi, chứ không phải như những người làm ít mà ăn nhiều, nhà cửa không bao giờ giàu lên nổi.

tu vi hang ngay 3
 Cơ ngơi, sự nghiệp của Tuất ngày càng vững trãi, cuộc sống lại nhiều may mắn ai cũng ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gia đình của Tuất trong 10 ngày tới cũng không có gì biến động. Mọi thứ dường như đều tốt đẹp với Tuất. Gia đình thuận hòa chính là động lực lớn giúp con giáp này có thể thực hiện mọi ước mơ của mình, không còn lo ngại rào cản hoặc không có sự động viên từ người thân yêu.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ tháng 4 trở đi, 3 con giáp này tài sản dồi dào, công việc như ý, gia đạo thuận hòa ai cũng phát thèm

Từ tháng 4 trở đi, 3 con giáp này tài sản dồi dào, công việc như ý, gia đạo thuận hòa ai cũng phát thèm

Tử vi 12 con giáp đã chốt sổ 3 con giáp may mắn nhất từ tháng 4 cho đến hết năm, chỉ ngồi một chỗ cũng hái ra tiền, công việc tình duyên thuận lợi không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi 2021

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ