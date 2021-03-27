Từ tháng 4 trở đi, 3 con giáp này tài sản dồi dào, công việc như ý, gia đạo thuận hòa ai cũng phát thèm

Đúng như bản tính vốn có của con giáp này, những người tuổi Dần từ khi sinh ra đã mạnh mẽ, năng động, tài năng xuất chúng ngay từ bé. Càng trưởng thành, con giáp này càng thể hiện được năng lực của bản thân, làm gì cũng kiếm được rất nhiều tiền.

Tử vi 12 con giáp cho biết, với đà tiến triển này, Dần chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là đã có thể hái được danh vọng, tiền bạc lúc này chẳng cần phải đếm vì quá nhiều. Nhất là từ tháng 4 trở đi, khả năng kiếm tiền của Dần bộc lộ rõ nét, con giáp này sẽ thu hút hết của cải, may mắn về cho bản thân mình. Đời sống của Dần vốn ổn định, nay lại được nâng cao, nên ai nấy cũng vui vẻ, thuận hòa cho gia đạo êm ấm.

Vượt qua những ngày khó khăn, gian khổ, từ tháng 4 trở đi chính là thời vận lên hương của Thìn. Con giáp này sẽ như cá gặp nước, công việc cứ thuận lợi suôn sẻ và thu lời khổng lồ. Trước đó không phải do Thìn kém cỏi mà là do thời cơ chưa kịp chín muồi. Chính vì vậy, từ tháng 4 trở đi, Dần không được phép bỏ qua bất cứ cơ hội làm giàu nào cho bản thân. Sự lao động cần cù, nhiệt huyết sẽ giúp Dần xây dựng cơ ngơi rộng rãi, khang trang.

Từ tháng 4 trở đi, Thìn liên tiếp gặp cơ hội may mắn để hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân bản tính thông minh, nhanh nhẹn, lại hòa đồng, vui tính nên được nhiều người yêu mến. Những người cầm tinh con khỉ thường có một sức chịu đựng rất bền bỉ, làm gì cũng kiên nhẫn chờ đợi đến cuối cùng để hưởng thành quả.

Bản tính kiên trì, chăm chỉ là 'chìa khóa' để Thân gặt hái thành công sớm hơn dự tính -

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đã dự đoán, từ tháng 4 trở đi, những người tuổi Thân sẽ liên tục được Thần Tài để mắt tới, quý nhân lúc nào cũng ở bên sẵn sàng tương trợ cho công việc hanh thông, tài sản tăng mạnh. Nhờ sự thông minh của mình, Thân biết cách sắp xếp công việc, con giáp này luôn dành một khoảng thời gian nhất định để chăm sóc cho tổ ấm của mình, nhờ đó mà gia đình lúc nào cũng thuận hòa, hạnh phúc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.