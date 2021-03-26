3 vật đại kỵ đặt trước cửa nhà, vật thứ 2 khiến gia đình tan vỡ, tài sản tiêu tan, cả đời không giàu lên nổi

Các chuyên gia phong thủy nhà ở cho biết, một trong những điều cấm kỵ khi bài trí nhà cửa chính là đặt gương soi ở ngay hướng cửa vào nhà. Nếu vừa mở cửa bước vào nhà mà đập vào mắt ngay là một chiếc gương soi thì chứng tỏ nhà này thường xuyên có chuyện không vui. Theo phong thủy, gương soi ngay cửa vào nhà sẽ khiến tài lộc bị phản chiếu và soi rọi ra bên ngoài, không giữ được trong nhà.

Một số người có thói quen soi gương trước khi đi ra ngoài nên thường đặt ở phòng khách để thuận tiện. Tuy nhiên, điều này lại vô cùng có hại, cần phải điều chỉnh đặt tại vị trí khác để thu hút tài lộc, giữ trọn sự may mắn mà không làm thất thoát ra bên ngoài.

Nếu như vừa mở cửa vào nhà mà đã nhìn thấy ngay chiếc ban công, hoặc một cánh cửa phụ đặt đối diện với cửa chính để mở ra nhà sau thì cũng không tốt. Bởi theo phong thủy thì ban công hoặc cửa phụ nhìn thẳng ra cửa chính sẽ khiến tài lộc từ cửa chính vừa vào nhà, chưa kịp ở lại làm giàu cho gia chủ đã theo ban công hoặc cửa phụ mà tuồn ra ngoài. Chưa hết, chuyện gia đình cũng thường xuyên bị lục đục vì theo phong thủy, khi thiết kế cửa đối diện nhau như vậy khiến cuộc sống bị dòm ngó, hòa khí không được giữ vững mà thường xuyên bị khuấy động, bất an.

Cửa phụ đối diện cửa chính là đại kỵ, khiến gia đạo bất an, tài chính thiệt hại -

Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh

Thông thường, tủ lạnh là đồ dùng được đặt ở trong nhà bếp, bởi mục đích sử dụng của nó là phục vụ cho việc trữ thực phẩm để nấu nướng, ăn uống. Tuy nhiên, với một số gia đình, do không gian hạn chế, hoặc những gia đình ở nhà trọ, không có phòng bếp riêng thì bắt buộc phải đặt tủ lạnh ở trong phòng chính.

Tủ lạnh nên đặt ở nhà bếp, hoặc trong phòng khách nhưng không nên đối diện với cửa chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cần lưu ý, đừng bao giờ đặt tủ lạnh đối diện ngay cửa ra vào. Lý do là bởi vì, theo phong thủy, tủ lạnh là vật dụng để cất giữ đồ đạc, nếu ở đối diện ngay cửa, vừa mở ra là đồ đạc, của cải trong nhà cũng dễ bị dòm ngó, mất mát liên tục.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.