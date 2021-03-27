3 mẹo phong thủy nhà ở giúp gia chủ phát tài đổi vận, giàu có bất chấp, tương lai dễ thành tỷ phú

Theo các nghiên cứu về phong thủy nhà ở , những đồ dùng gia đình làm bằng gỗ có tác dụng rất tốt trong việc nâng cao vận khí, tăng tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, những đồ dùng bằng gỗ còn có công dụng làm cho không gian nhà ở trở nên ấm cúng, gia đình luôn thuận hòa, ấm êm.

Ngoài các vật dụng bằng gỗ, chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng, gia chủ có thể sử dụng các vật trang trí mang hành Mộc, chẳng hạn như những bức tranh phong cảnh cây cối, hoa lá, khu rừng trong nhà… để thu hút vượng khí vào nhà. Làm đúng theo mẹo phong thủy này, gia chủ sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, làm ăn thuận lợi, tiền tài của cải dư dôi.

Một trong những mẹo phong thủy cơ bản và đơn giản nhất mà không phải ai cũng biết, đó chính là để cho nhà cửa luôn tràn ngập ánh sáng. Không nên để cho nhà cửa lúc nào cũng tối tăm, u ám vì sẽ khiến cho năng lượng xấu xâm nhập, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Tốt nhất nên thiết kế cho ánh sáng tự nhiên vào nhà để thu hút tài lộc, cát khí.

Nhà cửa ngập tràn ánh sáng sẽ thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ -

Ảnh minh họa: Internet

Luôn làm đầy tủ lạnh, nơi đựng gạo, thực phẩm

Các vật dụng trong nhà như tủ lạnh, hũ gạo, tủ đựng lương thực, thực phẩm trong nhà phải luôn được làm đầy bất cứ lúc nào. Điều này tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ của gia chủ, đồng thời giúp thu hút tài lộc dồi dào cho gia chủ.

Tủ lạnh trong nhà nên được làm đầy mọi lúc để tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu để trống các vật dụng này sẽ ảnh hưởng xấu đến cát khí trong nhà. Tài lộc, của cải cứ bỏ đi mất, công việc làm ăn của gia chủ cũng thường xuyên gặp trục trặc, đời sống thiếu thốn liên tục, gia đạo lại lục đục, khó thuận hòa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.