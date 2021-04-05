Phụ nữ thông minh luôn dùng 3 tuyệt chiêu này để được chồng cưng, muốn gì được đó, gia đình hạnh phúc

Phụ nữ thông minh luôn dùng 3 tuyệt chiêu này giúp giữ lửa hôn nhân, gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc.

Phụ nữ ai cũng muốn được chồng yêu thương, vì thế các chị em hãy thử dùng 3 chiêu này nhé. Thay vì ra lệnh, hãy nhờ vả Bản tính của đàn ông luôn muốn được làm chủ trong gia đình và mọi việc. Đặc biệt tiếng nói của họ trong gia đình luôn phải có trọng lực. Vì thế, khi bạn lên giọng sai bảo, tất nhiên chồng bạn sẽ rất cục xúc. Đa số các ông chồng đều mong muốn có một cô vợ ngọt ngào, dịu dàng và thông minh. Vì lẽ đó, hỡi các cô vợ! Các bạn hãy tập cho mình bản tính dịu dàng, dùng lời lẽ ngon ngọt để nhờ vả chồng mình. Khi bạn trở nên yếu đuối đúng lúc thì chồng của bạn sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn một cách tự nguyện.

Hãy pha chút hài hước vào câu nói khi nhờ vả chồng điều gì - Ảnh minh họa: Internet Thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn Phụ nữ thông minh sau mỗi lần được chồng làm giúp cho việc gì họ đều nói lời cảm ơn. Bạn có thể tự nghĩ ra những cách khác để thể hiện sự cảm kích của bạn. Ví dụ như, một nụ hôn, một chiếc bánh do tự tay bạn làm, một món ăn chồng thích nhưng lâu rồi bạn chưa làm... Đây sẽ là bất ngờ khiến cho chồng bạn cảm thấy vô cùng hài lòng và mỗi khi bạn có việc anh ta sẽ tự nguyện làm thay bạn, thậm chí đôi khi cao hứng còn tự tìm việc để làm cho bạn. Luôn ghi nhận công lao của chồng, hãy khen chồng khi anh ta làm tốt - Ảnh minh họa: Internet Ngó lơ chồng và cứ bận rộn khi cần thiết Bạn thật dại nếu đợi chồng đến mức ngủ quên trên ghế sô pha, đợi cơm đến đói lả mà không ăn trước. Đừng tự hành hạ mình như thế, bởi việc này vô tình sẽ khiến chồng bạn cảm giác bị ràng buộc. Chẳng có ông chồng nào muốn đi làm về trễ để vợ chờ cơm đói lả cả.

Bạn có thể rủ bạn bè hẹn hò, hay dốc hết sức làm việc tạo dựng công việc riêng, nếu là mẹ bỉm sữa hãy tìm chỗ nào đó đưa con bạn đi chơi. Đừng để mọi sự chú ý, vui buồn của mình chỉ tập trung vào chồng. Hãy để cho chồng thấy ngoài anh ấy thì vợ cũng có những niềm vui, có các mối quan hệ khác. Và khi chồng thấy thế, anh ấy sẽ dần muốn lôi kéo sự chú ý của vợ hơn. Phụ nữ bận rộn khi cần thiết sẽ khiến thu hút đàn ông hơn - Ảnh minh họa: Internet Làm được những điều này, các ông chồng sẽ không bao giờ có thể ngoại tình, bởi tình yêu của anh ta luôn dành cho vợ con và gia đình.

15 câu chồng tuyệt đối không nên nói với vợ nếu muốn gia đình hạnh phúc Dưới đây là những câu nói tối kỵ có thể ảnh hưởng hạnh phúc gia đình mà các ông chồng không nên nói với vợ.

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