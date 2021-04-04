Dấu hiệu đàn ông HẾT YÊU, chỉ quấn lấy bạn vì hôn nhân ràng buộc, phụ nữ nên biết để lường trước hậu họa

Phụ nữ yêu 04/04/2021 12:09

Đây là 3 dấu hiệu cho thấy đàn ông hết yêu thật sự, phụ nữ nên tinh ý nhận ra để không làm khổ bản thân.

Không còn những lời ngọt ngào

Đã bao lâu rồi chồng bạn chưa nói yêu bạn? Khi chồng đã chán bạn thì anh ta sẽ quên mất những câu nói này. Hôn nhân nhưng thiếu những lời nói ngọt ngào cùng nhau thì bạn cần xem lại. Nếu kéo dài quá lâu, đây chính là dấu hiệu cho thấy "sức khỏe hôn nhân" của bạn đang giảm sút nghiêm trọng. Có thể chồng bạn quá ngột ngạt khi ở cạnh vợ mình. Cũng có thể anh ta đã đáp lại tiếng gọi con tim từ người thứ 3.

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Đàn ông khi chán vợ thì anh ta chẳng còn 'thủ thỉ' bên tai bạn những lời nói ngọt ngào như trước - Ảnh minh họa: Internet

Viện cớ công việc bận rộn

Cái cớ để đàn ông được tự do khi đã chán vợ chính là trở nên bận rộn. Anh ta chán đến nỗi chỉ cần nhìn mặt bạn là trở nên mệt mỏi. Điều anh ta luôn muốn là trì hoãn việc dành thời gian cho bạn càng lâu càng tốt.

Tuy nhiên, người đàn ông có trách nhiệm thì dù ăn chơi lêu lổng ở đâu họ cũng sẽ tìm về với gia đình. Nhưng nếu anh ta ngày càng thay đổi đến mức làm cho bạn không còn nhận ra con người thật của anh ta nữa, thì bạn không nên "bó buộc" anh ta vào khuôn khổ của bạn. Điều này rất dễ làm cho hôn nhân của bạn rạn nứt.

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Công việc quan trọng hơn bạn vì thế anh ấy bỏ rơi bạn thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Không về nhà

Hôn nhân khiến vợ và chồng đều thay đổi. Đa số ở vai trò làm vợ sẽ có xu hướng thay đổi, phụ thuộc vào đàn ông và gia đình hơn trước kia. Ngược lại, đàn ông lại có xu hướng thay đổi thói quen sinh hoạt hoặc tìm thú chơi mới bên ngoài. Điều này sẽ giải thích cho điều anh ta luôn tập trung cho công việc đến nỗi bận "xuyên đêm" không về nhà. Nếu chồng bạn thường xuyên viện cớ về trễ, có thể anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi bước chân về nhà. Hoặc cũng có thể ở cùng nhân tình.

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Đi cả đêm không về cũng là do 'công việc bận rộn' - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng tạo thêm nhiều áp lực cho chồng. Bạn hãy để anh ấy tự do, người yêu bạn sẽ mãi ở bên bạn, người không yêu bạn có giữ cũng mất. Đàn ông hết yêu chính là như vậy. 

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Đàn ông thường ít bộc lộ và cởi mở về cảm xúc của họ, do đó bạn có thể khó biết những gì đang diễn ra trong đầu họ.

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