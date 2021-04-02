Nắm được điểm yếu này của đàn ông, phụ nữ có thể 'hô mưa gọi gió' muốn gì được đó

Phụ nữ yêu 02/04/2021 13:58

Người vợ thông minh là khi nắm được điểm yếu của đàn ông nằm ở đâu để âm thầm "trị chồng" một cách khéo léo.

Vợ im lặng bất cần

Khi bạn còn "la to" thì chứng tỏ bạn còn quan tâm, thế nhưng cánh mày râu không hề biết điều này. Ngược lại cách này sẽ khiến cánh đàn ông cảm thấy "nhục" và họ sẽ có xu hướng phản đối dù họ sai hay đúng. Vì thế dù bạn có nổi đóa lên, nói càng nhiều thì càng phản tác dụng, chỉ khiến bạn mệt mỏi thêm. Bên cạnh đó, người đàn ông trụ cột của gia đình sẽ không biết họ sai ở đâu, tính tự tôn của họ sẽ lấn át họ lúc này.

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Khi chồng làm sai, hãy im lặng để chồng tự suy nghĩ nhận ra lỗi sai của mình ở đâu - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, dù có là một người phụ nữ hoạt bát, năng động hay cằn nhằn như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi chạm tới tận cùng nỗi đau thì họ chẳng cần người đàn ông nào nữa. Vì thế, khi phụ nữ im lặng chính là khi họ trở nên đáng sợ nhất trong mắt đàn ông. Việc này giống như một hồi chuông cảnh báo, bắt buộc họ phải suy nghĩ rằng họ sai ở đâu mà khiến bạn giận đến nỗi bất cần như thế. Lúc này, bạn hãy sử dụng vũ khí tuyệt diệu của đàn bà là "nước mắt", khi đó tcác ông chồng sẽ phải nhảy dựng lên vì sợ không thể cứu vãn được hôn nhân của mình. Phụ nữ chẳng cần nói gì đàn ông vẫn sợ "té khói".

Vợ hay tin vào những điều vớ vẩn

Phụ nữ hay có xu hướng tin vào những thứ linh tinh, không có căn cứ. Họ có thể vì vài lời bói toán mà lo âu, thậm chí là sợ hãi. Từ đó, họ bắt đầu không yên trong lòng, đày đọa bản thân. Có khi họ còn kéo tình yêu hay hôn nhân của mình vào những thứ không đáng tin đó.

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Khi vợ 'tào lao' chồng càng giận thì chứng tỏ vợ được chồng quan tâm và yêu thương rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lại thường thở than rằng họ không thích người phụ nữ của mình như thế. Họ sợ vợ mình phải lo âu vì những chuyện không hợp lý đó. Nỗi sợ này sẽ khiến cánh đàn ông đôi lúc phải "quạu" để dặn dò bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Vì thế các cô nàng làm vợ rồi, nên sử dụng chiêu này ít thôi nha. Những lúc này các ông càng quạu thì chứng tỏ bạn càng được quan tâm và yêu thương. Nhưng nếu bạn xài chiêu này nhiều quá đâm ra bạn sẽ rất ấu trĩ.

Sự lệ thuộc

Tâm lý đàn ông rất sợ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo ra hạnh phúc cho người mình yêu. Việc này sẽ vô tình tạo ra áp lực rất lớn cho họ. Khi người đàn ông cảm thấy người mình yêu càng ngày càng tỏ ra cứ phải cần đến mình thì mới có hạnh phúc, anh ta có cảm giác như phải trả món nợ mà mình chưa bao giờ vay.

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Khi bạn tự lập và không lệ thuộc thì bạn sẽ là 'cả thế giới' trong mắt chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Cho nên, sẽ là tuyệt vời nếu từ khi bắt đầu yêu một chàng trai, bạn đừng chứng tỏ rằng "anh ta là toàn bộ thế giới của bạn". Bạn đừng dẹp bỏ tất cả các niềm vui, các thói quen để được ở bên anh ta quá nhiều.

Sợ bị nghi ngờ về khả năng tình dục

"Chuyện ấy" đóng vai trò quan trọng để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một khi nam giới không thể hiện được sức mạnh trên giường, họ tự ti, nhạy cảm. Họ sợ bị chê, sợ thời gian không đủ, sợ không đáp ứng được... Tuy nhiên nhiều chuyên gia y tế cho rằng, nỗi sợ này là dư thừa. "Chuyện ấy" hoàn hảo là vấn đề của cả hai bên, nên nam giới không cần tự khắt khe quá. Vì vậy các bà vợ hãy tỉ tê khen chồng mình thật nhiều nhé. 

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 'Bí kíp' khiến chồng tự tin hơn nằm ở những lời khen của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Làm một người vợ tốt thì bạn cần thấu hiểu điểm yếu của đàn ông thật nhiều để từ đó san sẻ và bù đắp cho hạnh phúc của bản thân. 

Đàn bà khôn phải biết 4 cách ‘lạt mềm buộc chặt’ để chồng giữ mình thay vì mình phải giữ chồng

Đàn bà khôn phải biết 4 cách ‘lạt mềm buộc chặt’ để chồng giữ mình thay vì mình phải giữ chồng

Một người vợ thông minh không bao giờ giữ chồng, ngược lại còn khiến chồng sợ mất mình bằng những điều khéo léo sau đây.

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