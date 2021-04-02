Đàn bà khôn phải biết 4 cách ‘lạt mềm buộc chặt’ để chồng giữ mình thay vì mình phải giữ chồng

Trong những tình huống cấp bách, bạn cần tiết chế cảm xúc và giữ cho bản thân sự bình tĩnh để suy nghĩ thật thấu đáo mọi việc. Nóng giận hay thể hiện sự bực tức sẽ làm bạn mất khôn. Việc im lặng, thấu hiểu vấn đề một cách tường tận sau đó chọn thời điểm thích hợp để kết thúc nó là điều bạn cần làm.

Từ nhỏ đến lớn bạn có thể được dạy về học thức, về nữ công gia chánh nhưng bạn có thể chưa được dạy cách làm vợ bao giờ. Vì thế khi có chồng, bạn loay hoay trong mớ hỗn độn của nhiều thứ mà quên mất mình cần phải đủ thông minh và đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề.

Không hề nói “điêu” một tí nào, điều này không đồng nghĩa với việc trong gia đình “chồng nắm cáng hay vợ nắm cáng”. Mà nó là một mối quan hệ tuy 2 người độc lập nhưng lại rất khắng khít. Cả hai bù qua sớt lại để cho nhau một gia đình hoàn hảo. Lúc chồng thể hiện người còn lại phải biết cách lắng nghe, nhẹ nhàng nêu ra suy nghĩ của mình rồi xoay chuyển vấn đề. Điều này sẽ giúp chồng bạn cũng phải học hỏi bạn ở cách lắng nghe người khác.

Làm được điều đó, chồng của bạn sẽ nể phục bạn rất nhiều, bị thu hút bởi bạn và không bao giờ dám "lén phén" với ai. Bởi bạn khi đó toát ra loại khí chất cao quý, một kiểu phụ nữ vừa độc lập lại vừa yếu mềm, khiến bao đàn ông đam mê và hãnh diện vì lấy được một người vợ tốt.

Chồng sẽ là người giữ vợ vì vợ xinh đẹp, giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Là một người phụ nữ thông minh thì bạn luôn biết đàn ông không thể buộc chặt mà giữ ở trong nhà được. Bởi bản tính đàn ông không phải thế, vì vậy bạn nên để anh ta tự do trong khuôn khổ cho phép của bạn. Giúp anh ta hiểu rõ được giới hạn của bạn ở đâu và anh ta không được phép chạm đến nó. Quan tâm cảm xúc trên gương mặt của chồng mình một chút để những lúc anh ta cần thì giá trị của bạn sẽ được nâng cao.

3. Biết tô điểm cho cuộc sống của chính mình

Đừng dại dột mà đâm đầu vô công việc nội trợ để rồi đầu tắt mặt tối. Hãy đề nghị chồng chia sẻ với mình một cách khéo léo sau đó khen thưởng anh ta bằng một điều gì đó sẽ khiến tình cảm vợ chồng thắm thiết hơn. Tô điểm làm đẹp cho bản thân cũng là điều bạn cần làm bởi khi bạn đẹp thì chồng sẽ hãnh diện về bạn và bản tính đàn ông của anh ta sẽ bộc phát đề phòng và giữ bạn nhiều hơn.

Am hiểu sở thích của chồng để làm những điều chồng thích - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết và hiểu chồng đúng lúc

Kỳ thực là ngoài ba mẹ chồng ra thì bạn chính là người hiểu chồng nhất. Vì thế, vợ ơi, đừng quên việc yêu nhau và cưới nhau là để san sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau đúng lúc. Nếu bạn không có nhan sắc thì điều này sẽ là vũ khí tuyệt vời cho bạn. Bởi, đàn ông luôn có một khoảng trống trong lòng, nếu người phụ nữ của họ biết cách lấp đầy khoảng trống đó thì họ sẽ trân trọng bạn biết bao.

Hãy cứ nhìn sắc mặt mà đoán ra vấn đề, khơi gợi đúng lúc để chính miệng của chồng nói ra vấn đề đang chất chứa trong lòng. Chia sẻ với chồng là cách khiến hôn nhân của bạn bền chặt nhất.

Thấu hiểu và chia sẻ cùng chồng trong cuộc sống để hôn nhân bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Làm một người vợ thông minh sẽ có lợi cho hôn nhân của bạn rất nhiều. Điều bạn cần làm là thủ cho mình thật nhiều "vũ khí" để ứng xử một cách thông minh cho những tình huống nan giải trong hôn nhân.