Nếu không muốn bị phản bội, phụ nữ hãy cân nhắc 3 dấu hiệu này của đàn ông

Phụ nữ yêu 31/03/2021 20:57

Đàn ông còn yêu thì còn quan tâm bạn từng li từng tí, thế nhưng hết yêu rồi thì anh ta sẽ thay đổi một trời một vực. Phụ nữ thông minh sẽ không nhầm lẫn 3 dấu hiệu này với tính cách của họ mà suy nghĩ có hay không việc đàn ông ngoại tình, nhất là sự xuất hiện của người thứ 3.

Không quan tâm đến cảm xúc của đối phương

Nếu một ngày, bạn thể hiện cho người đàn ông biết rằng, bản thân đang cần sự quan tâm mà anh ta không hồi đáp thì hãy cẩn thận. Bởi đây là dấu hiệu cho thấy rằng, người ấy đang cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Hoặc có thể họ đã có người khác, nên không còn quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa. 

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Khi đàn ông đột ngột không quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa thì chứng tỏ có điều gì đó đã tác động đến anh ta -  Ảnh minh họa: Internet

Hay nổi cáu một cách vô lý

Đàn ông ngoại tình thường dễ dàng bực tức, cáu gắt, mất kiểm soát vì sự tội lỗi đè nén trong anh ta quá lâu và không có cách nào giải tỏa. Trừ thời gian đi làm, khi rảnh rỗi anh ta đều dán mắt vào tin nhắn điện thoại không quan tâm đến bạn. Đôi khi anh ta lấy lý do vì công việc mà đi xuyên đêm không về. Không còn những tin nhắn tình cảm, không còn những cái ôm, nắm tay thường ngày dành cho bạn, hễ bạn phản ứng anh ta càng cáu gắt hơn. Khi đó ở bên cạnh anh ta khiến bạn có cảm giác xa lạ, bởi sự quan tâm của anh ta chỉ như một nghĩa vụ mà thôi.

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Hay nổi nóng vô lý, khiến bạn không còn nhận ra anh ta của trước kia chính là dấu hiệu bạn phải lưu tâm - Ảnh minh họa: Internet

Từ chối cùng nhau ra ngoài gặp gỡ bạn bè

Đàn ông ngoại tình thường hạn chế cùng bạn ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Bởi đây là một trong những điều anh ta sợ. Những cuộc gặp này có thể vô tình khiến bạn phát hiện ra bí mật của anh ta. Thông thường anh ta sẽ chủ động bảo bạn ở nhà khi có lời mời từ bạn bè. 

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Nếu anh ta ngoại tình thì bạn sẽ bị 'bỏ rơi' ở nhà trong những buổi hẹn của bạn bè anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ thông minh bạn sẽ rất nhạy cảm với những vấn đề này. Việc tìm ra nguyên nhân tại sao anh ta đột ngột thay đổi là rất cần thiết. Thế nhưng bạn cũng cần phải khéo léo tránh gây hiểu nhầm đôi bên. Nếu thật sự không có sự xuất hiện của người thứ 3 thì bạn cần trao đổi thẳng thắn với anh ta. Đây cũng là một cách hữu hiệu để cả hai tránh gặp tình trạng lạnh nhạt, xa cách.

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Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách nói “không” đúng thời điểm. Việc làm này sẽ không làm bạn mất đi giá trị của bản thân mà trái lại nó sẽ mang đến cho bạn một mối quan hệ bền chặt hơn với người mình yêu. 

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