Chạm ngưỡng tuổi 30, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu của người trưởng thành

Khi bạn trưởng thành, đặc biệt là ở độ tuổi 30 trở đi, tâm thế của bạn đón nhận mọi việc cũng trở nên bình lặng hơn. Vì thế, nếu bạn còn độc thân thì hãy "lót sẵn thảm hoa" để đón nhận những cơ hội mới.

Đừng vội từ chối những đối tượng mà bạn cho là quá già hoặc quá trẻ. Điều quan trọng giúp mối quan hệ này được bền chặt đó là tình yêu đến từ hai phía. Hơn nữa khoảng cách về tuổi tác trong tình yêu thực sự không quan trọng lắm.

Hình mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn ở tuổi đôi mươi chính là một anh chàng đẹp trai, lãng mạn, đầy đủ điều kiện kinh tế. Điều đó rất tuyệt vời, thế nhưng khi bạn “chạm ngõ” 30, có lẽ tiêu chuẩn về người bạn đời của bạn đã khác. Chẳng hạn như bạn sẽ cần một anh chàng trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, ấm áp và biết quan tâm hơn.

Nếu bạn chưa có tiêu chuẩn chọn người hợp với mình thì hãy dựa vào những mối tình cũ mà viết ra những điểm tốt của người ấy. Bởi thông qua đó bạn mới biết chính xác bạn cần ở bên cạnh người như thế nào trong tương lai.

Quá khứ nên được gạt bỏ

Thông thường, người độc thân ở độ tuổi này đều là người từng trải. Dù là kỉ niệm về một chuyện tình buồn hay vui thì hiện tại họ vẫn đang độc thân. Cả bạn và đối phương đều như thế, do đó việc bỏ lại quá khứ chính là điều cần thiết để cả hai cảm thấy thoải mái. Quá khứ của người đó không hề có bất cứ mối liên hệ gì với bạn. Vì thế, bạn chỉ nên tập trung vào việc đang xảy ra ở hiện tại và vẽ ra tương lai của hai người.

Quá khứ của người ấy không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Lần “đau khổ” trước không khiến bạn mất đi niềm tin

Khi bạn đã đi qua những cuộc tình không trọn vẹn, chắc chắn không thể nào thoát khỏi cảm giác tổn thương. Do đó việc bạn hình thành một "cơ chế bảo vệ tự nhiên" là điều dễ hiểu. Nó giúp bạn đề cao cảnh giác trước những đối tượng mới. Thế nhưng, nếu bạn không mở lòng cho người khác một cơ hội thì cũng chính là khép lại cánh cửa cơ hội của chính mình. Vì thế, nếu thích một người vào lúc này hãy cứ trao đi cơ hội và tự nhủ “mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Tiêu cực

Bạn đã trải qua quá nhiều vấp ngã trong tình yêu vì thế bạn nản lỏng và mệt mỏi. Nhưng nếu bạn suy nghĩ tiêu cực về tình yêu thì hạnh phúc thực sự khó mà “gõ cửa” trái tim bạn được.

Điều bạn cần làm lúc này chỉ là tập trung vào tìm hiểu đối phương và tận hưởng phút giây vui vẻ đó. Khi bắt đầu một mối quan hệ thì tiếng cười và niềm hạnh phúc của cả hai mới chính là mấu chốt. Dù bạn đang ở độ tuổi 20, 30 hay 40 đi nữa thì cũng không nên vội vã kết luận bản thân sẽ độc thân đến cuối đời.

Đừng mất niềm tin vào tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Chịu tác động vì những cuộc hôn nhân đổ vỡ

Lúc 30 tuổi bạn vẫn còn độc thân thì có thể nhiều bạn bè xung quanh đã ly hôn. Việc bạn cần làm là đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến bạn. Ngay cả khi bạn chỉ đang hẹn hò với một người đã từng có gia đình và sau đó ly hôn cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại, từ đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, khiến người đó học được nhiều điều và trưởng thành hơn trong những mối quan hệ mới.

Giao tiếp là chìa khóa

Khởi nguồn của những mối quan hệ đó chính là cách bạn giao tiếp. Khi hẹn hò ở độ tuổi 30, bạn có thể nói chuyện một cách cởi mở và trung thực. Đáp lại điều đó, đối phương cũng sẽ nói chuyện chân thành với bạn. Nếu bạn không thích họ, nên dần ngừng nói chuyện, ngừng nhắn tin và ngừng đi chơi với họ. Hãy để trực giác mách nước giúp bạn xem người đó có khiến bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái hay không. Nếu trực giác đưa ra cho bạn một số cảnh báo, tốt nhất là nên chậm lại.

Giao tiếp là khởi đầu cho những mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn là chính mình

Đừng cố biến mình thành một người khác khi biết đó chính là điều đối phương của bạn thích. Việc từ bỏ những giá trị cơ bản tạo nên con người bạn là không cần thiết. Bạn có thể tự ép mình một lúc nhưng không thể ép mình cả đời, vì thế tốt hơn hết, hãy cứ là chính mình.

Ngừng đi tìm sự hoàn hảo

Ở tuổi 30 bạn biết rằng chẳng ai trên đời là hoàn hảo. Chính bạn cũng vậy. Học cách thỏa hiệp các giá trị và tôn trọng sự khác biệt là vô cùng quan trọng trong một mối quan hệ.

Không tồn tại con người hoàn hảo trên đời vì thế bạn đừng lãng phí thời gian đi tìm - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống vốn đã rất đẹp khi tồn tại thứ gọi là tình yêu. Vì thế, nếu như bạn vẫn cô đơn thì đừng ngần ngại và hãy mở cửa trái tim của mình bạn nhé.