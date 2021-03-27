3 việc nếu bạn không 'kiềm hãm' sẽ khiến mình trở thành phụ nữ 'rẻ tiền' trong mắt đàn ông

Bạn cần dừng ngay việc liên tục nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy chính là điều bạn cần làm. Những điều này vô hình chung sẽ giết chết sự thu hút của bạn vì người đàn ông sẽ cảm thấy ngột ngạt trước sự xô bồ này, hoặc nó sẽ khiến anh ta trở nên quá tự tin. Hãy để anh chàng của bạn chủ động tìm bạn trong mọi trường hợp.

Bạn chỉ cần nhớ rằng bạn đã có cuộc sống của riêng mình trước khi anh ấy xuất hiện. Vì thế, hãy dành thời gian làm những việc mình thích như đi chơi, mua sách hay tận hưởng sở thích cá nhân. Chàng sẽ phải đoán xem ai hoặc điều gì khiến bạn bận rộn, và vì thế sự tò mò về bạn sẽ bắt đầu. Cũng chính là lúc bạn trở nên bí ẩn khiến anh ta luôn phải suy nghĩ về bạn.

Sai lầm phổ biến mà phụ nữ mắc phải là vội vàng thoát khỏi tình trạng độc thân ngay khi có được đối tượng tán tỉnh mình. Độc thân chính là một giai đoạn tuyệt đời trong cuộc đời của người phụ nữ. Khi còn độc thân, bạn có cơ hội cải thiện bản thân mà không cần ai thúc ép, có thời gian để xây dựng ước mơ của mình và đặc biệt là có cơ hội tìm được người đàn ông phù hợp.

Đừng vội nhận lời yêu, hãy tận hưởng cuộc sống độc thân lâu một chút, tìm hiểu kỹ anh ta rồi mới tiến tới - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn vội vã thoát khỏi tình trạng độc thân sẽ thúc đẩy bạn mau chóng muốn cam kết với anh chàng bạn yêu và bắt đầu theo đuổi họ. Đàn ông hiểu rằng những điều quý giá trong cuộc sống, ví như việc giành được tình yêu của bạn đòi hỏi phải có sự nỗ lực. Chàng sẽ hiểu rằng nếu bạn không vội vàng thoát khỏi tình trạng độc thân, bạn chắc chắn là người đáng theo đuổi.

Đừng cho đàn ông những lợi ích bổ sung

Muốn là một người đàn bà thông minh, bạn phải luôn ghi nhớ trong đầu việc này. Nế như anh ta không phải người yêu của bạn, bạn không nên cho họ bất kỳ quyền lợi nào. Nếu bạn nghĩ rằng tình dục là điều tốt nhất bạn mang đến cho một người đàn ông thì bạn sẽ bị đánh giá thấp về vẻ đẹp và giá trị con người – thứ mà đàn ông coi trọng trong mối quan hệ. Vào thời điểm bạn mang đến những lợi ích miễn phí cho đàn ông, họ sẽ thấy không còn mục đích nào để theo đuổi bạn nữa.

Không nên cho người đàn ông bạn chưa chắc chắn bất cứ quyền lợi gì, kể cả tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là 3 điều quan trọng và cũng là 3 bí kíp bí mật giúp phụ nữ làm chủ được bản thân trong mối quan hệ yêu đương. Chúc những cô nàng của chúng ta lựa chọn và yêu đúng người, quan trọng hơn cả là đừng đánh mất bản thân khi yêu nhé.