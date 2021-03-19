10 điểm chứng tỏ đàn ông còn 'xanh và non', phụ nữ khôn ngoan 'nhớ mặt' để tránh khốn khổ một đời

Hễ khi hai người nghiêm túc nói về một chủ đề nào đó, sự lảng tránh, cố tình pha trò của anh ta sẽ làm bạn khó chịu. Đa số những anh chàng chưa trưởng thành thì trong suy nghĩ sẽ chưa được chín chắn. Việc nghiêm túc nghĩ về tương lai của hai người - anh ta càng chưa bao giờ nghĩ qua.

Đi bên cạnh bạn anh ta rất ít khi chia sẻ về những dự định tương lai của bản thân. Trên thực tế, anh ta còn không chắc chắn về tương lai của mình sẽ như thế nào. Ngay cả khi đang làm một công việc thì mục tiêu của anh ta cũng chỉ muốn kiếm sống mà thôi.

3. Khó chịu khi nghe lời nhận xét, phê bình

Khi gặp một anh chàng còn quá non nớt trong nhiều dự định, kế hoạch, bạn thường không yên tâm và hay góp ý để anh ta tốt hơn. Nhưng mỗi lần như thế, anh ta đều tỏ ra khó chịu, và bất hợp tác.

4. Không có kế hoạch tài chính

Anh chàng chưa trưởng thành thường không tự vạch ra kế hoạch tiêu tiền sao cho đúng cách. Vì đơn giản, tiền anh ta kiếm được không đủ cho anh ta tiêu thì lấy gì lập ra kế hoạch. Cũng vì lẽ đó, cuối tháng anh ta thường hay “rỗng túi”.

Anh chàng chưa trải sự đời có thói quen tiêu tiền như nước - Ảnh minh họa: Internet

5. Không bao giờ thừa nhận lỗi lầm

Đổ lỗi là điều anh ta thường xuyên làm với người khác. Chàng trai này thường cho bản thân là giỏi nhất và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm.

6. Bạn bè luôn đúng, lời bạn bè nói anh ta đều nghe

Trong mắt của đàn ông chưa từng trải, bạn bè là những người tốt nhất trên đời. Thế nên, mọi thứ họ giới thiệu đều tốt, mọi ý kiến của họ đưa ra đều đúng. Và khi làm việc lớn nhỏ gì anh ta cũng hỏi ý kiến của bạn bè có chấp thuận hay không. Vậy, bạn là gì trong mắt người ấy?

7. Hay ra vẻ ta đây, chỉ trích bạn trước mặt người khác

Khi gặp bạn bè, anh ta hay chỉ trích bạn để ra vẻ vượt trội, và để người khác nghĩ rằng anh ta thông minh hơn bạn. Ngoài “chàng trai con nít” này ra hay kéo bạn vào những trò đùa ác ý, chỉ để đùa cợt với bạn bè.

Trêu ghẹo những cô gái khác là việc thường thấy ở đàn ông chưa trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

8. Ghen tuông với tất cả đàn ông quanh bạn

Mặc dù anh ta không quan tâm đến bạn, nhưng với bạn anh ta phải là duy nhất. Anh ta ghen với tất cả đàn ông xung quanh bạn, và xem đó chính là tình yêu của anh ta.

9. Phản ứng thái quá khi gặp chuyện không như ý

Anh chàng “trẻ trâu” hay la hét, nổi cáu, phản ứng thái quá khi không đạt được thứ mình muốn, mặc dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt. Tất cả chỉ để thỏa mãn bản tính trịch thượng của anh ta.

10. Lười biếng và ngạo mạn

Đừng mong đợi anh ta tự chủ động làm công việc nhà phụ bạn. Mặc dù, anh ta chỉ đang nằm chơi game, nhưng khi bạn đề nghị anh ta giúp anh ta sẽ khó chịu và nằm lì một chỗ tỏ ra kiêu ngạo.

Nam nhân chưa trưởng thành chẳng bao giờ phụ bạn việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi yêu cần trở nên lý trí tìm hiểu đối phương thật kỹ. Nếu bạn lỡ dại yêu phải một anh chàng chưa trưởng thành thì sẽ rất mệt mỏi, và khó dứt ra. Thanh xuân của bạn rất quý giá, đừng để anh chàng "trẻ trâu" nào làm bạn mất thời gian nhé!