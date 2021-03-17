Phụ nữ ngày nay còn làm 3 điều này với chồng thì rất ‘tệ'

Phụ nữ yêu 17/03/2021 05:45

Đã là phụ nữ hiện đại thì hãy thông minh mà giữ gìn hạnh phúc gia đình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Không ai biết trước được sự đổ vỡ trong hôn nhân, nếu như bạn cứ mãi “dại dột” làm những điều này.

1. Hở một cái là nói “chia tay” 

Trong một mối quan hệ, con người ta phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách thậm chí là xung đột để có được sự gắn kết, hòa hợp trong tình cảm. Thế nhưng đàn ông, luôn là phái mạnh, những lời họ nói, họ làm, họ tin tưởng đều có trọng lượng. Họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề, miễn là bạn không “ra đòn” khiến tâm trí của họ hỗn loạn. Những lời như “ly hôn” hay “chia tay” đều không phải là lời nên nói một cách dễ dàng, vì nói ra rồi thì tình cảm của bạn và người ấy sẽ hao mòn. 

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Hãy thể hiện sự trân trọng trong tình yêu bằng việc không 'vạ' đâu nói 'chia tay' đó - Ảnh minh họa: Internet

Những mâu thuẫn, cãi vã trong tình yêu hay hôn nhân đều là việc không tránh khỏi. Khi gặp chuyện đàn ông thì cố gắng bình tĩnh, giải quyết còn bạn thì cứ buông thả cho cảm xúc, làm ầm lên vì nóng nảy. Dù chuyện nhỏ hay to thì hở cái bạn cũng nói “chia tay” để đe dọa đối phương. Có thể giải thích vì lúc đó bạn giận quá mất khôn nhưng một hai lần có thể thông cảm, chứ tần suất cao hơn thì không thể. Nếu như trong lúc bạn nóng nảy, bạn tuyên bố chia tay, sẽ vô tình đẩy hôn nhân của bạn vào vực thẳm. Bạn nóng nảy dại dột buông lời, thì đối phương cũng sẽ có lúc không kiềm chế được mất khôn giống bạn mà thôi. 

2. Khuyên chồng đối xử tệ với ba mẹ

Cuộc chiến gay gắt giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn oái oăm muôn đời nay. Dù bạn không thích, không ưa, hoặc căm ghét mẹ chồng thì đạo làm con bạn cũng phải giữ. Đặc biệt đừng lôi chồng bạn vào cuộc chiến này, mà dại dột xúi giục anh ta đối xử tệ bạc với mẹ ruột của mình.  

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Sự khờ dại nhất của phụ nữ là xúi giục chồng mình bất hiếu với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Dù là phái mạnh, nhưng đàn ông trong trường hợp này giống như đứng giữa hai nòng súng. Dù lựa chọn ai thì điều này đều gây cho anh ta sự tổn thương không hề nhỏ, vì cả hai đều người anh ta đều rất yêu thương. Do đó, là một người vợ bạn cần thấu hiểu tâm lý của chồng, hãy tôn trọng tình cảm mà anh ta dành cho ba mẹ ruột. Thay vì thái độ căm ghét, miệt thị, nói xấu ra mặt với ba mẹ chồng thì hãy đổi lại bằng sự im lặng, biết điều và ôn hòa. Điều bạn luôn phải nhớ trong đầu lúc cãi nhau với chồng là không được nhắc đến bố mẹ anh ta. 

3. Hành xử thiếu tôn trọng chồng

Vấn đề này cũng là một vấn đề nan giải, phụ nữ hay có tính tự cao khi cho rằng mình đã chịu thiệt thòi về làm vợ anh ta, anh ta phải chịu dưới cơ mình. Thế nhưng phụ nữ à, bạn đã quên mất một điều rằng ai cũng có điểm xấu và điểm tốt. Nếu như bạn thông minh, tôn trọng chồng mình thì sẽ khích lệ anh ta bộc lộ ra những điểm mạnh. Còn khi bạn “được đằng chân, lân đằng đầu” thì ai cũng sẽ phản kháng. Thay vì suy nghĩ bản thân hơn người khác thì bạn cần biết khiêm nhường vì đàn ông cũng có lòng tự trọng riêng.

Đôi lúc khi xảy ra mâu thuẫn, để trả đũa chồng, nhiều phụ nữ đã dại dột tỏ ra vui vẻ, thân thiết với người đàn ông khác. Dù chỉ là chọc tức và khiêu khích chồng mình nhưng một khi bạn làm những hành động đó thì bạn đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của chồng bạn. Những hoài nghi về sự chung thủy của bạn xảy ra sau đó là điều tất yếu. Những mặc định xấu trong đầu của đàn ông về bạn sẽ hình thành vì thế sự tin tưởng và tình cảm họ dành cho bạn sẽ giảm bớt đi. Sau này dù cả hai có hàn gắn nhưng sự nghi kỵ này vẫn sẽ tồn tại âm ỉ mãi trong lòng đối phương. 

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Tôn trọng đối phương sẽ nhận về sự yêu thương, trân trọng mà bạn hằng mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ hiện đại họ đều tỏ ra rất thông minh trong cách ứng xử trước nhiều tình huống bên ngoài. Thế nhưng với gia đình thì họ không được sáng suốt như thế. Hy vọng rằng, suy khi đọc bài viết này phụ nữ trong hôn nhân sẽ ngộ ra được nhiều điều. 

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