Được biết, không chỉ có Trương Hy Viện trở thành lý do khiến bộ phim bị đánh giá thấp. Bên cạnh đó còn có 2 cái tên kỳ cựu Phan Trường Giang và Đinh Hải Phong cũng bị nhận xét là quá già khi đóng Võ Lang và Võ Tòng. Hiện bộ phim đang nhận về rất nhiều bình luận nhận xét tiêu cực của khán giả xứ Trung.

Sau bộ phim, nhiều khán giả cũng tỏ ra tò mò và tìm hiểu về Trương Hy Viện ngoài đời thực như thế nào. Được biết, cô sinh năm 1989 và chưa từng trải qua trường lớp diễn xuất. Trương Hy Viện đóng phim từ năm 2011 khi tham gia vai nữ chính của Lê minh tuyệt sát. Trong suốt 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, cô chỉ tham gia vai phụ không mấy nổi bật. Khán giả thấy sự xuất hiện của cô trong các phim như Truy tìm mỹ nhân, Cực quang chi luyến, Love just come, Đào nữ lang,...

Nói về đời tư, Trương Hy Viện trong quá khứ từng dính tin đồn qua lại với tài tử Huỳnh Tông Trạch vào năm 2014. Mọi chuyện bắt nguồn từ sau khi cả hai đóng chung trong phim Love let us together. Mới đây, có tin đồn Trương Hy Viện đang qua lại với một nam diễn viên nhưng cô không lên tiếng khẳng định.