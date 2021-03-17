Hình tượng 'dâm phụ' Phan Kim Liên trong phiên bản mới của Thủy Hử bị chê trái nguyên tác và kém sắc

Phim hay mỗi ngày 17/03/2021 15:25

Trong phiên bản mới nhất của Thủy Hử, diễn viên Trương Hy Viện vào vai nàng “dâm phụ” Phan Kim Liên xinh đẹp, lẳng lơ. Thế nhưng những gì cô thể hiện được khán giả nhận định là "thánh thiện" trái nguyên tác. Nhan sắc và diễn xuất của diễn viên này cũng bị chê thậm tệ và trở thành cái tên được đem ra so sánh cùng Ôn Bích Hà, Vương Tổ Hiền,...

Thủy hử là một trong “tứ đại danh tác” của Trung Quốc, thường xuyên được chuyển thể trên màn ảnh. Đặc biệt, nhân vật Phan Kim Liên dưới ngòi bút của Thi Nại Am và cũng là mỹ nhân trong Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh, được các nhà làm phim điện ảnh lẫn truyền hình khai thác triệt để bao đời nay. Trong nguyên tác, đây là một thiếu nữ xinh đẹp, lẳng lơ, khiến người đời phỉ báng, vì “vụng trộm” với Tây Môn Khánh, mà bắt tay giết chồng. Vai diễn nặng ký này đã được hình tượng hóa thành công và làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên nổi tiếng như Ôn Bích Hà, Vương Tổ Hiền,... Thế nhưng, trong bản chuyển thể mới nhất mang tên Võ Tòng huyết chiến sư tử lâu, Trương Hy Viện khi đảm nhận vai này đã khiến người xem ngao ngán. 

Hình tượng 'dâm phụ' Phan Kim Liên trong phiên bản mới của Thủy Hử bị chê trái nguyên tác và kém sắc - Ảnh 1
Trương Hy Viện nhận về không ít phản ứng tiêu cực của khán giả khi đảm nhận vai diễn này

Thậm chí, bộ phim này còn được vinh danh trong những tác phẩm “thảm họa màn ảnh” xứ Trung. Đánh giá về bộ phim tên Douban của Trung Quốc chỉ vỏn vẹn 4,6/10 điểm. 

Nhân vật Phan Kim Liên của Trương Hy Viện nhận không ít bình luận tiêu cực. Dù diễn xuất khá ổn nhưng nhân vật mà cô thủ vai vẫn bị nhận xét không ấn tượng, nhan sắc chưa tới, không thể sánh bằng những đàn chị từng tham diễn vai nổi tiếng này như Ôn Bích Hà, Vương Tổ Hiền, Lê Tư, Can Đình Đình trong bản phim trước đây. Trương Hy Viện không đủ khí chất, thần thái gợi cảm và có chút mưu mô, sắc sảo, điệu nghệ của "đệ nhất dâm phụ" xứ Trung.

Hình tượng 'dâm phụ' Phan Kim Liên trong phiên bản mới của Thủy Hử bị chê trái nguyên tác và kém sắc - Ảnh 2
Trương Hy Viện được cho là kém sắc hơn các đàn chị khi đảm nhận vai này
Hình tượng 'dâm phụ' Phan Kim Liên trong phiên bản mới của Thủy Hử bị chê trái nguyên tác và kém sắc - Ảnh 3
Vương Tổ Hiền từng được rất nhiều người khen khi diễn vai nhân vật này
Hình tượng 'dâm phụ' Phan Kim Liên trong phiên bản mới của Thủy Hử bị chê trái nguyên tác và kém sắc - Ảnh 4
Ôn Bích Hà cũng từng rất thành công với vai diễn này

Không chỉ có vậy, nhân vật Phan Kim Liên trong phiên bản mới này còn bị cho là trái nguyên tác khi trở thành người phụ nữ thánh thiện, gây mất thiện cảm với người xem. Từ trước đến nay, hình tượng của Phan Kim Liên luôn rất lẳng lơ. Sự thánh thiện trong vai diễn của Trương Hy Viện không thể hiện được hết nét đặc trưng của nhân vật này. Nguyên nhân của việc này được Sohu nhận định là do nhà sản xuất của bộ phim đã cải biên quá đà. 

Hình tượng 'dâm phụ' Phan Kim Liên trong phiên bản mới của Thủy Hử bị chê trái nguyên tác và kém sắc - Ảnh 5
Nhân vật của Trương Hy Viện cũng được cho là thánh thiện hơn bản khác 

Được biết, không chỉ có Trương Hy Viện trở thành lý do khiến bộ phim bị đánh giá thấp. Bên cạnh đó còn có 2 cái tên kỳ cựu Phan Trường Giang và Đinh Hải Phong cũng bị nhận xét là quá già khi đóng Võ Lang và Võ Tòng. Hiện bộ phim đang nhận về rất nhiều bình luận nhận xét tiêu cực của khán giả xứ Trung.

Sau bộ phim, nhiều khán giả cũng tỏ ra tò mò và tìm hiểu về Trương Hy Viện ngoài đời thực như thế nào.  Được biết, cô sinh năm 1989 và chưa từng trải qua trường lớp diễn xuất. Trương Hy Viện đóng phim từ năm 2011 khi tham gia vai nữ chính của Lê minh tuyệt sát. Trong suốt 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, cô chỉ tham gia vai phụ không mấy nổi bật. Khán giả thấy sự xuất hiện của cô trong các phim như Truy tìm mỹ nhân, Cực quang chi luyến, Love just come, Đào nữ lang,...

Nói về đời tư, Trương Hy Viện trong quá khứ từng dính tin đồn qua lại với tài tử Huỳnh Tông Trạch vào năm 2014. Mọi chuyện bắt nguồn từ sau khi cả hai đóng chung trong phim Love let us together. Mới đây, có tin đồn Trương Hy Viện đang qua lại với một nam diễn viên nhưng cô không lên tiếng khẳng định.

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