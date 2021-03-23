Nếu bạn muốn có người lắng nghe bạn khi nói thì anh ấy cũng vậy. Khi chồng của bạn nói, hãy thực sự lắng nghe. Đừng quên, người thân yêu nhất của bạn chính là anh ấy. Vì thế, những khúc mắc trong lòng anh ấy cũng quan trọng với bạn. Nếu như bạn không thích chủ đề của anh ấy nói thì bạn vẫn nên lắng nghe. Bởi nếu như bạn “chặt đứt” mạch cảm xúc khi chia sẻ của anh ấy lúc này, thì lâu dần anh ấy sẽ chất chứa nhiều tâm sự không có chỗ nào thoát và cảm thấy không hòa hợp được với bạn.

Nhiều bà vợ khi chồng vừa rời bước khỏi cơ quan đã gọi điện re réo gọi về vì sợ chồng đi nhậu. Đàn ông cũng cần có không gian riêng để nạp năng lượng. Họ cần thời gian để ở một mình, trò chuyện với những người đàn ông khác, nghỉ ngơi, tập thể dục và sử dụng tài năng của họ ngoài công việc. Đừng cố vì bản thân mình muốn mà khiến anh ấy mất đi khoảng không gian riêng này. Bởi nếu bạn cứ làm vậy lâu ngày anh ấy cũng sẽ chán bạn và có xu hướng vô tâm, mặc kệ bạn nói gì làm gì, và anh ấy chỉ thích làm theo những gì anh ấy muốn.

3. Khuyến khích anh ấy

Phụ nữ khi yêu lẫn khi kết hôn đều thường quên mất điều này. Những lời khen ngợi luôn là “thần chú” giúp tinh thần người khác trở nên phấn khởi, thích thú và có thêm động lực. Nếu anh ấy có một ngày làm việc khó khăn, khen anh ấy giỏi và vài câu bông đùa lúc này sẽ giúp trấn an tinh thần của anh ấy. Nếu bạn làm được như vậy thì anh ấy sẽ rất quý trọng thời gian bên bạn.



Hãy khích lệ chồng mỗi ngày nếu như muốn anh ấy tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Tôn trọng anh ấy

Đàn ông cần cảm thấy được tôn trọng. Kể cả khi họ lâm vào cảnh thất nghiệp hay có công việc thành công. Đó là một phần rất lớn giúp họ cảm thấy đúng đắn khi yêu và lấy bạn. Dù có những lúc quyết định của anh ấy khiến bạn không ưng ý, nhưng bạn vẫn nên bày tỏ sự tôn trọng với ý kiến của anh ấy trước. Điều đó sẽ khiến anh ấy thích thú và suy nghĩ, tìm ra được phương án phù hợp nhất cho cả hai.

5. Chăm sóc bản thân mình thật tốt

Một trong những cách khiến chồng bạn vui nhất và yêu nhất chính là bạn “đẹp”. Bạn phải ưu tiên chăm sóc bản thân về mặt tình cảm, tinh thần, tâm hồn và thể chất. Đừng nghĩ bạn làm những việc như thế là ích kỷ. Thực ra, việc đó còn giúp chăm sóc cho cuộc hôn nhân của bạn đấy.

Đẹp và thông minh chính là 'tuyệt chiêu' để bạn giữ được hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đôi khi sẽ là "nấm mồ" của tình yêu khi bạn không biết cách giữ lửa. Lắm lúc lý do tan vỡ không phải nằm ở bạn mà ở cả hai. Thế nhưng, bạn cũng cần phải khéo léo biết cách làm vợ để hôn nhân của mình được bền lâu nhất. Với vai trò là phái mạnh, chồng bạn khi thấy bạn làm được những điều trên thì tất nhiên cũng sẽ thuận lợi cùng bạn đẩy thuyền cho con tàu hạnh phúc.