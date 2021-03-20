Chỉ những người làm chuyện khuất tất thì mới có một tâm lý phòng vệ khi ai đó phát hiện ra. Nỗi sợ này sẽ đeo bám theo họ trong suốt quá trình ngoại tình. Chỉ vì ham muốn trước mắt mà họ phải đeo theo nỗi lo sợ, áy náy và tiếp đó là hối hận đến suốt đời. Có nhiều việc làm có thể sửa được nhưng việc này là “sai một li đi cả cuộc đời”, không thể khắc phục lỗi lầm. Lắm kẻ vì ngoại tình mà từ bỏ cả gia đình đến cuối đời bệnh tật “ghé thăm” nhưng chẳng một ai bên cạnh. Đây có lẽ là quả báo nhãn tiền, đau đớn nhất mà người đàn ông ngoại tình phải gánh chịu.

Quả báo không đến bằng chuyện này sẽ đến bằng chuyện khác. Thế nhưng những người đàn ông ngoại tình không biết điều này. Anh ta sống trong nỗi lo sợ bản thân bị phản bội. Chính xác là anh ta sợ quả báo đến hệt như điều họ đã làm với vợ mình trước đây. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, những kẻ lừa dối, phụ bạc thì sớm muộn gì cũng bị người khác lừa dối. Họ khó lòng mà có một cuộc sống hạnh phúc vì đa nghi, không dám tin tưởng người khác. Vì thế mà kẻ ngoại tình thường sống cô độc khi về già.

Một lần ngoại tình cả đời đau khổ trong cô độc - Ảnh minh họa: Internet

3. Nghèo khổ suốt kiếp

Mặc dù ngay lúc họ ngoại tình họ là một người đàn ông thành đạt, giàu có. Thế nhưng, khi họ đánh mất bản thân, đóng vai người bội bạc trong hôn nhân, thì khi đó tất cả đã thay đổi. Không có kẻ xấu nào mãi giàu sang, khi về già thì kẻ phản bội kia bằng cách này hay cách khác hắn ta cũng sẽ "trắng tay". Có người còn hèn mọn hơn là vướng phải nợ nần chồng chất, vì bị người phụ nữ thứ 3 gạt tình. Người từ bỏ "chân tình" ôm về sự "giả tạo" đến lúc hối hận thì tất cả đã muộn màng. Cái giá của ngoại tình là mất tất cả. Kết cục thảm hại là cái kết dù muốn hay không kẻ phản bội trong hôn nhân đều phải nhận lấy.

'Quà tặng' cuộc sống ban cho sự phản bội chính là sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Người làm trái luân thường đạo lý sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Giống như ma túy, ngoại tình cũng đừng dại mà thử một lần. Phụ nữ một khi đã mất niềm tin thì mọi “tình cảm” dành cho đối phương sẽ không còn tồn tại, dù chỉ một chút.