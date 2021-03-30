Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách nói “không” đúng thời điểm. Việc làm này sẽ không làm bạn mất đi giá trị của bản thân mà trái lại nó sẽ mang đến cho bạn một mối quan hệ bền chặt hơn với người mình yêu.
- 5 điều tuyệt vời nhất của phụ nữ xưa, phụ nữ hiện đại nên học hỏi để gia đình êm ấm
- 3 việc nếu bạn không 'kiềm hãm' sẽ khiến mình trở thành phụ nữ 'rẻ tiền' trong mắt đàn ông
Không từ bỏ bạn bè
Nhiều đàn ông khi yêu có tính sở hữu rất cao, họ đòi hỏi người phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian của cô ấy cho mình. Thế nhưng, để tránh đi vào lối mòn cũ của bao người thì một người phụ nữ thông minh sẽ “say no” với vấn đề này. Bởi lẽ, nếu xuôi theo yêu cầu này từ phía đàn ông thì một khi mối quan hệ này trục trặc, lúc đó người phụ nữ sẽ “thảm” biết bao khi chẳng có lấy một người bạn ở bên để tâm sự tỉ tê, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Không đáp ứng mọi yêu cầu của chàng
Phái mạnh có bản năng thích chinh phục và bị cuốn hút bởi những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và xinh đẹp. Bạn càng khó hiểu, càng thú vị họ càng chết mê chết mệt và luôn nghĩ về bạn. Thế nhưng, khi họ đã đạt được điều mình muốn thì sẽ rất nhanh chán. Vì thế, nếu phái đẹp cứ đáp ứng mọi yêu cầu của đàn ông vô điều kiện thì sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức về sau.
Không ở nhà chồng nuôi
Là phụ nữ thông minh thì chuyện lấy chồng để chồng nuôi không nằm trong kế hoạch cuộc đời của họ. Dù chồng có giàu có đến mấy, nuông chiều đến đâu thì câu nói “không kiếm ra tiền mất quyền lên tiếng” luôn đúng, lời nói của bạn sẽ chẳng có trọng lực trong nhà. Hãy nhớ, dù kiếm được ít hay nhiều tiền thì phụ nữ cũng cần phải có sự nghiệp riêng.
Dù là đã có chồng hay vẫn đang trong một mối quan hệ thì phụ nữ vẫn cần phải thông minh và sáng suốt làm chủ cuộc đời mình.