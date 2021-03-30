Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách nói “không” đúng thời điểm. Việc làm này sẽ không làm bạn mất đi giá trị của bản thân mà trái lại nó sẽ mang đến cho bạn một mối quan hệ bền chặt hơn với người mình yêu.

Không từ bỏ bạn bè

Nhiều đàn ông khi yêu có tính sở hữu rất cao, họ đòi hỏi người phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian của cô ấy cho mình. Thế nhưng, để tránh đi vào lối mòn cũ của bao người thì một người phụ nữ thông minh sẽ “say no” với vấn đề này. Bởi lẽ, nếu xuôi theo yêu cầu này từ phía đàn ông thì một khi mối quan hệ này trục trặc, lúc đó người phụ nữ sẽ “thảm” biết bao khi chẳng có lấy một người bạn ở bên để tâm sự tỉ tê, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Đừng bao giờ dại dột từ bỏ bạn bè bởi những lúc bế tắc, lời khuyên từ những người bạn sẽ cho bạn thêm sức mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Không đáp ứng mọi yêu cầu của chàng

Phái mạnh có bản năng thích chinh phục và bị cuốn hút bởi những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và xinh đẹp. Bạn càng khó hiểu, càng thú vị họ càng chết mê chết mệt và luôn nghĩ về bạn. Thế nhưng, khi họ đã đạt được điều mình muốn thì sẽ rất nhanh chán. Vì thế, nếu phái đẹp cứ đáp ứng mọi yêu cầu của đàn ông vô điều kiện thì sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức về sau.

Không nên đáp ứng mọi yêu cầu một cách vô điều kiện từ phía đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không ở nhà chồng nuôi

Là phụ nữ thông minh thì chuyện lấy chồng để chồng nuôi không nằm trong kế hoạch cuộc đời của họ. Dù chồng có giàu có đến mấy, nuông chiều đến đâu thì câu nói “không kiếm ra tiền mất quyền lên tiếng” luôn đúng, lời nói của bạn sẽ chẳng có trọng lực trong nhà. Hãy nhớ, dù kiếm được ít hay nhiều tiền thì phụ nữ cũng cần phải có sự nghiệp riêng.

Chỉ khi đi làm, gặp gỡ đồng nghiệp, tiến thân trong công việc thì phụ nữ mới có thể làm chủ được cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù là đã có chồng hay vẫn đang trong một mối quan hệ thì phụ nữ vẫn cần phải thông minh và sáng suốt làm chủ cuộc đời mình.

Đàn ông chung tình hay đàn ông trăng hoa đều có 8 bí mật này, phụ nữ rất cần phải biết Dẫu là người chung tình hay kẻ trăng hoa, đàn ông đều vẫn có những bí mật riêng mà phụ nữ trước nay chưa hề biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-hay-biet-noi-khong-dung-luc-de-nang-cao-gia-tri-ban-than-400278.html